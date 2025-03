Brahim se reivindica con un problema y un dilema en el horizonte

Brahim Díaz disfrutó el miércoles de su jornada más feliz desde que regresó a Chamartín. El futbolista malagueño fue el gran artífice de la cómoda victoria ... frente al Braga con la que el Real Madrid selló su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones. Abrió la lata en el minuto 27 de partido aprovechando una entrega de Rodrygo que vino precedida por un gran pase en profundidad de Mendy, resarciéndose así de la diana que le había anulado poco antes el árbitro por una falta previa de Vinicius, generó constante peligro sobre el área del conjunto luso, estuvo a punto de anotar otro tanto y terminó retirándose en medio de una cerrada ovación del Santiago Bernabéu antes de fundirse en un sentido abrazo con Carlo Ancelotti cuando el italiano dio entrada a Modric. Poco después, el preparador exponía en sala de prensa el principal motivo por el que el '21' no está disfrutando de los minutos que merece.

«Ha jugado un partido en el que ha mostrado una gran calidad y sacrificio defensivo. Ha hecho las cosas muy bien. Podía haber jugado más estos meses, es cierto. Pero en su posición estaba Bellingham y hoy lo ha reemplazado muy bien», explicó Carletto sobre un futbolista que solo había disputado 16 minutos desde finales de septiembre y se quedó sin vestirse de corto en los tres últimos encuentros del Real Madrid.

«No ha tenido muchos minutos, pero sé perfectamente que es un jugador que puede aportar. La competencia es muy grande, pero es un jugador que me gusta. Es serio, profesional y va a tener su papel. Puede ser mañana o en los próximos partidos. He leído que tengo algo contra él, que está sentenciado. Yo no sentencio a nadie, no soy juez. La sentencia es una mala palabra que vosotros utilizáis mucho. Además tengo algo especial por él porque ha jugado en el Milan», aseveró Ancelotti en la previa del duelo frente al Braga cuando le preguntaron por el escaso recorrido que estaba teniendo Brahim, pese a las buenas señales que emitía cuando saltaba al césped.

El preparador dio el visto bueno en verano al regreso de Brahim después de tres exitosas campañas en calidad de cedido al Milan. Llegaba para sumar en un frente ofensivo que quedó reducido al mínimo con las salidas de Asensio, Benzema, Hazard y Mariano. Rodrygo, Vinicius y Joselu estaban llamados a ser los competidores de un jugador que tenía la polivalencia como una de sus grandes armas para abrirse paso en su segunda etapa vistiendo la elástica del Real Madrid. Pero Ancelotti le relegó al fondo del escalafón. Ceballos, el todavía inédito Arda Güler y Militao, lesionado en el primer partido del curso, son los únicos futbolistas de campo que han tenido menor participación que Brahim hasta la fecha en un Real Madrid que tiene dos fijos en la delantera, Rodrygo y Vinicius, y otro intocable como enganche, Bellingham.

La imponente presencia del británico es el gran problema al que se enfrenta Brahim porque Ancelotti considera que es en la mediapunta donde mejor lucen las condiciones de un futbolista que también puede desempeñarse como extremo izquierdo o derecho, dos funciones que han perdido peso dentro del nuevo esquema que articula al Real Madrid, e incluso como volante, un rol para el que le penaliza la competencia de compañeros con mayor despliegue físico. Brahim asume la situación, pero no baja los brazos y confía en aumentar su presencia dentro de los planes de un técnico con el que, pese a todo, mantiene buena sintonía. «Te da confianza y cariño y estoy muy agradecido», dijo sobre Carletto tras redondear su gran faena contra el Braga.

Entre dos tierras

Brahim se mostró evasivo, sin embargo, cuando le preguntaron en zona mixta acerca de su horizonte como internacional. Marruecos lleva meses presionando al malagueño para que juegue con el país de sus ancestros paternos y represente a los Leones del Atlas en la próxima Copa de África que se celebrará entre el 13 de enero y el 11 de febrero de 2024, pero el atacante del Real Madrid, que llegó a debutar con la selección española en aquel amistoso disputado frente a Lituania en Butarque previo a la Eurocopa celebrada en 2021, todavía no ha tomado una decisión y no cierra las puertas a volver a defender La Roja si le llama Luis de la Fuente.

«Es un jugador que nos interesa desde hace mucho tiempo», reconoció este jueves Walid Regragui después de facilitar una lista de 25 convocados en la que no figura el nombre de Brahim para los choques que Marruecos disputará frente a Eritrea y Tanzania en el próximo parón de selecciones. «Si sabemos que quiere jugar, se hará su llegada. Si no sabemos que quiere venir, no se hará. Tiene que estar 100% convencido de que quiere jugar aquí», agregó el seleccionador marroquí. «Ya se verá lo que pasa, yo solo pienso en el Real Madrid», acotó Brahim tras el pleito con el Braga.