La UEFA responde a la Superliga con un incremento de premios en la Champions

El Gobierno español no firma la declaración conjunta de la UE

El Gobierno español explicó su decisión de no firmar la declaración conjunta propuesta por Francia entre los miembros de la Unión Europea contra la Superliga, al tener en España un proceso judicial abierto y no querer interferir en la sentencia. Según apuntaron fuentes del CSD a Europa Press este miércoles, España argumentó sus motivos al resto de países miembros para no firmar esta «declaración informal» propuesta por Francia acerca del modelo del deporte europeo, con la Superliga en el punto de mira. Francia llevó al Consejo de la Unión Europea la medida para que regule y elimine esta nueva competición impulsada por Real Madrid y FC Barcelona, pero el Ejecutivo español decidió no firmar la declaración «por estar sub júdice el 'caso Superliga», con la propuesta de celebrar una reunión «de carácter formal para debatir la posición común sobre el modelo del deporte europeo, una vez se produzca la sentencia sobre el 'caso Superliga'». Y es que, según explica el CSD, el 14 de marzo está previsto que se celebre la vista oral en el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid y «el Gobierno de España quiere evitar cualquier interpretación que pueda interferir en el procedimiento judicial que se está desarrollando». «España es el único país de la Unión Europea en el que hay un procedimiento judicial abierto», recuerda. Según adelantó el medio Politico Europe, Francia consiguió este miércoles el apoyo de la UE para que la Comisión Europea redacte una legislación que acabe con el proyecto de la Superliga y refuerce el ya existente de competiciones nacionales y la UEFA. De las firmas del borrador, sorprendió la ausencia de España.