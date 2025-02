Ancelotti: «Bale respeta a la afición»

Óscar Bellot Madrid Sábado, 27 de noviembre 2021, 16:32 Comenta Compartir

Una vez más, el nombre de Gareth Bale volvió a salir a la palestra en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti mientras el futbolista se recupera de su enésima lesión. El agente del galés se descolgó esta semana con unas durísimas críticas hacia la hinchada del Real Madrid y el italiano tuvo que salir al paso. «He leído lo de su agente. Son palabras de una persona que no conozco. Lo que sé es que Bale no tiene este pensamiento porque él respeta a la afición y la afición siempre le ha respetado. La afición le ha podido pitar pero no es el único futbolista que ha pitado la afición», dijo el preparador italiano la víspera del partido que medirá a los blancos con el Sevilla en el Santiago Bernabéu.

Un duelo correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga que pilla a los blancos en un gran momento, con el pase a octavos de la Champions recién atado y luciendo el liderato de la Liga tras haber cosechado siete victorias y un empate en sus ocho últimos enfrentamientos. Pese a ello, Ancelotti no quiere confianzas. «Es un partido que nos exige mucho. Jugamos contra un equipo organizado y con mucha calidad. Necesitamos nuestra mejor versión y lo podemos hacer porque nuestra dinámica es buena. El Sevilla tiene muchas cualidades», avisó sobre el conjunto de Julen Lopetegui.

Ancelotti se congratuló del buen estado de sus futbolistas. «Tenemos que estar contentos de lo hecho hasta ahora. Lo hemos hecho bien y debemos mejorar. Podemos llegar a Navidad bien. La plantilla, después de haberla conocido mejor, me encanta porque tiene muchos aspectos positivos. Los jugadores se encuentran bien entre ellos, tienen compromiso y humildad. Me gusta el ambiente», aplaudió.

Reivindicó el estilo de los blancos. «La clave es jugar un fútbol al que estén acostumbrados mis jugadores y yo. Por ejemplo, el control en el mediocampo y ser más eficaces en ataque. Tenemos calidad para encontrar soluciones distintas, en el juego posicional, en la contra, en el balón parado... Es lo que está mostrando el equipo», subrayó.

Dejó claro Ancelotti que no forzará con David Alaba, que sufrió un esguince de rodilla el miércoles frente al Sheriff pero que entró en la convocatoria para el choque contra el Sevilla, además de confirmar el regreso de Valverde un mes después de que el uruguayo cayese lesionado en el clásico. «Valverde está en la convocatoria, ha entrenado bien. Alaba ha entrenado pero tiene unas pequeñas molestias y lo vamos a evaluar mañana. Si vemos riesgo no va a jugar. No es un problema serio porque el ligamento no está afectado. Veremos mañana. El riesgo es cero con mis jugadores. Hazard ha entrenado, pero todavía está afectado por la gastroenteritis. Bale ha comenzado a trabajar de forma individual. Ceballos está mejorando y en los próximos días trabajará con el equipo», comentó en el repaso a la enfermería de su equipo.

Gestión de minutos

Se detuvo en la figura de Hazard, que se perderá su tercer partido seguido por gastroenteritis y no encuentra la continuidad necesaria para recuperar las mejores sensaciones. «No estoy en la cabeza de Hazard y lo que puedo evaluar es lo que veo. Es un jugador que ha tenido mala suerte. Tiene calidad y quiere hacer lo mejor por este equipo porque siempre ha tenido el sueño de jugar en el Real Madrid. Hay momentos en la carrera en la que uno no lo pasa bien. Tiene que aguantar porque al final si lo quiere le va a salir bien. Él está haciendo todo lo posible por triunfar en el Real Madrid. No fue una lesión, fue una gastroenteritis fuerte que le ha afectado. Ha entrenado a ritmo bajo porque está afectado», apuntó.

Defendió la gestión de minutos que está haciendo, pese a que varios de sus intoables están acumulando muchos kilómetros, algo que puede pasarles factura más adelante. «Hago una evaluación antes de cada partido. No quiero cambiar algo que está saliendo bien. Si un jugador no está cansado no lo voy a cambiar. Hasta marzo o abril hay mucho tiempo. Intento siempre poner al mejor equipo y si alguno no está bien lo cambio. No quiero dar descanso a un jugador que no está cansado».

Uno de esos futbolistas a los que Ancelotti ve con cuerda para rato es Vinicius. «En el partido ante el Sheriff no estuvo al nivel pero no está cansado. Fue algo propio del partido. Es un jugador que tiene que jugar por la izquierda y lo va a seguir haciendo haya el jugador que haya», dijo en referencia a la posible llegada de Mbappé el próximo año. ¿Ve a Haaland y Mbappé en el nuevo Bernabéu?, le cuestionaron en otro momento de su intervención, a lo que el italiano regateó con la finura que estila. «Me imagino el nuevo estadio con Ancelotti, jajajaja. Ojalá que el entrenador sea Carlo», bromeó.