Mastantuono causa baja para Anfield por una pubalgia

Malas noticias para el Real Madrid en la antesala del duelo que librará el martes con el Liverpool. Franco Mastantuono no entrenó este lunes a causa de las molestias que llevaba arrastrando desde hace unos días y causará baja en Anfield. Al joven extremo argentino se le ha diagnosticado una pubalgia y no podrá ayudar a sus compañeros en la cuarta jornada de la Champions. El periodo que permanecerá ausente de los terrenos de juego es una incógnita.

Se trata de un varapalo para el ex de River Plate, que había regresado a la titularidad el sábado en el partido que enfrentó a su equipo con el Valencia después de haber sumado solo seis minutos en los choques precedentes frente a Barça y Juventus, pero que se verá obligado a ir con mucho cuidado para recuperarse completamente de una dolencia traicionera que también está lastrando a Lamine Yamal, precisamente el futbolista con el que parece llamado a librar un duelo generacional.

Mastantuono llegó en verano al Real Madrid a cambio de 63,5 millones de euros para River Plate, el club en el que se formó una de las grandes promesas del fútbol mundial. El club de Chamartín llevaba tiempo siguiendo sus pasos, pero la entrada en acción del PSG, que se lanzó a por el extremo, precipitó su llegada a la capital española. Se convirtió de esta forma en el cuarto fichaje de la era Xabi Alonso, a cuyas órdenes se puso en agosto, nada más alcanzar la mayoría de edad.

Desde el primer momento, Mastantuono se ganó la confianza del técnico, hasta el punto de convertirse en un asiduo de los onces del preparador tolosarra durante las primeras jornadas de Liga y de Champions. El de Azul suma a estas alturas 689 minutos distribuidos en doce partidos. Ha sido titular en nueve ocasiones y ha marcado un tanto, en la goleada del Real Madrid al Levante en la sexta jornada de Liga.

Xabi Alonso se ha mostrado siempre encantado con la garra que despliega el futbolista, a quien, sin embargo, no terminan de salirle las cosas y había perdido cierto peso en los planes del técnico a lo largo de las últimas citas. En cualquier caso, la lesión del internacional con Argentina supone un golpe para el Real Madrid, que ve cómo aumenta una enfermería en la que permanecen David Alaba, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal.

La pubalgia es una lesión musculotendinosa que afecta la zona inguinal, los aductores y los músculos abdominales, provocando un dolor agudo e insidioso en la sínfisis púbica. Se trata de una dolencia común en futbolistas que ejecutan cambios de dirección frecuentes y movimientos explosivos, como es el caso del propio Mastantuono o de Lamine Yamal. En estos casos, resulta prácticamente imposible establecer un periodo de recuperación definido, puesto que el mismo puede variar desde unas pocas semanas hasta varios meses. También puede ocurrir, como está sucediendo con Lamine Yamal, que el futbolista entre y salga de la enfermería dependiendo de sus sensaciones. Cabe recordar en este sentido que el extremo del Barça se ha perdido cinco partidos hasta la fecha a causa de la pubalgia que le fue diagnosticada en septiembre.