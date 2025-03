Modric: «El míster merece seguir»

Óscar Bellot Enviado especial a Mánchester Jueves, 18 de mayo 2023, 00:08 Comenta Compartir

El vestuario del Real Madrid era un poema tras la debacle ante el Manchester City. Caras de amargura, dolor y tristeza por una derrota que escuece mucho y vuelve a abrir el debat sobre el futuro de Carlo Ancelotti, al que Pep Guardiola dio un repaso en el Etihad. «Es deporte. A veces ganas y a veces pierdes. Hoy no hemos estado bien, han merecido pasar y ya está», señaló Luka Modric.

«No hemos estado bien. Queríamos hacer mejor partido pero el City ha sido superior y hay que felicitarlo», incidió el croata, que prefiere evitar realizar análisis en caliente. «No quiero profundizar en el tema porque hay que asimilar esta derrota, pero este equipo todavía tiene mucho que dar y traer muchas alegrías al madridismo», dijo el '10' del Real Madrid en zona mixta.

El balcánico rompió una lanza por Ancelotti, pese a que el severo correctivo daña la imagen del técnico. «El míster merece seguir, de eso no tengo ninguna duda. Desde que ha llegado, en su segunda etapa, ha ganado todos los títulos. El año pasado tuvimos una temporada increíble. Este año estuvimos muy bien hasta el Mundial y después tuvimos una derrota en la Liga que no estaba prevista, pero en la Copa y en la Champions lo hemos hecho muy bien hasta el día de hoy y por eso no tengo ninguna duda de su continuidad. Lo merece por todo lo que ha hecho y la experiencia que trae a este equipo. Jugamos muy bien. No hay que hacer ningún drama por esta derrota. Nos quedan cuatro partidos en esta Liga y queremos hacerlo bien», acotó el volante.

Modric considera de igual modo que a su generación todavía le queda recorrido. ¿Este grupo merece un año más?, le preguntarob: «Yo creo que sí, pero sé que cuando se pierde en el Madrid todo se hace muy grande. En cada derrota hay mucho análisis y crítica«, aceptó el '10'.

Vinicius: «Ha faltado un poco de cada cosa»

Otro futbolista que salió a dar la cara en las entrañas del Etihad Stadium fue Vinicius, apagado como todo su equipo en el recinto mancuniano. «Ha sido un día muy difícil para nosotros», reconoció el brasileño, que ensalzó al City. «Ellos han jugado muy bien. Son un gran equipo», dijo.

«No hemos conseguido hacer lo que el míster nos ha perdido. Sufrir es importante pero no podemos sufrir tanto tiempo», destacó el carioca, que no atribuyó la goleada sufrida por el Real Madrid a la falta de carácter. «La actitud no. Ha faltado un poco de cada cosa pero era un partido muy difícil ante un gran equipo y en su casa», apuntó.

«Todos muy tristes porque queríamos ganar y llegar a otra final», manifestó Vinicius, que como Modric, abogó por la continuidad de Ancelotti: «Sí, sí, claro».