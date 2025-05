La UEFA permite al Barça jugar la Champions pese al 'caso Negreira'

Amador Gómez Madrid Viernes, 30 de junio 2023, 19:06 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

El Barça podrá disputar la Liga de Campeones la próxima temporada. La UEFA permitirá al club azulgrana participar en la máxima competición europea pese a estar siendo investigado por el 'caso Negreira', el mayor escándalo en la historia del fútbol español destapado en el mes de febrero por los multimillonarios pagos de la entidad al exvicepresidente de los árbitros.

La UEFA comunicó este viernes al Barcelona su presencia en el sorteo de la fase de grupos de la Champions que se celebrará el 31 de agosto en Montecarlo, después de que la Comisión de Control y Disciplina del organismo haya concluido que no debe ser castigado mientras no haya una sentencia judicial. «Contamos con que jugaremos la Champions. He tenido reuniones personales con Aleksander Ceferin y ha entendido las explicaciones. Se ha querido utilizar el 'caso Negreira' para vetarnos en la Liga de Campeones, pero no se nos puede condenar antes de juzgarnos», proclamó Joan Laporta horas antes de que se conociese que el Barça se quedaba sin sanción por parte de la UEFA.

Al contrario de lo ocurrido con Osasuna, que no podrá participar en la Conference League tras la sentencia recibida por amaño de partidos en la temporada 2013-2014, al Barça sí tendrá vía libre para jugar la próxima edición de la Champions, donde como campeón de Liga será cabeza de serie en el sorteo, junto al Manchester City, el Sevilla, el PSG, el Bayern de Múnich, el Nápoles, el Benfica y el Feyenoord.

Si hubiese sido castigado con la exclusión de la Champions y, por tanto, de toda competición europea, el Barcelona, tan atenazado ya por una preocupante crisis económica que ha golpeado a todas sus secciones profesionales, podría haber perdido la próxima temporada al menos 70 millones de euros. Su participación en la gran competición europea supondrá por tanto un alivio financiero y deportivo para el Barça, acusado de corrupción por pagar 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, quien fuera número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA).