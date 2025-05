El Kun Agüero tendrá que retirarse por los problemas coronarios

R. C. Domingo, 21 de noviembre 2021, 00:04 Comenta Compartir

Sergio Agüero tendrá que colgar las botas a causa de los problemas coronarios que padece y podría anunciarlo de manera oficial la próxima semana. Aunque los médicos y el propio Kun se dieron un plazo de tres meses, hasta febrero, y desde el Barça se insiste en pedir respeto porque aún nada es oficial, ya ha trascendido que las pruebas de esfuerzo moderado a las que se ha ido sometiendo al jugador desde que se le diagnosticó una arritmia, el pasado 30 de octubre, no han sido satisfactorias y aconsejan el adiós.

La desgraciada noticia fue adelantada por el periodista Gerard Romero en Twich y confirmada por Samir Nasri, ex jugador del Sevilla, del Marsella, del Arsenal y del Manchester City que mantiene una excelente amistad con Agüero tras coincidir en el City. «El Kun me acaba de enviar un mensaje y, lamentablemente, se confirma» dijo este sábado Nasri durante el programa March of ZeDay, de Canal Plus.

«Estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno, es muy buen chico y una gran persona. Me da mucha pena porque no es una elección, es una retirada forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envio mucho coraje y mucho año porque es alguien que aprecio enormemente», añadió el francés.

El problema se desencadenó el pasado 30 de noviembre, cuando el Kun se quedó tendido sobre el verde en el minuto 40 del Barcelona-Alavés mareado. Abandonó el campo por su propio pie con la mano encima del pecho, cara de preocupación y dificultades para respirar. Fue trasladado en ambulancia al Hospital de Barcelona, donde le detectaron una arritma y permaneció tres días ingresado.

Desde entonces el argentino no ha dejado de estar controlado por los servicios médicos del club y también por el cardiólogo Josep Brugada. Ese problema coronario no fue detectado en la revisión médica antes de su fichaje por el Barça porque esas pruebas no son comparables al esfuerzo que el futbolista realiza durante un partido.

Recientemente, el Kun había salido al paso paso de las informaciones que apuntaban ya entonces a su posible retirada insistiendo en que seguía el tratamiento estipulado. «Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo», indicó en su cuenta de Twitter.