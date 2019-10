Jornada 3 | Grupo A Sergio Ramos pide respaldo y respeto para Zidane Sergio Ramos, durante la rueda de prensa. / Murad Sezer (Reuters) Sostiene que hay distintas «varitas de medir» con algunos técnicos al preguntársele por Mourinho y lanza un mensaje a la directiva: «Sería muy fácil decir que va a estar aquí hasta final de temporada y nos dejaríamos de especulaciones» ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 21 octubre 2019, 18:55

Sergio Ramos sacó la cara por Zinedine Zidane la víspera del duelo contra el Galatasaray, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Una cita determinante para el devenir del Real Madrid y el futuro inmediato del técnico, entre la espada y la pared por la derrota en Mallorca que apeó del liderato liguero a los blancos y la mala dinámica en la competición continental, últimos del grupo A con un punto en dos jornadas. «Todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Zizou y pase lo que pase es la imagen que debe dar siempre el equipo. A día de hoy me hubiese gustado que los resultados fueran otros, pero el Madrid siempre vuelve y qué mejor manera de hacerlo que unidos. Nos toca continuar y los resultados van a poner todo en su sitio», manifestó el andaluz en una rueda de prensa que no tuvo desperdicio, con varios mensajes a la directiva.

El capitán ya intervino la pasada temporada cuando el nombre de Antonio Conte sobrevolaba el Santiago Bernabéu como posible relevo de Julen Lopetegui, despedido tras la goleada en el clásico del Camp Nou (5-1). Dejó claro que el italiano no era del gusto de la caseta y que los mayores éxitos no llegaron con técnicos de mano dura sino con hombres como Vicente del Bosque, Carlo Ancelotti o Zidane que manejaban con guante de seda a la plantilla. Advertencia a la zona noble que influyó en el ascenso de Santiago Solari, posteriormente relevado por Zidane.

Ahora es la sombra de José Mourinho la que planea por Concha Espina, pero el capitán está seguro de que la presión no hará mella en el marsellés. «Tenemos que estar en lo nuestro. No podemos manejar ni manipular la opinión de la gente. Zizou está curado de espantos, conoce bien el nivel de exigencia del club y dependemos de los resultados. Debemos vivir todos al margen del halago y de la crítica porque si no saldríamos condicionados a los partidos», comentó.

Harto de especulaciones

El zaguero no quiso entrar en el fondo de la cuestión cuando le preguntaron si sería una locura prescindir de Zidane. «El equipo sólo piensa en ganar mañana. No vamos más allá», pero de inmediato dejó un mensaje translúcido. «A veces la varita de medir es distinta para unos y para otros», insistió por dos veces el sevillano. «Sería muy fácil decir que Zidane va a estar aquí hasta final de temporada y nos dejaríamos de especulaciones», abundó el '4' en otro dardo al club.

Aseguró que el plantel está tranquilo pese a que el ruido de sables azota el Santiago Bernabéu. «Con trabajo, esfuerzo y dedicación acaban llegando las cosas y el equipo está en esa dinámica. El madridismo lo que nos pide es que dejemos todo dentro del campo y al final pueden pasar muchas cosas, pero la actitud no se negocia y eso es lo que te pide el madridismo», recalcó Sergio Ramos, que siguió leyendo la cartilla al remarcar que «por lo que ha hecho para el Madrid, Zizou merece un respeto» y enfatizó que «volver a hablar de entrenadores que pueden volver a pisar el banquillo del Real Madrid cansa un poco». «Nosotros pensamos en ganar. No pensamos en si Zizou va a seguir o no va a seguir», sostuvo.

Muchas cosas que mejorar

Se le preguntó por la falta de concentración del equipo, que le ha obligado a remar ya cuatro veces a contracorriente en lo que va de campaña. «Es complicado sacar una conclusión, sobre todo cuando los resultados no son buenos. Hay muchísimas cosas que mejorar, el equipo no está haciendo las cosas bien y hay que ser realistas. Nos cuesta entrar en los partidos y hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir. El otro día no merecimos perder, pero desde los primeros minutos pudimos hacer mucho más. A lo largo de la temporada hemos hecho partidos muy serios a nivel defensivo, pero el fútbol vive del gol y últimamente no estamos muy acertados».

Negó que al equipo le falte alma. «Respetamos a todo el mundo y cada uno es libre de opinar. Cuando uno lo vive desde dentro sabe cosas que no se aprecian desde fuera. Sólo podemos hacer cosas positivas por cambiar el resultado. En eso trabajamos, en mejorar los errores que cometemos. Trabajaremos para que no se nos vayan puntos por esos pequeños detalles», dijo Sergio Ramos, que incidió en que «lo único que tiene en mente el Real Madrid, a pesar de todo lo comentado es ganar». «Es la palabra que define a nuestro club. Después de todas las especulaciones queremos reivindicarnos. Después del último resultado en Champions hay que ganar sí o sí», manifestó el camero, ya con 120 partidos a sus espaldas en la máxima competición continental.

«Queremos reivindicarnos. Después del último resultado en Champions hay que ganar sí o sí»

Habló por último de Radamel Falcao, principal amenaza del Galatasaray, aunque el concurso del colombiano es duda ante el Real Madrid por problemas en el tendón de Aquiles. «Me parece un grandísimo jugador, lo hemos tratado a lo largo de muchos años. Es un grandísimo 'killer'. No sabemos si va a jugar pero es un gran delantero y una amenaza para el equipo rival», apuntó.