LaLiga denunciará ante la Fiscalía de Menores al aficionado que metió un dedo en el culo a Ocampos

Lo nunca visto en el Estadio de Vallecas durante el partido entre Rayo y Sevilla. Un aficionado del conjunto rayista aprovechó un saque de banda de Lucas Ocampos para violar el espacio vital del jugador del Sevilla y protagonizar un feo gesto. El espectador, aprovechando que la primera fila de la grada está pegada al césped, le metió un dedo en el culo del futbolista argentino.

Ocampos reaccionó de inmediato al incidente pero mantuvo la calma y y se dio la vuelta para reprochar la actitud del joven. Además, avisó al árbitro del encuentro, Hernández Maeso, que posteriormente alertó de la situación al delegado del Rayo Vallecano. Sin embargo, el aficionado y las dos personas que le acompañaban no fueron expulsados del estadio.

LaLiga va a atender la petición del Sevilla y va a denunciar ante la Fiscalía de Menores el «gesto obsceno» sufrido por su jugador, mientras que la Policía Nacional tiene perfectamente identificado al joven responsable del feo gesto.

Reflejado en el acta

El árbitro del partido, Hernández Maeso, recogió lo sucedido en el acta de la siguiente forma: «En el minuto 32 y cuando el jugador nº5 del Sevilla, Don Lucas Ariel Ocampos, se disponía a realizar un saque de banda, un espectador situado en primera fila le tocó la zona del glúteo. El hecho se puso en conocimiento del delegado del Rayo Vallecano, no volviendo a suceder ninguna otra incidencia durante el resto del partido».

El Rayo Vallecano condenó este martes, a través de un comunicado, lo sucedido. «Esta acción aislada es únicamente de responsabilidad individual del aficionado que la ejecutó», señala el club franjirrojo, que exculpa al club y al resto de espectadores que estuvieron en el Estadio de Vallecas. Además, señala que «trabaja para identificar al aficionado para en caso de ser abonado del club, adoptar las medidas disciplinarias oportunas según el reglamento interno».

Ocampos, sorprendido

Tras el partido, Lucas Ocampos habló en el terreno de juego sobre la acción y se mostró contundente: «Ojalá LaLiga lo tome con seriedad, como el tema del racismo. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto. Ojalá no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a ocurrir». Además, el argentino confesó: «Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les pase, así que esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar y que un tonto no manche a la afición, que se comportó muy bien».

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, se refirió al asunto en la sala de prensa e invitó a una reflexión. «Hay que preguntarse qué pasa con las mentes de la gente que entra en los estadios. Da igual si son jóvenes, mayores... Me resulta peligroso que haya mentes dispersas. Tenemos que analizarlo y ver qué pasa. Por qué pasan estas cosas tan extrañas en los estadios. Hay muchas cosas que revisar a nivel de seguridad y de comportamiento», dijo.

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, habló en 'El Chiringuito' sobre la acción protagonizada por el aficionado y lejos de denunciarlo y criticarlo quiso quitarle importancia. Aunque afirmó que si este aficionado es socio «será sancionado», dejó claro que «el Rayo Vallecano no tiene ninguna responsabilidad». Habrá que ver si el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol entra de oficio.

Comunicado oficial del Sevilla

Tras el partido, el Sevilla emitió un contundente comunicado: «El Sevilla FC lamenta profundamente el hecho acaecido este lunes en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que nuestro jugador Lucas Ocampos sufrió un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local. El Sevilla FC espera que se tomen las medidas oportunas que tipifica el reglamento para que no se vuelvan a repetir comportamientos así en un campo de fútbol, y así se lo ha trasladado a LaLiga. Estos gestos y comportamientos no se deberían permitir en nuestra competición si aspiramos a ser la mejor liga del mundo. Por último, el Sevilla FC transmite su máximo apoyo a Lucas Ocampos, que demostró saber estar y una enorme profesionalidad, pese a la inaceptable actitud del aficionado que le increpó».