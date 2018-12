Grupo H | Sexta jornada Tensa despedida de la Champions en Mestalla Marcelino, entrenador del Valencia. / Kai Försterling (Efe) El Valencia, ya tercero matemáticamente, recibe al Manchester United con la vista puesta en el partido del sábado ante el Eibar, clave en el futuro de Marcelino MIGUEL OLMEDA MADRID Miércoles, 12 diciembre 2018, 08:53

Mestalla echa el cierre a la temporada Champions. Tres años tuvo que esperar la parroquia valencianista para volver a ver a su equipo entre los 32 mejores de Europa y sólo tres meses ha durado la aventura. Seis partidos, con el de este miércoles, que saben a poco en Paterna, no tanto por la dificultad del grupo -Juventus y Manchester United ya amenazaban desde el sorteo-, sino por el desarrollo de los acontecimientos. La incapacidad de doblegar al débil Young Boys en Berna primero y el gol de la eliminación de Fellaini en Suiza, en el último minuto y ayudado por la mano después, provocaron impotencia y frustración en la capital del Turia. Como despedida, y una vez sellado el tercer puesto que da acceso a Liga Europa, Mestalla esperar celebrar al menos una 'vendetta' contra el equipo de José Mourinho.

No estará el Valencia en el bombo de octavos de la Champions, también, por no haber sido capaz de sacarle los tres puntos hasta la fecha a Juventus y United, los dos favoritos al pase. No es que el de Marcelino sea peor equipo que la temporada pasada -de hecho, mejora con creces en la faceta defensiva-, sino que se le nubla la vista de mediocampo en adelante, y ahí vienen los problemas. Desaparecido Rodrigo -ya suma 23 horas sin ver puerta- y mermadísimo Guedes, los dos hombres más desequilibrantes del Valencia en la temporada 2017-18, el 'Murciélago' ha perdido los colmillos. Kevin Gameiro y Michy Batshuayi, los fichajes estrella para la delantera, todavía andan intentando descifrar el funcionamiento de su equipo, y apenas Santi Mina aporta a la cuenta goleadora. Mal negocio en una Champions repleta de depredadores.

Así las cosas y, pese a que el encuentro ante el United no le presenta al Valencia ningún valor clasificatorio, se trata nada menos que de la antesala de una final. La enésima del curso, porque con el equipo a ocho puntos de la Champions y a tres del descenso en la Liga, la paciencia de Peter Lim con Marcelino se acerca a su fin. El 'día D' será el sábado, en Ipurua, pero antes deberá el técnico asturiano salvar un último examen en Mestalla, coliseo acostumbrado a la pañolada y a la música de viento. Con el propietario en la grada, además, le conviene no tirar el partido pensando en el Eibar... Por lo que pueda pasar.

En todo caso, tampoco podrá Marcelino alinear a su once de gala contra el United, entre lesiones y sanciones. Al primer grupo pertenecen Guedes, que por culpa de los problemas de pubis que viene arrastrando toda la temporada podría incluso no llegar a Ipurua, y Gabriel Paulista, con una contractura en los isquiotibiales de su pierna derecha sufrida en el choque ante el Sevilla. Feo asunto para el preparador valencianista la baja de ambos, toda vez que el portugués -pese a no haber rendido a su nivel aún este curso- es el futbolista más desequilibrante de la plantilla del Valencia y el brasileño se ha confirmado como el pilar de una defensa que sólo ha encajado 12 goles en Liga, la segunda que menos en todo el campeonato. José Luis Gayà completa, cumpliendo ciclo de tarjetas, la lista de bajas del Valencia en su despedida de la Champions.

-Alineaciones probables:

Valencia: Neto, Wass, Garay, Diakhaby, Lato, Soler, Kondogbia, Parejo, Ferran Torres, Santi Mina y Rodrigo.

Manchester United: De Gea, Dalot, Jones, Rojo, Young, Herrera, Matic, Mata, Lingard, Rashford y Lukaku.

Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria).

Estadio: Mestalla

Horario: 21:00 h.

TV: Movistar Liga de Campeones