La injusticia o el infortunio de llamarse Elche

Perder siempre duele. Algunas derrotas suscitan rabia en el seguidor cuyo equipo muerde el polvo. Pero las hay que entristecen a todo aficionado futbolero, con ... independencia de la bufanda que lleve al cuello. Los futbolistas del Elche saltaron al césped como si fueran a jugar el último partido de sus vidas. Su intensidad anuló de tal forma al Betis que en el minuto 8 ya ganaban 2-0. Fekir, Carvalho y compañía atesoran muchos más quilates en sus piernas que los jugadores ilicitanos, tanto en cuanto a su calidad como a los emolumentos que esta les proporciona en sus cuentas corrientes.

Pero a veces la motivación es una fuerza superior al talento. En la primera parte, los de Pellegrini se vieron incapaces de superar al colista de la Liga. Y los 20.000 aficionados que volvieron a acudir al estadio, a pesar de que su equipo había ganado un solo encuentro en todo el campeonato, sintieron que, jugando así, tal vez el descenso fuera probable pero no inexorable.

El Betis lleva quejándose toda la temporada de los árbitros. Y con razón: hasta el choque contra el Elche, era el equipo que había recibido más tarjetas rojas: una decena. El Real Madrid, por el contrario, solo ha sufrido una expulsión en lo que va de liga. Ya es más que el año pasado, en la que ningún jugador merengue se fue a las duchas antes de tiempo en toda la competición liguera. El Madrid lidera el ranking de los penaltis a favor: 10. Al Atlético de Madrid no le han pitado aún ninguno.

En los días en que se ha destapado cómo el Barça pagó al vicepresidente de los árbitros durante años, la sensación entre los aficionados es que los poderosos tienen suficientes recursos, legales e ilegales, para adulterar la competición. Los que pugnan por desbancar a los dos grandes, o simplemente por alcanzar los puestos que dan acceso a jugar en Europa, protestan. Pero, por perjudicados que nos sintamos, en la vida siempre hay alguien que padece una mayor desventura. El Elche es el colista, pero el número uno en penaltis en contra (10) y en tarjetas rojas (11).

En el partido contra el Betis, sufrió tres penas máximas en los últimos 45 minutos. Más discutible aún fue la expulsión de Magallán en el minuto 57. El VAR avisó al árbitro y este interpretó que la mano del defensa ilicitano desbarataba una ocasión manifiesta de gol. Sin duda fue la decisión más determinante del partido: con diez, el Elche perdió fuelle y el Betis reaccionó a tiempo para llevarse el partido tras el tercer penalti pitado en el minuto 93.

En su cuenta oficial, el club valenciano plasmó su enojo e impotencia: «Por favor. Queremos ser tratados con igualdad y con respeto. Ni más ni menos que al resto. Somos un club histórico y Centenario. Es lo mínimo que merecemos». A veces no hay que ser explícito para que todo el mundo te entienda: «Si digo lo que pienso me sancionan», afirmó el centrocampista Gerard Gumbau. El entrenador, Pablo Machín, alegaba que no competían en igualdad de condiciones.

A la finalización del encuentro, Borja Iglesias consolaba al portero rival, reconocía que la expulsión había condicionado el partido y consideraba «injusto» el destino del Elche: «Podrían tener más puntos de los que tienen». Edgar Badía, que logró parar uno de los penaltis, declaraba abatido: «Este año nos está pasando de todo. Tengo que respirar y morderme la lengua porque lo que nos ha pasado hoy…».

El Betis ya no es el equipo con más tarjetas rojas del campeonato. Le ha superado el Elche, que acabó el partido con nueve jugadores. Se me vienen a la mente unos versos de Calderón de la Barca que constituyen casi un cuentecillo aleccionador: «Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo?; y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó».

Ocurre frecuentemente en la vida: nos quejamos de nuestra mala suerte, de lo cruel que resulta el destino o de una mano negra que nos condena, hasta que vemos a alguien que sufre aún una mayor injusticia. Calderón lo plasmó hermosamente en 'La vida es sueño'. Con su triunfo, el Betis puede soñar con jugar la Champions el año que viene, pero para el Elche el campeonato está siendo una auténtica pesadilla.