Simeone: «Seguramente el City tiene mejores jugadores pero son dos partidos»

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 4 de abril 2022, 20:03 Comenta Compartir

Asume el Cholo Simeone, técnico del Atlético, que seguramente el Manchester City es mejor equipo y tiene mejores jugadores que los colchoneros, pero insiste en el mensaje de que son dos partidos y todo es posible en el fútbol. Alabó al conjunto de Pep Guardiola y sobre todo destacó el «trabajo» que deben hacer sus estrellas para presionar alto, robar el balón y tenerlo.

¿Qué aprende usted de Guardiola?, se le preguntó al preparador argentino en las tripas del Etihad antes del entrenamiento oficial. «Lo que más me gusta de los equipos que juegan bien, como el City, es el esfuerzo que tienen para recuperar, para proponer futbol de ataque. Da gusto verlo jugar, evoluciona continuamente, también sus figuras, y lo que me despierta cosas importantes es ver a Sterling o a De Bruyne presionar, estar siempre activos, no dar por perdida ninguna pelota. Al talento le añade esa cuota de trabajo que a todos los entrenadores nos gusta.

Negó que el City y el Bayern de Múnich tengan más presión al ser los grandes favoritos para el título. «Presión tenemos todos, aunque la presión no sé si es la palabra. Tenemos responsabilidad. El City tiene futbolistas extraordinarios, mejores que nosotros seguramente. Son dos partidos. City y Bayern parten por delante, pero el año pasado salió campeón el Chelsea, no lo esperaban y fue creciendo y haciéndose fuerte».

Aseguró el Cholo que repetir el plan de la previa del United respecto a vuelo, hotel y hora de la conferencia de prensa es «casualidad», no supersitición. Y negó que la mística de haber ganado ya a otros grandes rivales en Europa les pueda ayudar esta vez. También rechazó que los entrenadores sean las estrellas de esta eliminatoria de cuartos. «No, ambos equipos tienen planteles muy buenos, muy completos, con características diferentes en todos los lugares, pero con personalidad, jerarquía. Será un partido de futbolistas, aunque intentaremos ayudar desde el banquillo. A mí me da gusto ver jugar al City», insistió.

¿El duelo de Old Trafford les puede servir para algo mañana? «El Manchester United tenía unas cualidades diferentes, más veloz, más directo. El City es más posicional, maneja registros muy buenos y tendremos que mejorar todo lo bueno que hicimos hace tres semanas. De nuevo entre los ocho mejores de Europa, cree el Cholo que »todos los clasificados aspiran al lugar más lindo, que es ganar. Ojalá gane quien se le merezca«.