La prueba del algodón para el Barça

Martes, 3 de octubre 2023, 17:57 | Actualizado 18:08h.

El Barça tiene este miércoles en Oporto una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa en la Champions. El conjunto azulgrana visita Do Dragao con el objetivo de dejar atrás su errática trayectoria europea de los últimos tiempos y lograr un triunfo que allane el camino hacia los octavos de final, una fase que se le atraganta desde hace tres años.

No será fácil. Los culés tendrán que luchar contra el rival a priori más complicado del grupo y contra una plaga de lesiones que poco a poco han ido mermando el once del Barcelona. Xavi no podrá contar por esta circunstancia con Frenkie de Jong, Pedri y Raphinha, último en caer tras el partido de Liga frente al Sevilla. Estas ausencias condicionarán un planteamiento en el que el técnico catalán podría apostar por el regreso de Araujo a la zaga, con Oriol Romeu, Gavi y Gündogan en la sala de máquinas y con una delantera en la que Lewandowski y Joao Félix son fijos. Lamine Yamal y Ferran Torres se disputan el otro puesto en el flanco diestro.

Xavi saldrá con todo en terreno del Oporto, y no es para menos. Enfrente estará un equipo sólido, que sabe competir como pocos en Portugal y que ya ha demostrado que de la mano de Sergio Conceiçao puede pelear con cualquiera. La pasada temporada fue subcampeón de liga con 85 puntos y apenas 22 tantos en contra y esta campaña ya está instalado en el grupo de cabeza pese a caer el pasado fin de semana ante el Benfica por 1-0 en Da Luz. En el debut en la Champions el Oporto ya logró un valioso triunfo ante el Shakhtar por 1-3 y el objetivo ahora es atacar un liderato que en este momento ostenta el Barça. Tendrá que hacerlo sin los lesionados Evanilson, Veron, Marcano, Zaidu y Pepe.

Alineaciones probables:

Oporto: Diogo Costa, Wendell, David Carmo, Fabio Cardoso, Joao Mario, Eustaquio, Iván Jaime, Varela, Pepé, Galeno y Taremi.

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Koundé, Balde, Oriol Romeu, Gündogan, Gavi, Ferran Torres, Lewandowski y Joao Félix.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Estadio y horario: Do Dragao. 21:00 h. (Movistar Liga de Campeones).