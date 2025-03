La UEFA castiga al árbitro de VAR del polémico PSG-Newcastle

I.A.G Miércoles, 29 de noviembre 2023, 09:24 | Actualizado 15:35h. Comenta Compartir

El Borussia Dortmund se convirtió en el primer clasificado del Grupo F, el denominado de 'la muerte', de la Liga de Campeones 2023-2024 después de asaltar San Siro (1-3), mientras que el Paris Saint-Germain afrontará la última jornada dependiendo de sí mismo tras empatar de forma milagrosa en casa (1-1) ante el Newcastle. El grupo más atractivo de esta primera fase de la máxima competición continental tendrá un desenlace apasionante donde, salvo el Dortmund, el resto se jugarán su continuidad, con el equipo de Luis Enrique empezando la jornada final con el segundo billete, pero obligado también a ganar para no depender de ningún otro.

El campeón de Europa de 1997 se aseguró la clasificación para los octavos, pero todavía tendrá que garantizarse el primer puesto para lo que le valdrá con sumar en el Signal Iduna Park ante el PSG. Y el primer objetivo lo logró con una solvente victoria a domicilio en San Siro donde dejó al borde del abismo a un AC Milan que, pese a la derrota por 1-3, aún tiene opciones de clasificarse para lo que tendrá que ganar en Saint James Park y esperar que el PSG caiga en Alemania.

Por su parte, en el Parque de los Príncipes, el PSG se quedó cerca de volver a sumar un fracaso más en su asalto a la Champions tras empatar 1-1 ante un Newcastle repleto de bajas y que tuvo la victoria en su mano hasta el minuto 98 cuando un insólito penalti le dejó con un amargo punto.

Un gol del delantero sueco Alexander Isak en la primera parte dio una ventaja al conjunto de Eddie Howe que supo defenderse bien de las acometidas del campeón francés, que respiró aliviado en el largo añadido por una mano muy discutida de Livramento tras rebotar previamente en su costado. Szymon Marciniak, tras consultar el monitor y a su compatriota el polaco Tomasz Kwiatkowski, que fue el responsable del videoarbitraje, estimó que era voluntaria y la pena máxima la ejecutó Kylian Mbappé para evitar males mayores y obligar al equipo inglés a ganar y esperar que el parisino no lo haga.

La UEFA ha tomado cartas en el asunto este mismo miércoles, y ha enviado a los dos polacos a la nevera con contundencia. El organismo ha relevado de sus funciones en el VAR a Kwiatkowski para el Real Sociedad - Salzburgo que se juega este miércoles en Anoeta, después de haber desempeñado un papel más que cuestionable en París la pasada noche. Su lugar lo ocupará el alemán Marco Fritz, que ya estuvo como árbitro de VAR en el Shakhtar-Amberes disputado en Hamburgo este martes.

🧐 Este es el penalti que le ha dado el empate al PSG ante el Newcastle



🤔 ¿Crees que el árbitro ha hecho bien en señalarlo?



📹 @MovistarFutbol



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/c9raf8cYLD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 29, 2023

Los medios de comunicación ingleses estallaron ante ese penalti señalado en el descuento al equipo de Luis Enrique. Hasta ese gol ni siquiera dependían de sí mismos para lograr la clasificación para los octavos de final, lo que hubiera supuesto otro descalabro más en la Liga de Campeones desde que hace doce temporadas los príncipes de Catar compraran el club. El Daily Mirror es rotundo en su cabecera: «El Newcastle fue robado en París». Daily Express titula también de forma contundente: «El Newcastle, en riesgo tras el repugnante empate ante el PSG».

Alan Shearer, leyenda del Newcastle, se mostró muy crítico en sus redes sociales con el penalti señalado por Szymon Marciniak, el árbitro que irigió la final del Mundial de 2022 entre Argentina y Francia. «Hazme un maldito favor, hombre. Qué montón de mierda... Una magnífica actuación de todos los jugadores no debería verse arruinada por una decisión desagradable», dijo el mito del conjunto inlés. Lo mismo opinó Michael Owen, Balón de Oro en 2001, quien calificó como «desgarrador» el penalti señalado contra el Newcastle: «Nunca en un millón de años eso es penalti. Estamos más lejos que nunca de aplicar coherencia a la regla de las manos en el fútbol».

El comentarista Ally McCoist compartió la opinión con los tres exjugadores, aunque fue menos diplomático: «Eso nunca es un penalti. Si en la competición de clubes más importante del planeta se lanzan penaltis por eso... ¡Es una vergüenza! Al Newcastle le han robado».

La polémica acción es una opinión unánime en Inglaterra. Jermaine Jenas, también exjugador y ahora colaborador en TNT, considera que el penalti fue un error: «El árbitro hizo un buen partido, pero realmente cedió. Que eso suceda, en ese momento, después de que Newcastle actuara como lo hizo... No sienta bien. Es un trago amargo». Tras la conclusión, insiste: «¿Qué debe hacer con sus brazos?, ¿pegárselos a la espalda? Estoy furioso. Lo dieron todo y debería haber sido una de esas victorias históricas. Al Newcastle le han robado». «¿Cómo diablos es eso un penalti para el PSG? Es ridículo», comentó Gary Lineker, presentador de 'Match of the Day' y exjugador del F.C. Barcelona

Temas

Champions League