El fútbol español tiene un problema

El declive de los equipos de la Liga en Copa de Europa es irrefutable y, aunque ya lleva de manifiesto unos años, el ridículo de esta temporada es absoluto. Para poner un poco en contexto, es la primera vez en la historia que tres equipos españoles se marchan a las primeras de cambio de la Champions. Un dato que salía a la palestra tras certificarse, con una jornada de antelación, que Barcelona, Atlético y Sevilla eran apeados de la máxima competición de clubes del Viejo Continente.

Un apunte que resume a las claras la falta de competitividad de los equipos españoles a día de hoy frente a los de otras grandes ligas: cuatro equipos alemanes, cuatro ingleses y tres italianos, clasificados para octavos de final de la presente Champions. La Liga tan solo aporta uno, el Real Madrid, vigente campeón. En realidad, los equipos españoles son, después de los ingleses, los que mejor porcentaje de superar la fase de grupos presentan en los últimos diez años. Concretamente, los equipos nacionales han pasado la primera criba en ese período el el 84% de las ocasiones, frente al 86% de los ingleses, 73% de los alemanes y 65% de los italianos.

Sin embargo, en las dos últimas temporadas este dato se ha visto disminuido de forma alarmante, hasta el punto que solo el 37% de los conjuntos de la Liga han superado la primera ronda, frente, por ejemplo, al 100% de los clubes ingleses. Por tanto, pese a que España ha triunfado históricamente en la máxima competición europea, los últimos parámetros reflejan un bajón importante.

El caso más preocupante es el del Barcelona. El conjunto de Xavi, que agitó el último mercado de fichajes con incorporaciones en todas las líneas del campo, ha fracasado estrepitosamente por segunda temporada consecutiva. Grupo de la muerte aparte, el conjunto catalán sólo ha sido capaz de ganar el doble enfrentamiento al Viktoria Pilsen en los seis partidos de la primera fase, inhabilitando cualquier excusa posible.

Supone la quinta eliminación en fase de grupos de su historia y la segunda ocasión que cae antes de disputar el último encuentro de la primera fase, la primera fue en 1997. Siete años han pasado desde que los azulgranas conquistaran la Champions en Berlín. Desde entonces, solo unas semifinales ante el Liverpool, y con remontada para el infausto recuerdo culé, y varias noches aciagas en Roma, Múnich, Lisboa y Turín, dejando un bagaje muy pobre para una entidad tan importante.

España pierde fuelle en la Champions Temporada 12/13 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 3/3 4/4 2/4 2/2 Temporada 13/14 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 4/4 3/4 4/4 1/3 Temporada 14/15 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 4/4 3/4 3/4 1/2 Temporada 15/16 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 2/4 3/4 3/4 1/2 Temporada 16/17 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 3/4 4/4 3/4 2/2 Temporada 17/18 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 1/3 3/4 5/5 2/3 Temporada 18/19 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 3/4 3/4 4/4 2/4 Temporada 19/20 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 3/4 4/4 4/4 3/4 Temporada 20/21 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 4/4 4/4 3/4 3/4 Temporada 21/22 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 1/4 2/4 4/4 2/4 Temporada 22/23 Alemanes Españoles Ingleses Italianos 3/4 1/4 4/4 3/4 Porcentaje últimos once años 73,45 84 Alemanes Españoles 86,36 65 Ingleses Italianos Elaboración propia R.C.

El Atlético, por su parte, certificó con su derrota en Do Dragao que no jugará ninguna competición europea esta campaña, ni siquiera la Europa League. Una situación impensable viendo su grupo, bastante parejo, pero en el que los colchoneros a priori partían como favoritos. Solo una victoria, 'in extremis' ante el Oporto en casa, y la sensación de no haber competido en varios de esos encuentros. Competir, la seña de identidad de los del Cholo, y que han ido perdiendo con el paso de las temporadas. La última vez que cayeron en fase de grupos, en 2018, ganaron la Europa League.

Los colchoneros han pasado de disputar los cuartos de final ante todo un Manchester City a verse, en noviembre, sin Champions ni Europa League y a nueve puntos del líder en Liga. Para colmo, la eliminación europea pasará factura al club también económicamente. Los colchoneros dejarán de percibir unos 20 millones de euros en ingresos de estas competiciones, una situación muy delicada para un club que aún se resiente de los efectos de la pandemia, y que podría verse obligado a vender jugadores tras el mundial para sanear cuentas.

En otro escalón está el Sevilla. El conjunto hispalense no es un histórico de la Champions, más bien su competición fetiche es la Europa League, que ha ganado hasta en seis ocasiones. Esta temporada ha caído eliminado en un grupo complicado con Manchester City y Borussia Dortmund, pero al menos ha conseguido el pase a su torneo más preciado.

El bajón pronunciado del fútbol español en Europa coincide además con el descenso notable del Sevilla. El equipo andaluz, en puestos de descenso en Liga, sufre una crisis preocupante. Al igual que Barcelona y Atlético, el Sevilla también se verá afectado por los efectos económicos de caer en fase de grupos. Pepe Castro, su presidente considera que «el palo es menor tras asegurarse la Europa League».

El Real Madrid, único superviviente

El Real Madrid es la excepción que confirma la regla. Es el único conjunto español que sigue en liza en Champions y que por tanto tendrá la posibilidad de maquillar, de nuevo, este más que evidente descenso español con sus gestas en Europa.

Los blancos, desde hace ya varias temporadas, y a excepción del épico Villarreal de la pasada campaña, son los únicos que pisan con regularidad las eliminatorias decisivas en Champions, salvando así a la marca LaLiga.

Seguramente en alguna ocasión no ha hecho merecimientos en el juego para vencer, pero su gen competitivo y su mística arrasan a cualquiera. Pero si ese idilio de los merengues con la Copa de Europa falla, la Liga y el fútbol español tendrán un problema muy serio. La Premier, la Bundesliga y la Serie A han noqueado a los españoles esta temporada y las anteriores, y solo una profunda reflexión de los que mandan evitará repetir esta circunstancia en los próximos años.