Xavi, ante la visita del PSG: «Nos tenemos que dejar la piel y la vida»

«Nos tenemos que dejar la piel y la vida», reclamó este lunes Xavi Hernández, que calificó al PSG y a Luis Enrique como «uno de los mejores equipos y entrenadores del mundo» y exigió «mostrar la mejor cara y personalidad» para que el Barça haga valer en Montjuic el 2-3 de la ida de cuartos en el Parque de los Príncipes. «Para mí la clave mañana es ser un equipo solidario, tanto defensiva como ofensivamente», subrayó el técnico azulgrana.

Xavi está convencido de que el PSG «no especulará» y, mucho menos, al estar obligado a la victoria para pasar a semifinales. «No he visto un partido de un equipo de Luis Enrique que no haya salido al ataque, y más aún mañana, que va perdiendo. Espero que salga al ataque», insistió el entrenador del Barcelona, que reconoció la influencia que han tenido Luis Enrique, Pep Guardiola y Luis Aragonés en su carrera.

«Son los entrenadores que me han marcado más. Me acuerdo mucho de Luis Enrique, de Pep y de Luis (Aragonés)», desveló Xavi, después de haber conseguido sendos tripletes con el actual técnico del PSG y el del Manchester City y haberse proclamado campeón de Europa con España con la leyenda del Atlético en el banquillo.

«Luis Enrique no va a especular. Tenemos que encontrar los espacios, con línea defensiva alta. Va a ser un partido muy igualado. Mañana es un partido difícil para los centrocampistas, porque el PSG es uno de los equipos más intensos del mundo y va a ser un partido complicado», reiteró Xavi, quien admitió estar «muy motivado» y «eufórico» ante la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones y la «gran oportunidad que tiene el barcelonismo». Incluso Joan Laporta estuvo este lunes en el entrenamiento para dar ánimos a la plantilla y al técnico catalán.

«El presidente es un culé más. Es un momento muy importante para el barcelonismo. Es una oportunidad muy grande para él. El presidente es fanático y ha querido estar con el equipo. Viene cada dos por tres; tampoco es una novedad. Hemos recuperado la ilusión y es lo más importante», destacó Xavi, que reiteró que no continuará en el banquillo azulgrana ocurra lo que ocurra esta temporada. «Hace tres meses no os preocupábais por mí. Yo no soy importante», zanjó«. Esto va a de futbolistas; no va de entrenadores», apuntó.

Xavi dijo estar de acuerdo con Carlo Ancelotti en que «las victorias dan alivio y las derrotan no te dejan respirar» y también exigió «controlar las emociones para evitar una expulsión y ser protagonistas con el balón». «El aspecto emocional es una de las clave de la eliminatoria», aseguró.