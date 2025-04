Ancelotti: «Nadie olvida lo que ha hecho Bale aquí»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 5 de noviembre 2021, 14:07 | Actualizado 14:13h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti saca la cara por Gareth Bale. Fiel a sus dotes de gestión de vestuario, el italiano se niega a dar por perdido a un jugador capaz de lo peor pero también de lo mejor. Es por ello que el entrenador del Real Madrid trata de mantener al galés enchufado como sea, a pesar de la casi surrealista situación de un jugador que acaba de recuperarse de su última lesión, no será todavía de la partida ante el Rayo pero sí se irá convocado por su selección en la inminente ventana FIFA. «No soy su padre, primero. Puede que el último periodo no sea bueno pero nadie olvida lo que ha hecho Bale aquí. Nos ha ayudado a ganar la Copa en 2014, la Champions contra el Liverpool... La afición no olvida esto. No está pasando por su mejor periodo aquí pero debemos tener fe. Cuando vuelva de la selección si merece jugar va a jugar», defendió el preparador blanco respecto al jugador.

«Entrena con el equipo y por tanto tiene el alta médica pero no está convocado. Después de dos meses fuera es muy importqnte lo que el jugador sientea cuendo entrena y si tiene confiuanza. Se va a Gales y el equipo nacional va a evaluar si puede jugar o no. Dependerá de cómo se sienta el jugador. Decidirán allí. Si el equipo nacional te llama, nosotros tenemos que mandarlo», trató de explicar Ancelotti en relación a una situación que no se entiende del todo en el entorno del club, pues Bale parece listo para competir con su selección pero no con el Madrid.

No es la única patata caliente que maneja el transalpino, que tiene otro problema con Hazard, un futbolista ya en condiciones de jugar pero que apenas ha contado en las últimas semanas. «El jugador no está contento porque tiene calidad, está entrenando bien, es profesional y es serio. Merece tener minutos y va a tener minutos. De inicio tengo que pensarlo, tengo un día para diseñar la mejor alineación para el partido de mañana», desveló respecto al belga su entrenador.

«Ayer hablé con un jugador y no digo el nombre. Le he dicho que a veces se cambia al jugador porque no está bien y el jugador lo entendió, pero me dijo que el jugador que no se enfada cuando lo cambian, aunque no juegue bien, no es un jugador. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Capello me decía: 'lo entenderás cuando seas entrenador'. Lo he entendido muy bien», señaló Ancelotti sobre la dificultad de gestionar los diferentes pareceres dentro de un vestuario en relación a la distribución de los tiempos de juego. «Los cambios se hacen para tener motivados a los jugadores y para dar descanso a otros. No me parece que el equipo esté muy cansado en este momento», añadió respecto a su política de rotaciones.

Ya en relación a lo colectivo, el italiano avisó del potencial de este Rayo Vallecano de Iraola que está siendo una de las revelaciones del campeonato: «Necesitamos hacer un partido completo porque jugamos ante un equipo que está jugando muy bien, mostrando todas sus calidades, que defiende bien y es directo. Me gusta».

Ancelotti parece satisfecho con la mejoría defensiva de su equipo, uno de los aspectos que más le preocupaban desde el inicio de la temporada, aunque reconoce que todavía hay camino por andar en este sentido: «El equipo ha mejorado. Tenemos que tener una mejor coordinación colectiva de los cuatro pero en los últimos cinco partidos hemos encajado tres goles. Uno en el minuto 92 contra el Barcelona y otro en el 85 contra el Elche. El equipo ha mejorado y va a mejorar».