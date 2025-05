Dani Alves regresa con chanclas y a lo loco

daniel panero Miércoles, 17 de noviembre 2021, 14:13 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

Dani Alves ha desatado la locura en Barcelona. El lateral brasileño fue presentado ayer en el Camp Nou ante más de 10.000 espectadores en un acto que tuvo todo lo que un hijo pródigo espera encontrar en su regreso a casa. Los culés le recibieron con los brazos abiertos, como si nunca se hubiera ido, y él, tan extravagante como siempre, se dejó querer y lanzó un guiño emulando el 'look' con chanclas que lució en 2008, cuando fichó procedente del Sevilla.

«Yo soy especial, no hay nadie como yo», dijo el lateral brasileño en su segunda presentación como nuevo futbolista del Barça. Alves no podía haber usado un calificativo mejor para todo lo que simboliza su sola presencia en el Camp Nou. Hay que ser muy especial para volver al club azulgrana como «un niño de 38 años», lucir el '8' de un mito como Andrés Iniesta en la camiseta siendo lateral derecho y aterrizar en el césped de tu antigua casa a mediados de noviembre en chanclas primero y descalzo después, incluso para la firma del contrato. Alves es así, diferente.

Distina fue también su puesta en escena. Su llegada despertó caras de asombro entre la muchedumbre que asistió al Camp Nou al mediodía de una jornada laborable. Las expresiones y muestras de cariño eran más propias de 'Bienvenido Mister Marshall'. Con el regreso de Dani Alves vuelven los años de bonanza o eso es al menos lo que pretende despertar el presidente Joan Laporta, que se mostró en todo momento exultante ante el fichaje de uno de los protagonistas del 'Pep Team' que arrasó de la mano de los Messi, Xavi, Iniesta o el propio lateral brasileño.

Alves se mostró feliz. El veterano futbolista llega a Barcelona con el objetivo de seguir alargando su carrera deportiva y llegar con piernas hasta el Mundial de Catar 2022. Será su última oportunidad de lograr el máximo galardón a nivel de selecciones, algo que todavía se le resiste pese a contar con 42 títulos en su vitrina, más que cualquier otro futbolista profesional. Una voracidad que volvió a demostrar en su presentación. «Nunca he nacido para ser segundo, siempre primero. Vengo a guerrillear, no vengo a pasar el tiempo ni a vivir en Barcelona. Vengo para jugar», afirmó a modo de declaración de intenciones.

Alves regresa a un Barcelona totalmente diferente del que dejó atrás hace cinco años. Se marchó de un equipo que apabullaba y regresa a uno en crisis, algo que no le asusta. «El equipo está bien, pero se pueden hacer mejor las cosas», declaró. En este sentido, el nuevo '8' del Barça llega con la firme intención de ser uno de los líderes y contagiar la responsabilidad que supone una entidad como la que preside Laporta. «Nosotros ponemos las reglas del balón y a los jóvenes hay que mostrarles que no hay margen de error. Sé lo que representa el club, la historia y los colores. Sé lo que puedo aportar no solo dentro, también fuera», aseguró.

La vuelta soñada

Alves se prodigó en palabras para llegar al sentimiento culé. El que fuera jugador de Sevilla, PSG o Juventus, entre otros, aseguró que con semejante recibimiento le «hicieron sentir muy especial» y se puso manos a la obra para lograr la unión que necesita el Barça para salir de la crisis deportiva en la que se encuentra. «Este club no es una cosa mía ni del presi, es de todos. Tenemos que sumar fuerzas, por esto estoy aquí. Solo podemos hacerlo juntos. Si pensamos en ser positivos y a entender que las cosas se logran con trabajo y fuerza, volveremos a ganar. El Barça es més que un club», aseguró.

Alves cumple con su aterrizaje en Barcelona un sueño. El lateral se marchó por discrepancias con la anterior junta directiva, malestar que quedó subsanado con la llegada de Joan Laporta. «Siempre pensé que saldría para volver, cuando no estuviesen esos. Yo decidí irme, no querían renovarme, y yo he decidido regresar. Hablé con el presi, daba igual cómo fuera, sabía que podía ayudar. Le decía que podía ayudar aunque no me pagasen nada. Sabía que el Barça tenía dificultades y quería ayudar. Es el reto más grande y especial de mi carrera», sentenció.