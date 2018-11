Grupo G I Quinta jornada Solari: «Hemos hecho un partido muy serio» Solari, durante el partido. / AFP El argentino destacó «el gran sentido de las responsabilidad» de sus jugadores y elogió a Marcos Llorente al que definió «un profesional muy estricto» COLPISA Madrid Martes, 27 noviembre 2018, 23:41

Santiago Hernán Solari, entrenador del Real Madrid, destacó la «seriedad» de su equipo en la victoria lograda por 0-2 ante la Roma. «Yo diría que antes del juego y del gol llegó primero la seriedad. Hemos trabajado mucho el partido y creo que siempre debe ser así», declaró.

El argentino quiso quitar hierro a la gran cantidad de ocasiones que tuvo la Roma en la primera mitad y elogió el trabajo de sus jugadores. «Los partidos duran 90 minutos y a veces hay que madurarlos, tener esa paciencia. Creo que hemos hecho un partido muy serio, haciendo lo que teníamos que hacer en la primera parte, y quiero destacar el sentido de la responsabilidad de todos los jugadores. Después de lo de Eibar era importante levantarse rápido», afirmó.

Cuestionado sobre Marcos Llorente y la decisión de colocarlo como titular después de no haber contado con minutos el pasado fin de semana en Eibar. «Son decisiones. Nosotros estamos aquí para eso y a veces acertamos y otras no. Es más facil ver las cosas después del partido, con el resultado, pero nosotros tenemos que tomarlas antes. Estoy muy feliz por Llorente, es un hombre ejemplar, entrena muy bien y me alegra que todo el mundo vea que el Real Madrid tiene en su plantilla un sustituto de nivel para Casemiro», dijo.

Por último, habló de otros nombres propios. Sobre Lucas Vázquez, autor del segundo gol, Solari lo definió como «un trabajador de la banda». «Lo da todo durante los 90 minutos. Puede estar más o menos acertado, pero siempre trabaja. Lo del campo es un reflejo de como entrena», declaró. Por otro lado, hablando de Bale, quiso destacar su «compromiso con el equipo». «También en Eibar lo tuvo más allá de que no le saliesen las cosas» finalizó.