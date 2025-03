El Real Madrid, contra su propia historia en la Champions

Antonio Garrido Madrid Miércoles, 10 de mayo 2023, 11:45 | Actualizado 12:03h. Comenta Compartir

Tras el empate logrado en la ida de semifinales ante el Manchester City, el Real Madrid peleará en el Etihad Stadium por romper un maleficio que le ha perseguido históricamente en la Liga de Campeones. El conjunto blanco nunca ha superado una eliminatoria de semifinales de la Copa de Europa tras empatar a uno en el encuentro de ida, y son cuatro los precedentes que avalan esta estadística negativa.

La primera vez que el Real Madrid logró un empate a uno en el encuentro de ida y posteriormente no consiguió el pase a la final fue en la temporada 1975-1976, y el rival fue el Bayern de Múnich. Los bávaros lograron equilibrar la contienda en el Santiago Bernabeu y Gerd Müller se encargó de rematar al cuadro blanco con un doblete en la vuelta.

En la temporada 1987-1988 ocurrió algo similar con el PSV Eindhoven. El conjunto neerlandés rascó un empate a uno en el Bernabéu. Sin embargo, no hubo goles en el partido de vuelta disputado en el Philips Stadion de Eindhoven, consiguiendo el cuadro local la clasificación a la final de la Copa de Europa por el valor doble de los goles fuera de casa.

La temporada siguiente, el Real Madrid vivió uno de los episodios más negros de su historia en la Copa de Europa. El conjunto blanco cosechó otro empate a uno en su feudo ante un Milán en el que jugaba su actual entrenador, Carlo Ancelotti. Los 'rossoneri' arrollaron al Madrid en San Siro, imponiéndose por 5-0 y con Ancelotti anotando el primer tanto, certificando así una de las derrotas más humillantes del Madrid en su historia en la Copa de Europa.

El último precedente de este particular maleficio blanco con los empates a uno aconteció recientemente. En la temporada 2020-2021, el Chelsea, que acabó siendo campeón de Europa, igualó a uno en el encuentro de ida disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano. En el partido de vuelta en Stamford Bridge, los 'blues' superaron cómodamente al Real Madrid por 2-0. Estos cuatro precedentes tenían un denominador común que actualmente ya no está en vigor: El valor doble de los goles fuera de casa. No es un asunto baladí, pues era un factor diferencial que desapareció al comienzo de la temporada 2021-2022. En esta ocasión, el empate a uno logrado por el City no da ninguna ventaja a los ingleses de cara al partido de vuelta.

Los precedentes con el City, alentadores

El Real Madrid solo ha logrado superar dos semifinales de la Copa de Europa tras no vencer en el partido de ida y, curiosamente, ambas fueron ante el Manchester City. La primera, en 2016, enfrentaba al Madrid de Zinedine Zidane contra el City de Manuel Pellegrini. Empate a cero en el encuentro de ida en el Etihad Stadium y 1-0 a favor de los blancos para acceder a la final de Milán.

Y la última vez, el año pasado, en una de las noches más mágicas del Madrid en Europa. Derrota por 4-3 en la ida y remontada para la historia por 3-1 en la vuelta en el Bernabéu con exhibición de Rodrygo. Otro partido en el que la mística blanca se impuso a la cordura futbolística.