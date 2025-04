Ter Stegen abre otro debate en el Barça

Marc-André ter Stegen fue el nombre propio en la derrota del Barcelona en Mónaco. El conjunto que dirige Hansi Flick cayó en su estreno ... en la Liga de Campeones y lo hizo después de pasar 80 minutos con un futbolista menos. El origen fue una mala decisión del portero germano, un pase con un riesgo excesivo que condenó a Eric García a interceptar a un rival y que, de paso, sirvió para abrir un debate que siempre ha estado candente en el barcelonismo. ¿Es necesario arriesgar siempre en la salida desde atrás? ¿Se confía en exceso Ter Stegen en este tipo de acciones?

La realidad es que el error en Mónaco es uno más en la trayectoria de Ter Stegen. El exguardameta del Borussia Mönchengladbach siempre se ha caracterizado por ofrecer con ambas piernas una salida limpia desde atrás con la pelota, pero también por asumir excesivos riesgos. Así, ha dejado fallos clamorosos que le han costado al Barça puntos en innumerables ocasiones. La pasada temporada, sin ir más lejos, se atrevió en el Lluis Companys con un sombrero a Hugo Duro que el punta valencianista aprovechó para robar el balón, marcar a placer y provocar el runrún de la afición culé que ese día poblaba las gradas.

Esas dudas aparecieron de nuevo la noche del jueves en el debut del equipo azulgrana en la Champions. El Barça necesitaba amasar la pelota para calmar el ímpetu del Mónaco y Ter Stegen no consiguió tener la fiabilidad en el pase que se le presupone a alguien con sus características. Intentó un total de 54 envíos y solo consiguió acertar 38 de ellos, o lo que es lo mismo, un 70%. Esa cifra lastró a un Barcelona que desde el origen de la jugada fue incapaz de superar líneas y que vio truncado su estreno europeo después de que uno de esos erráticos pases acabara con Eric García viendo la cartulina roja.

Pese a ello, Ter Stegen quiso compartir la culpa con el improvisado centrocampista. «No nos entendimos, me sabe mal por Eric. Pasó una cosa que no debería pasar, pero es algo que puede suceder en el fútbol», zanjó al final de la derrota el meta germano. Con esas palabras llueve sobre mojado en una afición, la azulgrana, que este año quería una mayor autocrítica de sus jugadores. No fue el día de Ter Stegen, al que ese fallo lastró pese a realizar seis intervenciones, y se pudo ver también en el segundo gol, cuando se venció antes de tiempo y le impidió poder actuar con acierto ante el centrado disparo de Ilenikhena.

La Champions es su espina

Más allá del error, lo cierto es que la Liga de Campeones se ha convertido en una pesadilla para el portero teutón. Mientras que en Liga ha logrado cuajar temporadas sobresalientes, como la que le llevó a lograr el Zamora con solo 18 goles encajados en la 2022-2023, en Europa siempre ha arrojado más dudas que certezas. Ha presenciado sobre el césped las debacles de Roma, Anfield o el apabullante 2-8 que los azulgranas recibieron a manos del Bayern de Múnich en Lisboa. No fue el único culpable en todas ellas, pero salió en la foto, igual que lo hizo el pasado curso cuando su equipo se despidió de la máxima competición continental recibiendo seis goles en el cómputo global contra el Paris Saint-Germain.

La noche aciaga de Mónaco sirvió también para recordar que el buen inicio azulgrana en Liga tiene un único lunar, un aspecto que el Barça todavía debe apuntalar. Los culés han recibido al menos un gol en cuatro de las primeras cinco jornadas y esa es una cifra que aún deben reducir si quieren pelear con garantías frente a los equipos más poderosos del continente. Ter Stegen no ha tenido fallos garrafales contra Valencia, Athletic, Rayo o Girona, los cuatro partidos en los que el equipo de Flick ha recibido gol, pero tampoco ha logrado ser ese portero diferencial que evita goles cantados, algo que, sin ir más lejos, sí ha logrado Courtois en el Madrid. Precisamente, el belga salió este viernes a echar un capote a su compañero de profesión. «Es muy jodido reponerte mentalmente, es lo más duro. Recuerdo que me sucedió en Anfield contra el Liverpool y se pasa mal», reconoció Courtois. Lo que parece claro es que Ter Stegen no va a cambiar. Nunca lo hará.