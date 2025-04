Ancelotti: «El partido no acaba hasta que pita el árbitro»

r. c. Madrid Sábado, 30 de octubre 2021, 16:49 Comenta Compartir

Satisfacción pero también reproche por un final de partido que no le gustó. Ancelotti ejerció de líder de vestuario para reconocer la dificultad de la victoria del Real Madrid en Elche pero no dejó de achacar a su equipo su desconexión en los últimos minutos, que pudo haberle causado un disgusto. «Jugando dos partidos en apenas 48 horas es imposible estar al 100 %. El tramo final no lo hemos manejado bien. Hemos controlado el partido bastante bien menos la fase final. No podía ser un partido muy físico porque habíamos jugado hace poco. Todos pensaban que el partido se había acabado y el partido no acaba hasta que pita el árbitro», recordó a sus jugadores en sala de prensa, a modo de advertencia para próximas citas.

Sin Benzema, una ausencia sensible, Vinicius ejerció de estilete en ataque, con un doblete que pone al brasileño con siete tantos en Liga, solo por detrás de su compañero. En este sentido, su entrenador fue simple a la hora de ofrecer las claves para lograr una versión decisiva del carioca: «Ponerlo, darle la confianza que él merece porque está jugando muy bien y marcando goles. No soy mago, afortunadamente, intento dar la máxima confianza a todos los jugadores». «Es una decisión de un amigo entonces nada que contestar», valoró a continuación, respetuoso con la decisión de Tite, el seleccionador brasileño, de no incluirlo en su última lista.

«Jovic ha entrenado pero no está cómodo. Su rodilla no está todavía totalmente recuperada. Mariano ha dado una asistencia en el primer gol, ha llegado dos o tres veces, muy peligroso. Ha jugado un buen partido», explicó finalmente en relación a su elección para sustituir a Benzema en la punta de ataque, que causó sorpresa antes del partido y acabó por funcionar.