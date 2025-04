Simeone, lejos todavía de la fórmula ideal

Simeone sigue sin dar con la tecla. Su apuesta por un esquema con tres jugadores de ataque, que ya ejecutó en el derbi madrileño con ... mejor fortuna, fracasó estrepitosamente en Lisboa. El técnico argentino despobló el centro del campo colchonero, con un experimento fallido que desbordó por completo a Koke y De Paul, superados de principio a fin por Florentino, Aursnes y Kokçu en un duelo en el que el Benfica impuso su juego desde el dominio de la medular.

En Da Luz faltó participación de Griezmann en la creación y pasó totalmente desapercibido Julián Álvarez, opacado en la banda izquierda por las continuas incorporaciones al ataque del carrilero Lino, que fue el único recurso rojiblanco para generar peligro a las Águilas. Correa fue esta vez titular en lugar de Sorloth, que comenzó en el banquillo junto a otro de los rutilantes fichajes del Atlético, Gallagher.

«El partido no fue bueno, no lo gestionamos bien. Ellos tuvieron una gran contundencia ante todos nuestros errores y solo queda felicitar al rival. Veníamos haciendo un trabajo muy bueno pero hoy apareció el partido que uno no quiere que aparezca. Todo lo que quisimos generar no fue una buena elección por parte del entrenador», valoró Simeone tras el rapapolvo, en un alarde de autocrítica.

Y es que da la sensación de que el Cholo todavía sigue aclimatándose a sus nuevos recursos, experimentando en busca del mejor acomodo para muchos de sus mejores activos y por tanto en busca de su equipo ideal, la fórmula de la felicidad futbolística.

Cambios infructuosos

Se hizo notar la sensible ausencia de Le Normand en el eje de la zaga, con Giménez y Reinildo desbordados. También el problema físico de Marcos Llorente que lo apartó del duelo todavía en la primera parte, y al fallido planteamiento inicial esta vez tampoco lo enmendó el aluvión de relevos a las primeras de cambio. Los citados Sorloth y Gallagher no solo no mejoraron al conjunto rojiblanco, sino que además quedaron retratados en un tramo final de partido para el olvido. Por su parte, el canterano Javi Serrano bastante tuvo con aguantar el tipo en una oportunidad que a tenor de las circunstancias tenía mucho de regalo envenenado.

«No salió lo que queríamos. Buscábamos piernas y juego aéreo pero enseguida vino el penalti», aceptó el Cholo respecto a sus cambios, sin recurrir a otras excusas como la saturación de partidos o la extraña atmósfera con la que su equipo ha convivido en los últimos días a tenor de los incidentes en el derbi del Metropolitano.

No es el primer tropiezo atlético en Champions de esta dimensión en los últimos años. También cayó 4-0 ante el Borussia Dortmund en la fase de grupos de la temporada 2018-19 y frente al Bayern de Múnich, también en la fase de grupos, en la campaña 2020-21. En ambas ocasiones se repuso al varapalo para avanzar a la siguiente ronda, un objetivo que la victoria frente al Leipzig en el Metropolitano de la primera jornada le permite no perder de vista ahora. En la filosofía 'cholista' se puede caer, pero es obligatorio levantarse. Mientras tanto, Simeone sigue en busca de la fórmula ideal para su nuevo equipo.