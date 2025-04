Simeone: «Las palabras no sirven, solo los hechos»

Ignacio Tylko Madrid Martes, 12 de marzo 2024 | Actualizado 13/03/2024 12:27h. Comenta Compartir

«No nos podemos esconder, las palabras no sirven, solo los hechos. Dormí mal tras la derrota en Cádiz, pero el domingo salió el sol, confío en mis jugadores y estoy seguro de que lo vamos a hacer bien ante el equipo más en forma de Europa». Así se expresó el Cholo Simeone en la previa de un duelo del Atlético ante el Inter que puede marcar no solo la temporada de los colchoneros sino el futuro de un técnico que renovó hasta 2027, pero no seguirá si no cumple el objetivo mínimo de acabar en la zona Champions.

Herido en su orgullo tras la nefasta imagen de juego y actitud ofrecida en Cádiz, el Atlético confía en el embrujo del Metropolitano y en el regreso del añorado Antoine Griezmann para tratar de voltear una eliminatoria de octavos en serio peligro por el excelente momento del Inter de Milán, la flojera de los madrileños y porque el solitario gol del austríaco Marko Arnautovic en la ida concede una ventaja mínima, pero a la vez fundamental, a los lombardos.

Los pronósticos coinciden en dar como clara favorita a la escuadra de Simone Inzaghi, que juega de memoria, disfruta de un Lautaro Martínez diferencial, se pasea en la Serie A con 16 puntos de ventaja sobre el Milan y lejos de San Siro no ha perdido en todo el curso. Pero a los colchoneros les viene como anillo al dedo el papel de víctimas. Así fue como, por ejemplo, vencieron este curso al Real Madrid tanto en Liga como en la Copa del Rey, si bien en el torneo de KO la riña se resolvió en la prórroga.

Deprimido tras la eliminación ante el Athletic en semifinales de la Copa del Rey, pero invicto en sus últimos 25 partidos de Liga en su feudo, lo que le convierte en el mejor local de Europa, el Atlético es lo más parecido al extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde. En el primer tramo del curso emergió como un equipo solvente, enérgico, goleador y dominante, con pinta de poder competir por todos los títulos, pero luego se fue diluyendo hasta convertirse en un bloque vulgar, transparente en defensa, con poco físico y sin pegada arriba.

Más allá de estar en juego el pase a cuartos de la Champions, lo que supone dinero, prestigio y sobre todo ilusión, el Atlético se juega salvar en parte una temporada tormentosa. La afición, fiel pero harta del pasotismo que muchos jugadores muestran sobre todo lejos de casa, podría volverse contra Simeone en caso de una eliminación sin dar la cara hasta el final. La Champions es una tabla de salvación, pero en caso de derrota el tramo decisivo de la Liga se puede hacer larguísimo. Diez jornadas por delante, el Barça a la vuelta de la esquina en el Metropolitano y el Athletic a solo dos puntos de arrebatarle la cuarta plaza. «No podemos pedirle nada a nuestra gente sino estar en silencio y aceptar todo lo que ellos nos quieran dar», subrayó el Cholo al respecto de la hinchada.

Las claves para soñar

Máxima atención a los detalles, fe intensidad, recuperar al mejor Oblak, ser contundente en las áreas y manejar el centro del campo, son algunas las claves del Atlético para soñar con la remontada. Confianza en el regreso de la pareja Morata-Griezmann, aunque el ariete de España no es ni su sombra desde que sufrió un esguince de rodilla y el francés ha estado de baja porque se lastimó el tobillo precisamente en el Giuseppe Meazza.

Mientras los colchoneros deambulan por el torneo de la regularidad, si bien en Europa su única derrota se produjo en Milán, el Inter parece imparable. Ha transformado su Liga en una carrera de un solo caballo, ha ganado sus 13 partidos consecutivos de 2024 y en febrero llegaron a anotar cuatro goles en cuatro partidos consecutivos de la Serie A.

Lautaro Martínez, delantero por el que suspiró Simeone para el Atlético, ya que lo considera «uno de los mejores del mundo», es el faro de un equipo pletórico. El argentino acumula 26 goles en 35 partidos en todas las competiciones esta temporada, pero es que, además, sobre él pivota el juego ofensivo de los 'nerazzurri'. Junto a él estará el francés Marcus Thuram, ya recuperado de la dolencia que sufrió en el primer asalto. En cambio, es baja Arnautovic, el que descerrajó a los rojiblancos en la ida.

Mientras que Simeone considera clave «la concentración» para intentar sobrevivir, Inzaghi apela a la clásica cautela en estas lides. «El partido de ida nos dejó sensaciones positivas porque fue una actuación extraordinaria ante grandes rivales. Lamentamos que el margen no fuera mayor y ahora nos espera un choque intenso en Madrid. En lo que va de temporada lo heos hecho muy bien, pero los meses decisivos son marzo y abril. Sabemos las dificultades», alertó..

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino, Llorente, Koke, De Paul, Griezmann y Morata.

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco Thuram y Lautaro Martínez.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Hora: 21:00, Metropolitano.

TV: Movistar Liga de Campeones.