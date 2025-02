Xavi: «Me jode mucho afrontar nuestra realidad»

R. C. Miércoles, 8 de diciembre 2021, 23:33 | Actualizado 23:56h. Comenta Compartir

Xavi Hernández estaba devastado tras la eliminación del Barça en la primera fase de la Liga de Campeones. La derrota frente al Bayern de Múnich y el triunfo del Benfica contra el Dinamo de Kiev condena al cuadro azulgrana a disputar el 'playoff' de acceso a octavos de final de la Europa League. Una auténtica humillación para los culés, que agudizan una crisis a la que no se le ve fin. «Hoy han sido mejores, superiores. Lo hemos intentado. Hemos presionado alto, quitarles el balón. La primera parte diría que la han tenido más y nos han sometido a nosotros. Esta es la dura realidad que tenemos ahora», reconoció el técnico egarense.

Xavi llegó para tratar de reflotar a una nave que se iba a pique y no lo ha conseguido por el momento. Con solo dos goles a favor en seis jornadas, el Barça cae justamente eliminado de una competición que ganó en cinco ocasiones y ahora tiene que concentrarse en intentar remontar el vuelo en una Liga en la que marcha séptimo, a 16 puntos del Real Madrid, y aferrarse a la Europa League y la Copa del Rey para evitar un curso en blanco. Xavi incidió en que se necesita un viraje absoluto. «Hoy empieza una nueva etapa. Hay que exigirnos muchísimo más. Esto tiene que ser un punto de inflexión para cambiar muchas cosas. Hoy no hemos competido. Nuestra realidad es la Europa League. Vamos a afrontar esta realidad con toda la dignidad del mundo. Vamos a trabajar para llevar al Barça a donde se merece, que no es la Europa League. Me jode mucho afrontar nuestra realidad, que nuestra realidad sea esta. No queda otra», apuntó cabizbajo.

No rehuyó la parte que le corresponde en este desastre histórico quien fuera una de las mayores leyendas del Barça cuando vestía de corto. «El Barça no se merece esto. Hay muchas circunstancias que han hecho que estemos así. Me siento responsable. Pensaba que podíamos y no ha sido así. El que lo intenta nunca fracasa. Hoy empieza una nueva etapa y vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece», insistió. «La Europa League es nuestra realidad y hay que intentar ganarla. Es nuestro objetivo», aseveró en declaraciones a Movistar +.

Incidió Xavi en que solo cabe apechugar, metabolizar el mazazo y levantarse cuanto antes. «He visto una realidad muy dura que ya viví como jugador. No nos hemos de conformar, nos tenemos que rebelar. Es la realidad que hay. Hay que comenzar para poner al Barça donde se merece, que no es la Europa League. Esperaba que compitiéramos mejor. El Bayern es mejor. Es la realidad. Pero trabajaremos para que esto no vuelva a pasar y nos dejaremos la vida. Es un sentimiento de impotencia. Hay que trabajar con mucha exigencia para recuperar al Barça», proclamó.

Busquets: «Duele y hiere en el orgullo»

En la misma línea de Xavi se manifestaba Busquets, uno de los pocos supervivientes que quedan de la última edad de oro del Barça. «Malas sensaciones. No es lo que queríamos. No es lo que se merece el club ni los aficionados. Esta es la realidad. Nos vamos a Europa League. Estamos en una situación dura, difícil y que duele. Son muchos factores los que nos han llevado: la situación delicada del club, las cosas no se han hecho bien. Los jugadores tampoco hemos hecho cosas bien. Es un conjunto de todo».

El centrocampista incidió en los errores cometidos. «Muchos equipos han pasado por esta situación. El Chelsea, el Bayern. Cuando haces las cosas bien y aciertas en lo deportivo... Sabemos lo que queremos. Esto no es lo que se merece el club. Hay un cambio de directiva. No tengo ninguna duda de que vamos a volver. También hay que estar en las malas. Vamos a estar ahí y a darlo todo», apuntó.

Se mostró convencido en que mejorará con Xavi. «Estamos compitiendo mejor. Llevo muchos años en el fútbol y sé que vamos a ir a mejor por cómo está trabajando el staff, la idea que tienen. Vamos a mejorar e ir para arriba seguro. Aunque no queríamos la Europa League desde el inicio, esto va así», afirmó.

«Hay frustración, claro. Duele y hiere en el orgullo, pero la situación nos la hemos ganado nosotros. Si hubiésemos hecho más puntos no estaríamos en esta situación. No hicimos las cosas bien en las primeras jornadas. Ganamos los dos partidos del Dinamo. No nos ha acompañado la suerte. Nos hemos metido en este lío nosotros y duele. Ya está. Esta es la realidad y hay que intentar afrontarla de la mejor manera. Intento ayudar al equipo y si ahora tiene que ser en la Europa League, así será. Si es un paso atrás para coger impulso, mejor», completó.