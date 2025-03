Piqué y Xavi, los grandes señalados del desastre culé en Champions

daniel panero Jueves, 13 de octubre 2022, 17:49 Comenta Compartir

El Barcelona vivió este miércoles en el Camp Nou una noche que tardará tiempo en olvidar. El conjunto que dirige Xavi se jugaba la vida en la Champions y una vez más volvió a dar muestras de no poder competir con los equipos más poderosos del Viejo Continente. El empate a tres fue insuficiente y dejó de forma paralela varios señalados que no estuvieron a la altura de las circunstancias cuando más se los necesitaba, en un encuentro crucial para pasar de ronda y para conseguir una inyección económica que la entidad azulgrana daba por garantizada.

«El planteamiento ha sido bueno. Si falla la defensa, fallo yo y si fallan Piqué, Busquets, Pedri o Dembélé también fallo yo como entrenador. Asumo toda la responsabilidad cuando falla el futbolista. No han salido con el nivel de activación que debíamos en la segunda parte», aseguró Xavi al terminar el partido contra el Inter que dejó prácticamente agotadas las opciones de pasar de ronda en la Liga de Campeones. El técnico de Tarrasa no dejó pasar la oportunidad de señalar públicamente a algunos de los jugadores que consideró que no habían tenido un buen desempeño frente a los italianos y envió balones fuera respecto a un planteamiento que fue similar al que concluyó con derrota tan solo una semana antes.

En esa lista de Xavi destaca por encima de todos el nombre de Piqué. El veterano central, de 35 años, entró de nuevo en el once ante la plaga de lesiones que se ha llevado por delante a Jules Koundé, Christensen y Araujo, y no tuvo su mejor día. Tanto es así, que fue el protagonista en el tanto del Inter que cambió por completo el encuentro y que inició un intercambio de golpes que fue fatídico para los azulgrana. Piqué, que acusó más que nadie el ritmo del choque y la cantidad de metros que tenía a su espalda, trazó mal la línea del fuera de juego, dejó en posición correcta a Barella y cuando el balón le sobrepasó transmitió tranquilidad a toda la zaga. El resultado fue el empate para los italianos y la sensación de que un error individual ponía patas arriba un partido que hasta ese momento era de claro dominio para el Barça.

Debilidad física y táctica

Ese fue el peor momento de una zaga en la que prácticamente no se libró nadie de la quema. Sergi Roberto acusó sobremanera el constante ida y vuelta que planteó Xavi y Eric García volvió a dar síntomas de ser un central al que le falta contundencia en el cuerpo a cuerpo, más aún cuando se mide a delanteros de élite como los que tuvo enfrente el miércoles. Lautaro Martínez bailó al ex del City en el segundo gol y tanto Dzeko como los jugadores de segunda línea le ganaron la partida a un defensa al que también le costó mantener el ritmo ante la cantidad de metros que tuvo que correr para evitar los contragolpes del Inter.

Entre los señalados se encuentra también otro peso pesado como Sergio Busquets. El centrocampista de Badía es la gran víctima del vértigo en el que ha convertido el Barcelona los últimos partidos. Los culés coleccionan pérdidas de balón, no consiguen robar en la presión adelantada y es ahí donde el 5 culé se encuentra con dos autopistas a los costados. Ese ritmo frenético que se convirtió en un ida y vuelta ante el Inter saca a relucir las deficiencias físicas de un jugador que ya suma 34 años y que no tiene entre sus características la exuberancia física.

El otro gran señalado tras el empate apunta al banquillo. Xavi repitió el planteamiento utilizado en la derrota en Milán y el resultado no podía ser mucho mejor. El Barça se volcó contra la portería de Onana pero una vez que estuvo por delante en el marcador fue incapaz de levantar el pie del acelerador, gestionar los esfuerzos y hacer que el partido se jugara a aquello que a los culés les interesaba. El Barça, con su entrenador a la cabeza, no cedió metros pese a que el Inter ya había avisado y fue incapaz de dormir el partido a través de la pelota para evitar un correcalles que solo le interesaba a su rival.