El Villarreal aguanta el pulso y se la jugará en Turín

En una eliminatoria en la que las aspiraciones y las exigencias son máximas, todo se prepara al detalle. Con la esperanza de volver a vivir grandes noches europeas, el Estadio de La Cerámica se engalana este martes para recibir a uno de los gallitos de la Champions. La visita de la Juventus ilusiona, y mucho, a un Villarreal crecido que llega en plena progresión. Lo hace en un momento dulce del curso, tras derrotar el Villarreal en la Liga al Granada de forma incontestable (1-4) y con un gran Danjuma, que parece haber recuperado su mejor versión. Será el delantero neerlandés uno de los ejes centrales del equipo amarillo, que no podrá contar con Gerard Moreno, gran estrella 'groguet'.

«Dicen que es un rival inferior, pero no es así», asegura el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri. «Es un equipo serio», advierte el entrenador italiano en alusión al Villarreal. Tan trascendental cita será un duelo inédito en Europa, pues el conjunto de Unai Emery nunca se ha enfrentado a la Juventus. Quizá viviendo el mejor momento de la temporada, aspira el Villarreal a su tercera presencia en los cuartos de final de Liga de Campeones, fase alcanzada en las dos ocasiones anteriores.

Alejado en la Serie A de los puestos de privilegio a los que acostumbra, el conjunto italiano lucha por mantener una plaza Champions en una temporada atípica que comenzó realmente mal. Las llegadas en el mercado de invierno de Zakaria y Vlahovic han despertado la fe de los turineses. Especialmente ilusionante -«es un gran fichaje», señala Allegri-, se antoja la incorporación del punta serbio, al que se aferra la Juventus para superar la complicada eliminatoria. Una euforia que, sin embargo, trata de frenar el propio técnico italiano: «No podemos dejarle toda la responsabilidad; le hace falta experiencia».

En La Cerámica, y con la importante ausencia del argentino Dybala, lesionado en el derbi frente al Torino, el joven delantero balcánico formará junto a Morata en el ataque de una Juventus que contará también con la baja de Chiellini y la más que probable ausencia de Bonucci. «Tendremos que tener paciencia y cuidar los detalles», puntualiza Allegri, sabedor de la dura eliminatoria que planteará el actual campeón de la Liga Europa.

Italia dictará sentencia. No pudo el Villarreal pasar del empate en un difícil y atascado partido en el que los castellonenses supieron levantarse a tiempo del mazazo que supuso el tempranero tanto de la Juventus. Vlahovic, con un gol de bella factura, -sigue demostrando el porqué se habla tanto y tan bien de él- decantaba la balanza demasiado pronto para una 'Vecchia Signora' que demostró tener pocos argumentos y que jugó demasiado cómoda durante gran parte del choque. Le costó entrar al partido al conjunto local, que no dispuso de grandes opciones hacia la portería de Szczesny y no vio la mejor versión de un ausente Danjuma ni del resto de futbolistas de ataque. Tuvo que aparecer Parejo, tras una excelente acción de Capoue, para poner las tablas y hacer justicia en un apasionante choque de Liga de Campeones en el que queda todo por decidir.

Con una defensa de circunstancias, por las importantes bajas con las que se presentaba en el estadio amarillo, los de Massimiliano Allegri supieron competir perfectamente desde el principio. El fulgurante tanto del atacante serbio, el primero para el exfutbolista de la Fiorentina en su debut en Liga de Campeones, fue clave para que la Juventus se mantuviera bien plantada en el campo. Apenas fueron 30 segundos los que necesitó Vlahovic para dejar congelada a una afición que no pudo ni disfrutar del inicio del choque.

Referencia absoluta del cuadro italiano en un partido en el que el tanto sirvió para que el equipo se protegiera en campo propio con un bloque bajo, con dos carrileros -Cuadrado y De Sciglio- que durante momentos puntuales sufrieron con la velocidad de Pedraza y Chukwueze. Pequeños destellos en los mejores minutos del Villarreal en una primera mitad en la que gozó de dos claras opciones para poner el empate. Ni Lo Celso ni Danjuma, con un bonito remate de tacón, pudieron superar a Szczesny.

Villarreal Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, min. 78); Capoue, Parejo, Alberto Moreno (Trigueros, min. 78), Chukwueze (Pino, min. 90); Lo Celso y Danjuma (Dia, min. 90). 1 - 1 Juventus Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro (Bonucci, min. 46), De Sciglio (Pellegrini, min. 87); Locatelli (Arthur, min. 71), Rabiot, McKennie (Zakaria, min. 81); Morata y Vlahovic. Goles: 0-1: min. 1, Vlahovic. 1-1: min. 66, Parejo.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a Rabiot por parte de la Juventus, y a Rulli por parte del Villarreal.

Incidencias: Buen ambiente en el Estadio de la Cerámica ante 17.686 espectadores en el partido de ida de octavos de final de Liga de Campeones disputado en el Estadio de La Cerámica, con un aforo permitido del 85%.

La mejoría de la Juventus coincidió con la salida al campo de Bonucci, a quien se le esperaba en La Cerámica tras las palabras de Allegri, que aseguró que podría reaparecer en la cita continental. Minutos complicados para el Villarreal, sufriendo demasiado sin balón y exigido por una Juventus que demostró estar muy cómoda llevando el peso por el carril derecho, con protagonismo para Cuadrado y el polivalente McKennie. Bien vigilado Vlahovic en punta de ataque por Pau Torres y Albiol, sería Morata quien tendría la opción de poner tierra de por medio con un remate que se marchaba cerca de la portería de Rulli.

Ante la ausencia de un esperado Danjuma tras su buen partido el pasado fin de semana, Capoue pondría la magia cuando los pupilos de Unai Emery trataban de levantarse. En uno de los momentos más complejos del choque, aparecía el buen centrocampista para asistir, de forma magistral, a Parejo, que prácticamente remató a placer ante la atónita mirada de un paralizado Szczesny. Fue el resurgir del submarino, que dio alas a un público animaba y ondeaba las banderas amarillas repartidas por sus coquetas gradas. No dio para mucho más un encuentro bastante cerrado en lo que a ocasiones se refiere, aunque volvió a aparecer la alargada figura de Rulli en el tramo final para atajar de forma meritoria un buen disparo de Vlahovic. Con todo por decidir y ya sin el valor doble de los goles anotados lejos de casa, será el Juventus Stadium el que termine de dictar sentencia de esta bonita eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones.