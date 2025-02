El Villarreal vuelve a sonreír en Europa

juanjo gonzalo Jueves, 9 de diciembre 2021 | Actualizado 10/12/2021 10:14h. Comenta Compartir

El Villarreal estará en los octavos de final de Liga de Campeones. Lo hará tras mostrar, una vez más, su mejor cara en el gran torneo continental. Lograron los pupilos de Emery tan importante objetivo tras superar, con maestría, mucho sufrimiento y un trabajo realizado a la perfección durante algo más de 70 minutos, a una Atalanta que en muchos tramos fue un auténtico ciclón para los amarillos. Ese hueso en el que se ha convertido en estos últimos años el cuadro italiano en el máximo torneo continental, exhibiendo un juego de ataque y auténtico vértigo.

No fue suficiente para superar al 'Submarino' en una cita de altura, que logró desconectar a los de Gian Piero Gasperini con dos tantos psicológicos. Primero Danjuma, cuando apenas habían transcurrido 180 segundos desde el inicio, en una carrera de infarto tras un buen pase de Parejo, que aprovechó las dudas de Demiral con el balón. La tímida reacción y el empuje de la Atalanta no inquietaron al Villarreal, que ponía pie y medio en los octavos con el segundo gol en Liga de Campeones de Capoue al borde del descanso. Definía el francés a la perfección frente Musso para lograr su segunda diana en el torneo europeo.

Atalanta Musso; Toloi, Demiral (Djimsiti, min. 46), Palomino; Freuler, De Roon (Muriel, min. 54), Hateboer, Maelhe (Zappacosta, min. 90); Pessina (Malinovskyi, min. 46), Ilicic y Duván Zapata. 2 - 3 Villarreal Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Parejo (Trigueros, min. 93), Moi Gómez (Peña, min. 93), Alberto Moreno (Pedraza, min. 88); Gerard Moreno (Iborra, min. 81) y Danjuma (Dia, min. 88). Goles: 0-1: min. 3, Danjuma; 0-2: min. 43, Capoue; 0-3 : min. 51, Danjuma ; 1-3 : min. 71, Malinovskyi; 2-3: min. 80, Zapata.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó a Parejo y Alberto Moreno por parte del Villarreal y a Muriel por parte de la Atalanta.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada del Grupo F disputado en el Gewiss Stadium, en lo que supone la clasificación del Villarreal para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Se presentaba hostil el ambiente en un Gewiss Stadium en el que apenas se divisaban localidades libres. Sin rastro de la nieve que obligó a aplazar el partido en la jornada del miércoles, no se dejó sorprender el Villarreal en un buen partido en el que una vez más tocó sufrir. No se le vieron grandes carencias al trabajo defensivo de los de Emery, en el que apenas concedieron opciones durante más de una hora. En ellos, el conjunto de La Plana dueño y señor de la cita. Todo parecía coser y cantar, y más tras la sentencia de Danjuma en una excelente definición del neerlandés, que no quiso desmerecer la gran jugada de Gerard Moreno. No pudo marcar el ariete catalán, pero volvió a dejar muestras de su enorme calidad en el campo.

Enfrente languidecía una Atalanta sin corazón y sin aparentes recursos, pero que nunca se rinde. Con un zapatazo de Malinovskyi despertó la 'Dea', que se aferraba a un milagro en el que muy pocos creían. Fue Zapata, que hasta ese momento había visto frustradas todas sus opciones por los defensores amarillos, quien metió el miedo en el cuerpo a los de Emery superando con una vaselina la salida de Rulli para apretar el marcador en lo que fue un final de infarto. Con el 'Submarino' desbordado tuvo Muriel el empate en un bonito disparo desde la frontal que rechazó el palo y no supo aprovechar Toloi. No estuvo mejor Dia, ya con el choque roto, en un mano a mano frente a Musso con el tiempo ya casi cumplido. Prácticamente ahí murió un partido entre dos grandes equipos europeos que no decepcionó y que vio como el Villarreal vuelve a sonreír y a celebrar un pase a los octavos de final del gran torneo continental.