Agüero sufre una arritmia cardíaca

daniel panero Domingo, 31 de octubre 2021, 10:35 | Actualizado 18:40h.

A perro flaco todo son pulgas. Eso es lo que debieron pensar los aficionados del Barça cuando en mitad de una nueva noche para el olvido ante el Alavés, Sergio Agüero, primero, y Gerard Piqué, después, tuvieron que abandonar el terreno de juego por diferentes molestias. El argentino se retiró antes del descanso a causa de una taquicardia por la que continúa ingresado en el Hospital de Barcelona, mientras que el central sufrió un estiramiento en el gemelo y causará también baja para el encuentro de Champions ante el Dinamo de Kiev.

Agüero pidió el cambio antes de llegar al descanso al referir un malestar torácico y un dolor en el cuello después de un salto sin mayor incidencias con Laguardia, el capitán alavesista. Siguiendo el protocolo en estos casos, fue derivado en ambulancia al hospital, donde a lo largo de la noche se le realizaron estudios cardiológicos que han arrojado como primer resultado que el Kun sufre de arritmia, es decir, un trastorno de la frecuencia del ritmo en el corazón que puede no causar daño, ser una señal de otros problemas coronarios más graves o un peligro inmediato para la salud. Al delantero argentino, que al parecer ya ha padecido algún episodio similar a lo largo de su vida y de su carrera deportiva, se le tendrán que practicar pruebas más profundas para analizar su estado y si puede seguir jugando al fútbol sin mayores riesgos y contratiempos.

El futbolista, de 33 años y llegado libre este verano procedente del Manchester City, se encuentra estable y tranquilo, dentro de lo que cabe, pero a la vez preocupado por esta nueva situación a la que se enfrenta. Según avanzó la Cope, el jugador ya recibió de madrugada la visita de su madre, su hermano y la novia, que abandonaron el centro sanitario con el pulgar en alto en señal de que todo marchaba sin complicaciones.

Agüero no tiene suerte desde que aterrizó en el Camp Nou. Debutó con la camiseta del Barça el pasado 17 de octubre ante el Valencia, tras superar una lesión en el gemelo interno de la pierna derecha que no le había permitido saltar al verde en toda la temporada. Ante el Real Madrid, en su segundo partido como blaugrana, anotó su primer gol con su nuevo equipo cuando el clásico ya agonizaba.

Con estas dos nuevas bajas, la enfermería del Barça vuelve a estar hasta arriba. Piqué y el Kun se unen a la larga lista de bajas que ya tenía Sergi antes del partido contra el Alavés. Ousmane Dembélé, Araujo, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Martin Braithwaite y Pedri no estuvieron ante los de Javi Calleja y es prácticamente imposible que alguno de ellos esté al 100% este martes dada la proximidad de ambos encuentros.

Llueve sobre mojado

La dificultad se agrava porque en esta larga lista de ausencias ya llueve sobre mojado. Desde que empezara la temporada, el Barça no ha podido contar en ningún momento con el once titular que se esperaba cuando Leo Messi y Antoine Griezmann abandonaron la entidad blaugrana. La plaga de lesiones ha sido especialmente dañina en ataque, donde las bajas no han parado de acumularse. Dembélé continúa inédito esta temporada y Braithwaite, Agüero y Ansu Fati cuentan más partidos como ausentes que siendo de la partida.

Esta nueva plaga de lesiones obligará a Sergi a improvisar un nuevo once de circunstancias en una cita en tierras ucranianas en la que al Barça solo le vale ganar para seguir vivo, dependiendo de sí mismo para alcanzar al menos los octavos de la Champions. Lenglet, Nico, Gavi, Coutinho o Luuk de Jong podrían ser de la partida el día en el que el Barça se juega el ser o no ser en Europa.

