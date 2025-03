¿Es bueno para todos que triunfe el Rayo Vallecano?

El refranero español tiene cientos de refranes acerca del dinero, algunos bien conocidos: «Poderoso caballero es don Dinero». Otros, menos: «Quien dineros tiene, hace lo ... que quiere» o «Quien tiene dineros, compra panderos». La moraleja es la misma: el dinero mueve el mundo, el dinero manda.

También en el fútbol. Al final de la temporada, los primeros en la clasificación son invariablemente los más ricos: Madrid y Barça. El Atlético de Madrid exhibe más o menos la mitad de músculo financiero que los dos grandes, de ahí que los colchoneros suelen contentarse con pugnar por la tercera plaza. El año pasado venció el Real Madrid. Este año le toca al Barça.

La Liga se parece cada vez más a la alternancia en el poder propia de la Restauración borbónica. Cánovas y Sagasta, conservadores y liberales, se turnaban para gobernar, lo que minó el pluralismo político. De la misma manera, la preeminencia de los grandes clubs —en términos de economía, poder y resultados— amenaza con destruir el elemento central de todo juego: la incertidumbre de quién ganará.

Mi hijo, que tiene 17 años, nunca ha conocido un campeón de Liga que no sea uno de los tres ricos de la Liga: Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid. Los atléticos solo se han proclamado vencedores en dos ocasiones en los últimos 26 años. Están a años luz de los dos grandes, que se reparten títulos y beneficios.

Por constituir un tópico, no es menos cierto: el fútbol refleja las lógicas de funcionamiento de la economía. Sin embargo, todos los años la competición depara alguna sorpresa. La última plaza que da derecho a competir el año siguiente en la Champions pertenecería en buena lógica al Sevilla, con el cuarto mayor presupuesto del campeonato. Pero los pupilos de Sampaoli ya solo aspiran a eludir el descenso, del que se sitúan a solo dos puntos. Igual de mal le va al Valencia, a un punto del puesto que te condena a Segunda División.

En el polo opuesto, los analistas deportivos alucinan con el Rayo Vallecano. El más pobre de la Liga ocupa la quinta posición, por delante de clubes con el doble de presupuesto: el Betis, el Villarreal o el Athletic. Esta anomalía suscita entusiasmo y esperanza entre algunos aficionados. Primero porque demuestra que el dinero no es el único motor del éxito. También sugiere que uno puede competir aun cuando no disponga de influencia en los órganos de dirección del fútbol nacional. Finalmente, el Rayo va a contracorriente porque demuestra que la consecución de logros deportivos no depende de una receta que se repite como un mantra: que los clubes han de internacionalizarse, intentar conseguir seguidores en China, convertir el estadio en un negocio, los colores en una marca y supeditar la sostenibilidad del club a que lo compre un fondo de inversión, si puede ser con ilimitados petrodólares.

Mientras el Cádiz ocupa puestos de descenso, Ben Harburg, el inversionista norteamericano del club gaditano, repite que la única manera de sobrevivir es «hacerse global y buscar patrocinios fuera». Al mismo tiempo, los socios del Valencia se manifiestan junto a las oficinas del club con pancartas que piden que se retire Peter Lim, el inversor de Singapur que posee el 70% de las acciones del club, y al que culpan del fracaso deportivo y económico.

Claro que ganar partidos no asegura la plena felicidad del hincha. La afición del Rayo mantiene un pulso con su directiva. No solo se muestra beligerante el ala más ruidosa y política de la hinchada, los Bukaneros. Una cosa es no seguir necesariamente la corriente mercantilizadora mayoritaria y otra, bien distinta, no modernizar las instalaciones o el funcionamiento de la entidad so pretexto de que eres un club de barrio.

En verano, el Rayo fue el único club de Primera que no dispuso de un sistema telemático de venta de abonos y obligó a sus aficionados a hacer colas en taquilla de hasta 30 horas en pleno agosto. Los aficionados rayistas también se han quejado del estado de conservación del estadio o del maltrato a la cantera. Me dice uno de ellos que los buenos resultados deportivos encubren la mala gestión de su presidente. Y me acuerdo, entonces, de que, si hay refranes sobre el dinero, también abundan sobre los desvalidos: «Mundo mundillo, cuando hay para pan, no hay para vino».