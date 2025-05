El Mono Burgos no seguirá en Movistar por su polémico comentario sobre Lamine Yamal

Javier Varela Madrid Jueves, 11 de abril 2024, 07:11 | Actualizado 16:30h. Comenta Compartir

Germán el Mono Burgos no continuará como colaborador de Movistar Plus+ tras su desafortunado y polémico comentario sobre Lamine Yamal antes de la disputa del partido PSG-Barça de Liga de Campeones jugado el miércoles en el Parque de los Príncipes. Pese a pedir disculpas públicamente, tanto en directo tras el encuentro, como este jueves en sus redes sociales, Movistar ha decidido prescindir de los servicios del exportero del Atlético de Madrid y del Mallorca, «con carácter inmediato, en cumplimiento del código interno de conducta» de la plataforma de televisión, además de apercibir a los presentadores que compartieron espacio con él, entre ellos, Susana Guasch. «Movistar Plus+ contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio», destacó el canal.

Movistar+ ya anunció la madrugada del jueves que adoptaría las «medidas oportunas» tras el aluvión de quejas y reacciones sobre las palabras del Mono Burgos, que provocaron incluso que el Barcelona y el PSG se negasen a atender a las cámaras de la plataforma con derechos de la Champions. Su «inadecuado comentario», según lo califica Movistar, le ha costado el puesto al exguardameta argentino, que ha sido acusado de racismo y clasismo en las redes sociales. Antes de hacerse oficial su despido, Germán Burgos ya había comunicado a Movistar que no seguiría ejerciendo su labor como comentarista después del enorme revuelo generado por sus palabras.

«Ojo a que si no le va bien termine en un semáforo», dijo el Mono Burgos al ver unas imágenes del delantero del Barça golpeando el balón con el hombro y ambos pies, provocando risas en el plató. «No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni la plataforma Movistar Plus+ en dode trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social», escribió la mañana de este jueves el Mono en sus redes sociales.

«Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario», insistió el entrenador argentino que fue ayudante de Diego Pablo Simeone en el Atlético. «Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos», comentó la noche del miércoles en directo tras la retransmisión del PSG-Barcelona. El padre de Lamine Yamal también reaccionó este jueves por las declaraciones del Mono. «Solo pido respeto para los hijos de los demás», escribió.

La cadena emitió de madrugada un comunicado oficial pidiendo perdón por lo sucedido. «Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma. Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse».

Movistar+ eliminó el vídeo con los comentarios del Mono y ha intentado que el mismo no se pueda ver en X alegando derechos de autor.