Rashford dinamita St James' Park

El Barcelona se estrenó con victoria en la Champions y lo hizo gracias a un soberbio Marcus Rashford. El futbolista de Mánchester anotó los dos goles de los azulgrana en el triunfo por 1-2 en St James' Park ante el Newcastle y desatascó un partido que iba camino de convertirse en un problema. El tanto de Gordon sobre la bocina no evitó que el extremo inglés tuviera su noche más dulce desde que llegó a la Ciudad Condal y que los pupilos de Hansi Flick empiecen con buen pie su camino hacia la sexta Orejona, un recorrido en el que podrá contar con un nuevo diablo en su frente de ataque.

Y eso que el inicio de partido invitaba a pensar en una noche europea compleja, de esas en las que no puedes despistarte un solo segundo. St James' Park se llenó hasta la bandera, gritó a pleno pulmón desde antes de empezar el choque y generó una atmósfera memorable, imposible de obviar para los futbolistas azulgranas. Pese a ello, Flick no quiso traicionarse y preparó pocos cambios respecto al compromiso contra el Valencia. Introdujo a Araujo por Eric García para tener más fuerza en los duelos y una garantía para defender a campo abierto y situó a Frenkie de Jong por Casadó para tener un arma más para eludir la presumible presión del Newcastle en campo contrario.

Esa presión no tardó en aparecer. El Newcastle mordió arriba, incomodó al Barça y generó problemas a los de Flick desde el inicio. Así llegaron momentos de zozobra para los culés y una clara ocasión en la que Gordon no acertó a rematar tras un desborde de Elanga. Era el guion esperado y el Barça debía ajustarse a su ADN para bajar el balón al césped y jugar a las cuatro esquinas, solo así podía bajar las revoluciones de un tipo de partido que no le convenía y en el que el peligro iba a llegar desde los costados.

Newcastle Pope, Trippier (Botman, min. 76), Schär, Burn, Livramento, Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton (Murphy, min. 63), Elanga (Willock, min. 63), Barnes (Woltemade, min. 63) y Gordon. 1 - 2 Barcelona Joan García, Kounde, Araujo, Cubarsí (Christensen, min. 69), Gerard Martín (Eric García, min. 81), Frenkie de Jong, Pedri, Fermín (Marc Casadó, min. 93), Raphinha, Rashford (Dani Olmo, min. 81) y Lewandowski (Ferran Torres, min. 69). Goles: 0-1: min. 58. Rashford. 0-2: min. 67. Rashford. 1-2: min. 90. Gordon.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó a Joelinton, Gerard Martín, Burn, Fermín, Frenkie de Jong y Casadó.

Incidencias: Partido disputado en St James' Park ante 52.084 espectadores.

Allí, Barnes y sobre todo Elanga tenían la llave para hacer daño a los azulgranas. Especialmente productivo en el primer tercio de partido fue el sueco, que dejó atrás a Gerard Martín en dos ocasiones y regaló un balón milimétrico a Barnes que no acertó a batir a un Joan García soberbio. La aparición del ex del Espanyol en esa acción evitó que los de Flick empezaran por detrás y dio aire a un Barça que fue de menos a más hasta llegar al descanso. Mejoró la circulación en paralelo a la caída del tono físico del Newcastle y los culés fueron capaces por fin de arrinconar a su rival y, por aplastamiento, generar varias llegadas de peligro que no fructificaron con disparos entre palos.

Tras la reanudación, el Barça tropezó con la misma piedra que en la primera mitad. El Newcastle salió en tromba, forzó varios errores en la salida de los de Flick y hasta puso a prueba a Joan García con un disparo desde fuera de Tonali. Era un momento delicado y apareció el talento de un equipo que lo tiene a raudales como es el de Flick. Esta vez fue Koundé el que puso un centro medido al área y allí estaba Rashford, con la permanente tarea de llegar al área, para cabecear el balón, hacer estéril la estirada de Pope y callar un St James' Park que llevaba 58 minutos convertido en una olla a presión.

El gol lo cambió todo. El Barça se hizo con el control del juego y Rashford reconectó con ese jugador que asombró a Europa con su irrupción en el Manchester United. Ese talento incontrolable sigue ahí y apareció para dejar con la boca abierta a un país que algún día tuvo muchas esperanzas en él. Cogió el balón en la frontal, se deshizo de su par y soltó un latigazo terrible a la escuadra para cerrar el partido, desatar la euforia de Flick y presentarse en sociedad al barcelonismo. Rashford ya está aquí, renovado y con ganas de ser un nuevo as en la manga para los culés.