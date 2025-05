El Real Madrid se redime ante el Sheriff y está en octavos

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 24 de noviembre 2021, 00:10 | Actualizado 23:45h. Comenta Compartir

El 28 de septiembre del año en curso el Real Madrid sufrió uno de los mayores bochornos europeos de su prolífica y laureada historia. Aquella noche el Sheriff asaltó el Santiago Bernabéu con goles de Jasurbek Yakhshiboev y Sebastien Thill, para pasmo del respetable. Fue un delito en toda regla cometido por el trece veces rey del continente, a tenor de la dimensión de su adversario. Limpiar las huellas de ese crimen es una de las misiones en Tiraspol del equipo de Carlo Ancelotti, que debe certificar el pase a octavos de final de la Liga de Campeones y vengar la afrenta que sufrió en el coliseo del Paseo de La Castellana a manos del modesto conjunto moldavo.

Líder del grupo D con nueve puntos merced a su triunfo en la primera jornada frente al Inter de Milán en San Siro y la doble victoria ante el Shakhtar Donetsk, el Real Madrid abrocharía su vigesimoquinta presencia consecutiva en la primera ronda de eliminatorias de la antigua Copa de Europa si se impone en Transnistria, una república separatista situada en la frontera oriental de Moldavia con Ucrania a la que el Sheriff ha puesto en el mapa futbolístico protagonizando uno de los estrenos más memorables que se recuerdan en la máxima competición continental. En ese caso, los blancos se jugarían la primera plaza con el Inter en la última jornada, siempre y cuando el bloque neroazzurro, que tiene dos puntos menos, no tropiece antes en su estadio frente al Shakhtar.

Pero un empate en Tiraspol mantendría todo abierto, ya que el Sheriff aún podría terminar igualando a puntos al conjunto de Chamartín, al que le tendría el 'gol average' particular ganado, y le abocaría a una auténtica final con el campeón de la liga italiana en la resolución de la fase de grupos, aunque con la ventaja de que le bastarían las tablas frente al equipo de Simone Inzaghi para clasificarse como primero de grupo. Mucho peor sería el escenario si el Sheriff volviese a dar la campanada, ya que entonces el Real Madrid podría estar incluso obligado a vencer al Inter en el Bernabéu para evitar el purgatorio de la Europa League.

Moral alta

No parece demasiado preocupado por las cábalas el Real Madrid, que llega al pleito subido en la cresta de la ola, tras contabilizar seis victorias y un empate en los siete encuentros que ha disputado desde que sucumbiese con el Espanyol en Cornellà. Una racha que le ha catapultado al liderato de la Liga y le permite afrontar el duelo con el Sheriff pletórico de moral.

Cuadrar las cuentas en Tiraspol supondría un alivio para encarar en mejor disposición la peliaguda maratón que se les viene encima a los blancos, que tienen programados siete enfrentamientos más antes de Navidad con rivales tan exigentes como Sevilla, Real Sociedad, Inter, Atlético de Madrid, Cádiz y Athletic, este último por partida doble.

Semejante calendario obligará a Ancelotti a extremar la vigilancia sobre el reparto de trabajo. La buena noticia es que los blancos solo tienen las bajas por lesión de Bale, Ceballos y Valverde, además de Hazard, con gastroenteritis. La mala es que Carletto no parece confiar demasiado en la segunda unidad y el precedente ante el Sheriff tampoco invita a rotar demasiado.

Por ello, lo normal es que el italiano vuelva a conceder el mando a su santísima trinidad de mediocentros, devolviendo a Militao al eje de la zaga tras el descanso que concedió al brasileño en Granada y descargando de nuevo la responsabilidad ofensiva sobre Vinicius y Benzema.

La pareja más en forma del continente volverá a verse las caras con Athanasiadis, un pulpo casi insuperable en el Bernabéu. El guardameta sufrió once remates a puerta de las 31 intentonas que acumularon los blancos en un tiroteo tan salvaje como infructuoso. De que el griego sea capaz de repetir semejante hazaña dependen en buena medida las opciones del Sheriff de dar continuidad a la epopeya que está escribiendo en esta Champions.

El Real Madrid volvió de Tiraspol con el doble objetivo que perseguía en sus manos. Vengó la afrenta del Sheriff en el Bernabéu con un cómodo triunfo y selló la clasificación para octavos de la Champions. Más allá de lo exótico del desplazamiento a Transnistria, un territorio autónomo dentro de Moldavia, afrontó el duelo como lo que era en el aspecto puramente deportivo: una oportunidad para evitar cualquier tipo de apuro en la última jornada. Las armas del Sheriff las mismas que en Chamartín: ingentes dosis de disciplina táctica en defensa y entusiasmo para desplegar la contra. Mientras, el Madrid exhibía paciencia en la circulación de balón, con Rodrygo como el hombre más activo del inicio.

Athanasiadis, el héroe en Madrid, no estuvo tan fino en su primera intervención, y dejó suelto el balón tras disparo de Kroos para que Benzema rematase a placer. No valía, partió en fuera de juego el francés, pero al menos le sirvió al conjunto blanco para encontrarle al portero griego la grieta que no mostró en el primer asalto. Rodrygo probó de nuevo al heleno tras una buena incorporación de Carvajal al ataque y de nuevo detuvo el portero del Sheriff aunque en dos tiempos, no sin apuros.

Monopolizaba la posesión el Madrid ante el equipo que menos balón tiene de toda la competición. Era el guion lógico, aunque también fue el paisaje en el Bernabéu y no impidió la sorpresa. Avisado como estaba el equipo de Ancelotti, sabía que la tranquilidad pasaba por el acierto, el que no tuvo en el partido de hace unas semanas. Transcurría el duelo por la media hora de la primera parte, amenazando con atascarse, cuando Casemiro rascó una peligrosa falta pegada a la cal del área. Alaba la transformó en gol con la ayuda del toque en un zaguero local.

Sheriff Athanasiadis, Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano, Thill, Addo, Bruno (Julien, min. 60), Kolovos (Nikolov, min. 60), Castañeda (Yansane, min. 60) y Traoré (Cojocaru, min. 81). 0 - 3 Real Madrid Courtois, Carvajal (Lucas Vázquez, min. 65), Militao, Alaba (Nacho, min. 65), Mendy (Marcelo, min. 61), Casemiro (Blanco, min. 84), Modric, Kroos, Rodrygo (Asensio, min. 84), Benzema y Vinicius. Goles: 0-1: min. 30, Alaba. 0-2: min. 45+1, Kroos. 0-3: min. 55, Benzema.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Amonestó al madridista Mendy y a Costanza, del Sheriff.

Incidencias: Partido de la quinta jornada en el grupo D de la Champions disputado en el Sheriff Stadion de Tiraspol.

La ventaja le dio al Madrid tranquilidad, quizás excesiva, porque se creció el Sheriff de la mano del peligroso disparo del luxemburgués Thill, autor del definitivo 1-2 en Madrid con un golazo. Ese tiro lejano y los problemas del Madrid para el repliegue eran la luz a la que se aferraba el campeón moldavo, pero Kroos se encargó de apagarla con uno de sus clásicos pases a la red desde la frontal del área. La puso en la escuadra el alemán y firmó la calma antes de la pausa.

Ya en la segunda parte, y con la solvente ventaja, el Madrid supo amarrar el partido desde el control del balón. Más aún después de la sentencia de Benzema, definidor de altura desde la media luna del área contraria. La cosa estaba vista para sentencia a pesar de que el Sheriff no perdió el entusiasmo para intentar al menos abrir su cuenta goleadora, y el partido se encaminó hacia su final en medio del clásico carrusel de cambios y la mala noticia de la lesión de Alaba, un esguince de rodilla que seguramente le hará perderse el partido ante el Sevilla. El equipo más laureado en la historia de la Champions estará de nuevo en su fase eliminatoria, como siempre desde el cambio de formato. Si no cae ante el Inter en el Bernabéu lo hará además como primero de grupo.