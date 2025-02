Xavi: «La historia está para romperla»

daniel panero Martes, 7 de diciembre 2021, 19:08 Comenta Compartir

«La historia está para romperla, y tenemos la oportunidad de hacer historia», aseguró este martes Xavi Hernández, para quien «no es un milagro» que el Barcelona pueda ganar al Bayern en Múnich, donde nunca ha conseguido vencer el equipo azulgrana. «Somos el Barça y tenemos que intentar ganarlo todo. Mañana tenemos una oportunidad muy buena para hacer historia», insistió el técnico catalán la víspera de cerrar la fase de grupos de la Champions y jugarse el pasaporte para octavos de final. «Es un partido y podemos ganar a cualquier rival», afirmó con optimismo.

«Si no ganamos, dependemos del Dinamo de Kiev-Benfica, y quiero pensar que es más importante depender de nosotros que depender del otro», reconoció Xavi, que califica el duelo de Múnich como «una final», en la que el Bayern no podrá contar con el apoyo de su afición. «Es una pena que el público no pueda estar. Jugamos para el público y lo hará todo más frío. No le veo ningún beneficio», aseguró el sustituto de Ronald Koeman.

Xavi considera que el Barça deberá «hacer un partido casi perfecto» para imponerse a un Bayern que no se juega nada, y reclamo «tener paciencia». También quiso quitar presión a sus futbolistas ante un cita tan trascendental. «Que se olviden de todo, que aquí estoy yo para ayudarlos. La presion no es para los jugadores, sino para mí. Tenemos que dominar el juego desde la pelota, sabiendo que tenemos enfrente un rival complicadísimo. Sabemos que tenemos una papeleta complicada», admitió.

«El equipo afronta este partido con ilusión y con ganas. Tenemos a uno de los peores rivales que podríamos tener, uno de los mejores equipos del mundo y jugamos en su campo, pero tenemos ilusión y ganas de competir», reiteró quien espera que a sus jugadores «no les afecten psicológicamente las últimas derrotas contra el Bayern». En cuanto a nombres, calificó a Ousmane Dembélé como «un jugador importantísimo», al que se agarra el Barça ante la ausencia de Ansu Fati. «Mañana tendrá que ser un jugador importante, pero no solo él. Necesitaremos de Dembélé y de muchos otros», concluyó Xavi.