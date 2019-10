Jornada 2 El Sevilla, a despejar las dudas frente al débil APOEL Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla. / EFE Los de Nervión se estrenan como locales en la Europa League esta temporada ante un equipo que perdió ante el rival más débil del grupo en la primera jornada LUIS F. GAGO Sevilla Jueves, 3 octubre 2019, 07:54

El Sevilla se estrena como local en esta temporada 2019-20 en su competición favorita. El pentacampeón de la Europa League recibe al APOEL de Nicosia, uno de los grandes de la pequeña liga chipriota que anda de capa caída toda vez que está en la media tabla en su competición local por vez primera en más de una década y perdió en la primera jornada de la fase inicial en casa ante el teórico rival más débil del grupo, el Dudelange de Luxemburgo. Es por ello que los sevillistas deben ganar y, además, hacerlo con más soltura de lo logrado en su debut en Azerbaiyán, donde la victoria por tres goles de diferencia frente al Qarabag le dio el liderato provisional del grupo A.

Los chipriotas, que llegaron a eliminar al Athletic en la competición hace tres campañas, son un rival venido a menos, sobre todo causado por su eliminación en la ronda previa de la Champions League ante el Ajax que le hizo perder a algunos de sus jugadores de referencia, además de la cuantía económica que necesitaba para amarrar a algunos fichajes de mayor nivel para afrontar la campaña actual. Pasó de estar cerca de eliminar al equipo holandés, grata sorpresa en la edición pasada de la máxima competición continental, a ser un equipo debilitado por la marcha de algunos profesionales que preferían ir a disfrutar de ligas más potentes y con equipos con mayor proyección.

Empero, para el duelo entre andaluces y chipriotas el caché lo pondrán los locales. El equipo entrenador por Lopetegui no solo es favorito, sino que además debe empezar a alejar las dudas ligueras que traen quebraderos de cabeza al técnico vasco desde hace varias semanas con una mezcla de impotencia y falta de gol que ya preocupa en el ámbito sevillista. Frente al APOEL puede dar un golpe de mesa en la clasificación y rotar, algo necesario para una plantilla que empieza a notar la competición intensa de jugar dos partidos por semana y demuestra en estos momentos si tiene realmente un fondo de armario como su director deportivo, 'Monchi', presumía en verano para afrontar todas las competiciones al más alto nivel.

En la marejada de dudas en las que vive el Sevilla no se libran las preguntas del sevillismo por decisiones de su entrenador. ¿Por qué no cuenta con Dabbur, fichado con un año de antelación para que no se lo arrebataran algunos equipos grandes de Europa? ¿Cuál es el motivo de la confianza ciega en hombres como Nolito, que están en un escalón físico por debajo del resto de sus compañeros? Cuestiones que el preparador vasco no responde en ruedas de prensa ni tampoco parecen entender en demasía la planta noble del Pizjuán. En cualquier caso, la confianza de 'Monchi' en su apuesta en el banquillo sigue inquebrantable, aunque quizá ya empiece a pedirle una mayor combinación de hombres en el once inicial y que el esquema base del equipo no sea tan pétreo como parece apuntar en este inicio de temporada.

Frente al APOEL tendrán los nervionenses una oportunidad de oro para darle una alegría a su afición en casa, algo que no está siendo tan común como en campañas anteriores, además de continuar al frente de la clasificación el grupo y mirar con tranquilidad futuros compromisos sin necesidad de arriesgar.