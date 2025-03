El Sevilla se va de la Champions por la puerta de atrás

daniel panero Madrid Miércoles, 2 de noviembre 2022, 06:57 | Actualizado 23:09h. Comenta Compartir

Erling Haaland se lesionó en el pie ante el Borussia Dortmund y el delantero noruego no jugará este miércoles con el Manchester City frente al Sevilla en la despedida del equipo hispalense de la Champions. El Sevilla se librará por tanto del temible goleador del City en su último partido continental previo a la Europa League, a cuatro días del derbi en el Villamarín. En el 0-4 de la primera jornada de la Liga de Campeones en el Sánchez Pizjuán Haaland le endosó un doblete al conjunto todavía dirigido por Julen Lopetegui. Gracias a la ausencia de Haaland, Jorge Sampaoli y su equipo tendrán una preocupación menos contra un City que ya tiene asegurado el billete a octavos de la Champions como líder de grupo y que recibirá a un conjunto que atraviesa una grave crisis.

Tras su eliminación de la Champions, el Sevilla tiene la cabeza mucho más pendiente en la Liga y en el Betis que en esta última jornada de la máxima competición contra un City muy superior que no conoce la derrota en Europa. Dado que no habrá nada deportivo en juego en el Etihad Stadium, aunque el City podría ahondar en la herida del sevillismo, Pep Guardiola y Sampaoli aprovecharán para realizar rotaciones, con varias ausencias obligadas, ya que además de Haaland en el City tampoco podrán jugar los lesionados Kyle Walker ni Kalvin Phillips.

En el caso del Sevilla, sin embargo, cuando la baja de Youssef En-Nesyri se daba por segura, el delantero marroquí viajó este lunes a Mánchester como principal novedad en la convocatoria junto a Carlos Álvarez, la última perla de la cantera hispalense. En el City, el sustituto de Haaland será el argentino Julián Álvarez, con quien Guardiola está «encantado por cómo se está asentando en el equipo». «Por supuesto que puede mejorar, pero como todos nosotros», destacó este lunes Guardiola en alusión al exdelantero de River Plate.

Triste final para el Sevilla en la Champions. El conjunto que dirige Sampaoli cayó en la última jornada de la fase de grupos frente al Manchester City por 3-1 en un partido en el que lograron adelantarse en el marcador gracias a una tanto de Rafa Mir pero en el que fueron incapaces de administrar la ventaja. Lewis, Julián Álvarez y Mahrez firmaron la remontada y evitaron que los hispalenses se fueran de la máxima competición continental con buen sabor de boca.

Una fina lluvia futbolística y una fina lluvia meteorológica. Eso es lo que se encontró el Sevilla en el Etihad Stadium. Los pupilos de Sampaoli salieron a disputar un partido en el que no había nada en juego y se toparon con un City dispuesto a jugar su particular rondo a cuatro esquinas. Guardiola rotó a jugadores clave como De Bruyne, Rodri, Cancelo o Bernardo Silva, pero eso no cambió los automatismos de un grupo al que es prácticamente imposible quitarle el balón. Eso es lo que se pudo ver en una primera mitad en la que los 'skyblue' acumularon jugadores en la medular, ensancharon el campo gracias a Mahrez y Grealish, presionaron en campo contrario e invitaron a los hispalenses a jugar al contragolpe. Ese guante lo recogió el Sevilla, que tuvo en las botas de Rafa Mir hasta tres avisos antes de golpear en un saque de esquina. El ex del Huesca cazó un balón botado por Isco y cabeceó inapelable al palo largo para hacer bueno el plan de su técnico antes del paso por vestuarios.

Manchester City Ortega, Lewis (Cancelo, min. 85), Rubén Días, Laporte, Sergio Gómez (Wilson-Esbrand, min. 70), Gündogan (Bernardo Silva, min. 58), Palmer (De Bruyne, min. 70), Foden, Mahrez, Julián Álvarez y Grealish (Rodri, min. 46). 3 - 1 Sevilla Bono, Montiel, Marcao (Gudelj, min. 46), Rekik, Acuña (Telles, min. 46), José Ángel, Delaney, Rakitic (Jordán, min. 67), Papu Gómez (Suso, min. 46), Isco (Lamela, min. 57) y Rafa Mir. Goles: 0-1: min. 31, Rafa Mir. 1-1: min. 52, Lewis. 2-1: min. 73, Julián Álvarez. 3-1: min. 83, Mahrez.

Árbitro: Orel Grinfeld (Israel). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido disputado en el Etihad Stadium ante unos 45.000 espectadores.

Tras la reanudación, Guardiola modificó su guion de partido. El de Sampedor dio entrada a Rodri, cambió el dibujo al 4-5-1 y el choque se volvió una autopista contra la portería de Bono. El nuevo esquema hizo que Mahrez y Foden dejaran el carril completo a los laterales y ahí apareció Lewis para llegar al área rival y firmar el empate tras un derechazo al primer palo. Fue el pistoletazo de salida definitivo para el City, que mejoró en la circulación, introdujo a futbolistas como Bernardo Silva o De Bruyne y puso cerco a la portería hispalense. Ruben Dias avisó en un saque de esquina y Julián Álvarez primero tras un pase estratosférico de De Bruyne, y luego Mahrez después de un fallo en la salida de Carmona castigaron a los de Sampaoli, incapaces de sostener la avalancha de un rival que fue netamente superior.