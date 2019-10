Jornada 3 | Grupo A Zidane: «El fútbol, como la vida, se olvida de lo que has hecho» Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. / Afp El técnico del Real Madrid asume su delicada situación y la de del equipo, pero confía en que sus jugadores realicen un gran partido en Estambul IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 21 octubre 2019, 18:35

Tras ser defendido públicamente por el capitán, Sergio Ramos, compareció sonriente Zinedine Zidane en la sala de prensa del estadio Ali Sami Yen de Estambul. Sin torcer el gesto, asume por experiencia que en el Real Madrid siempre se va a cuestionar la figura del entrenador y sabe en la situación en la que se encuentra el equipo, colista en la Champions, pero confía en una reacción de grandeza de sus jugadores ante el Galatasaray.

¿Afronta este partido como una final?, se le preguntó por activa y por pasiva. «Llevo 18 años en el club, sé donde estamos y la presión por ganar o lo que se dice de que hay que cambiar al entrenador es algo que siempre va a existir. Lo que puede pasar este martes no va a cambiar nada porque quedarán muchos partidos y siempre lo vamos a intentar hasta el final», explicó el técnico galo. «No lo sé. Yo quiero estar aquí siempre y esa es una pregunta para otro», añadió a la cuestión, más directa, de si se juega el puesto en Estambul.

En todo caso, Zidane dijo no tener la sensación de ser infravalorado por el club. «Lo que pasó, pasó, y el fútbol, como la vida, se olvida de lo que has hecho. Me molesta lo que están diciendo porque no me gusta, pero no puedo evitar que le gente opine. Lo que tengo que hacer como entrenador es dar el máximo y, como siempre, pensar en positivo. Estamos preparados y sé que vamos a hacer un gran partido», desgranó.

Se la juegan los blancos justo donde con Carlo Ancelotti iniciaron con un 1-6 el camino de la décima hace seis años. «Empezamos mal en la Champions, la situación la conocemos todos y mañana tenemos un partido para demostrar nuestro nivel y es lo que vamos a hacer».

Evitó buscar culpables, más allá de su responsabilidad, e insistió en su idea de que «los jugadores son los primeros que siempre quieren ganar y hacer las cosas bien». «No tengo ninguna duda. Ellos saben que en cada partido nos miran y es otro partido para mostrar que queremos cambiar la situación», añadió. Al hablarle del mal momento de Isco, Vinicius o Jovic, Zidane recurrió al colectivo. «Somos un equipo. Estamos en el mismo barco, soy el responsable, y no hay que señalar a nadie. Confío totalmente en mi plantilla y en mis jugadores».

Por último, se mostró menos taxativo que en otras ocasiones al preguntarle cómo es posible que a su equipo le siga faltando alma desde su regreso al banquillo en el curso precedente. «No se puede hablar de la temporada pasada porque es complicado cuando no te juegas nada. Este año nos pasa de vez en cuando que no estamos bien, pero es la vida. Lo fundamental es que sabemos la exigencia que tiene el Real Madrid en cada partido. Aquí no puedes equivocarte ni un minuto. Hay que corregir el margen de errores pero cada partido es un mundo», proclamó. Y de la sala de prensa, a la arenga a sus jugadores, que el escucharon atentamente puestos en corro, sobre el mismo césped del estadio Ali Sami Yen.