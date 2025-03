Danjuma hace soñar a lo grande al Villarreal

juanjo gonzalo Miércoles, 6 de abril 2022, 00:11 | Actualizado 23:33h. Comenta Compartir

Es uno de los mayores retos de su historia y la localidad castellonense de Villarreal así lo hace sentir desde el primer momento. El Villarreal prepara con mimo y mucha ilusión los cuartos de final de la Liga de Campeones. Se dispone el Estadio de la Cerámica para recibir a un transatlántico, este Bayern de Múnich que aspira a todo y es uno de los grandes favoritos para alzarse con la máxima competición europea. Sin embargo, no será el equipo de Unai Emery un rival cómodo, como reconoce el joven técnico Julian Nagelsmann (34). «Es un equipo con mucha experiencia y éxitos recientes, y su entrenador es muy, muy bueno». «Va a ser difícil», remarca el técnico teutón.

La victoria lograda frente a la Juventus es uno de los grandes acicates para un submarino repleto de confianza y que quiere seguir haciendo historia en el fútbol continental. Para ello deberán hacer una eliminatoria casi perfecta. «Llegan Lewandoski, Muller, Sané. No los miramos con asombro. Si estamos aquí es porque somos buenos. Es otro reto». Lo reconoce Emery, que cede el favoritismo al Bayern y tras la dura derrota en Liga del pasado fin de semana, no duda en asegurar que deberán estar «lo más cercano posible al mejor rendimiento los 180 minutos e incluso la posible prórroga».

Esta idea la secunda Rulli, que en las dos últimas campañas se ha convertido en una pieza fundamental para el esquema del técnico vasco. El argentino, que tendrá a Neuer, su referente, en la portería rival -«fue uno de los pioneros en el nuevo rol del portero. Es y será uno de los mejores»-, es consciente de que tienen que rozar la perfección para superar al equipo teutón, aunque asegura que son capaces de «jugar de igual a igual contra cualquiera». «Tenemos nuestro plan de partido», concluye.

La buena noticia para Nagelsmann será la vuelta de Alphonso Davies, recuperado de la miocarditis contraída en el mes de enero. «Me encuentro bastante bien. He vuelto a los entrenamientos con el equipo y estoy progresando mucho», ha reconocido recientemente el lateral izquierdo. Y es que el canadiense partirá, incluso, en un equipo titular que será muy similar al once de gala bávaro.

Buscarán aumentar una trayectoria que en Europa alcanza los 22 partidos sin perder lejos del Allianz y dejar la eliminatoria encarrilada en un Estadio de la Cerámica que será fundamental para el Villarreal. Como lo fue el apoyo del público en los octavos de final ante la Juventus. El reto, mayúsculo, para los de Emery llega ahora en una bonita eliminatoria frente a los grandes favoritos y uno de los conjuntos más grandes de Europa. Esta vez, eso sí, con un fundamental Gerard Moreno al frente.

El Estadio de La Cerámica volvió a ser una fiesta. 'Vivamos el momento', rezaban los banderines repartidos a los aficionados del Villarreal para recibir al Bayern. Y vaya si lo vivieron. Fue un partido vibrante, en el que el Villarreal supo lograr una victoria importantísima para seguir haciéndose un nombre en Europa y dejar claro que es capaz de plantar cara a cualquiera. Pero, sobre todo, para seguir soñando con hacer algo aún más grande en la máxima competición continental. Las sonrisas, los aplausos y la entrega del público 'groguet' dejaban claro el buen hacer de un submarino que supo jugar con el tanto de Danjuma en los primeros compases de un choque en el que en ningún momento se vio superado por el Bayern. No fueron tan fieros los alemanes, que pudieron marcharse de la localidad castellonense con una derrota mayor de haber aprovechado los de Unai Emery alguna de las claras oportunidades de las que disfrutaron, y apenas mostraron nada en ataque.

Una salida excelente, y sin ningún complejo, permitió al Villarreal adelantarse en el marcador muy pronto. Lo lograba en una gran jugada, iniciada por Gerard Moreno en banda derecha, con un desvío de Danjuma al remate de Parejo que llevaba a La Cerámica, que lucía precioso y abarrotado ante semejante cita, al éxtasis. Era el camino más complicado para el submarino en la Champions, ante uno de los grandes favoritos para lograr el título, pero tan solo había necesitado ocho minutos para poner patas arriba una eliminatoria a la que los bávaros llegaban con la idea de sentenciar en este choque de ida. Pudo ser peor para un Bayern que no supo reaccionar y que se mantuvo prácticamente inoperante en una primera mitad en la que no puso en apuros a Gero Rulli. Un centrochut de Coquelin, cuando el encuentro se acercaba al descanso, se colaba en la portería de Neuer dejando atónitos a los de Nagelsmann. No pudo ser, pues el VAR anuló el tanto por fuera de juego.

Empujado por los 3.000 aficionados presentes en las gradas, el Bayern buscó cambiar el rumbo de un partido en el que fue completamente anulado por el Villarreal. Apenas Coman, a través de alguna buena galopada, conseguía poner en tensión a los de Emery, aunque sin poner en apuros al meta argentino que únicamente se vio obligado a intervenir en dos disparos lejanos no demasiado peligrosos. Volvía a ser el Villarreal quien tenía las más claras del encuentro, y la aparición en la segunda mitad de Gerard Moreno era vital. Tuvo el punta catalán el segundo tanto en un remate que se estrelló en el palo cuando Neuer ya estaba batido, y a punto estuvo de aprovechar, minutos más tarde, un clamoroso error del meta alemán en el centro del campo. Su disparo, que hubiera sido un auténtico golazo, se marchó por poco cuando La Cerámica ya era un delirio.

Villarreal Rulli, Foyth (Aurier, min. 81), Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Capoue, Coquelin (Pedraza, min. 59), Parejo, Lo Celso, Gerard Moreno y Danjuma (Chukwueze, min. 81). 1 - 0 Bayern de Múnich Neuer, Pavard (Sule, min. 71), Upamecano, Lucas Hernández, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry (Sane, min. 62), Müller (Goretzka, min. 62; Marc Roca, min. 94), Coman y Lewandowski. Gol: 1-0: min. 8, Danjuma.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Tarjeta amarilla a Estupiñán.

Incidencias: Incidencias: Partido de ida de cuartos de final de Liga de Campeones, disputado en el Estadio de La Cerámica, que presentó un lleno absoluto, con la presencia de 3.000 aficionados del Bayern.

Lo que prometía ser un infierno en La Cerámica para el Villarreal acabó siendo una noche totalmente plácida para el equipo de Emery, que vuelve a firmar un auténtico partidazo ante un Bayern que no terminó de encontrarse en la localidad castellonense en ningún momento y que estuvo muy lejos de ofrecer el nivel que acostumbra. Buena parte de culpa la tuvo un submarino que realizó un espectacular trabajo defensivo, anulando el temido ataque muniqués y con un excelente papel del canterano Pau Torres. Será el Allianz Arena el que dicte sentencia en una eliminatoria tremendamente atractiva y mucho más abierta de lo que se podía imaginar. Para el cuadro 'groguet', una vez más, es tiempo de continuar soñando.