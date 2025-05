Luis Enrique, el «Kinder Sorpresa» del PSG

Pedro Rodríguez Madrid Jueves, 11 de abril 2024, 14:03 | Actualizado 17:56h. Comenta Compartir

Luis Enrique se encontró con un desafío insuperable frente al ADN futbolístico impreso por Xavi Hernández, al menos en el primer acto de la eliminatoria de cuartos. En el partido del miércoles, el estratega asturiano quedó a merced del Barça y por eso en Francia ha recibido muchas críticas. Los focos de los reproches apuntan también a Kylian Mbappé, notoriamente ausente gracias a la impecable defensa desplegada por el conjunto culé.

Las críticas se dirigen directamente al asturiano, con comentarios resonantes sobre todo en medios como L'Équipe y en Radio Montecarlo. El analista Daniel Nilo no dudó en cuestionar las decisiones del técnico español del club parisino: «No entendíamos nada del once de Luis Enrique. En España, son como yo, nadie entendía nada. Quizás aquí sigamos diciendo que tenemos un genio al frente del club. ¿Cómo se puede sumar intensidad cuando tienes jugadores que ni siquiera juegan en su posición? ¡Hasta ellos se sorprenden!». Para Nilo, Luis Enrique es un enigma, con su estilo cambiante como entrenador, un «Kinder Sorpresa» porque no se sabe con qué idea puede salir en un partido.

Luis Enrique fue contratado con el objetivo de llevar al PSG a la gloria en la Champions League, pero en el primer momento crucial, no logró superar la prueba. En una eliminatoria en la que su equipo era considerado superior, después de algunas dudas en el conjunto de Xavi, Luis Enrique no pudo demostrar superioridad en el partido clave, aunque tanto el catalán como el gijonés tienen muy claro que aún queda la vuelta en Montjuic. Luis Enrique reconoció el mal planteamiento: «Es evidente que el resultado desacredita mis decisiones, acepto todo lo que supone una derrota».

Mbappé, una decepción

Una de las críticas más recurrentes hacia Luis Enrique se centra en su planteamiento táctico y su aparente incapacidad para exprimir al máximo el potencial de ciertos jugadores. Un ejemplo destacado es el caso de Ousmane Dembélé, quien, tras recuperarse de una lesión, logró anotar su segundo gol en la temporada. Sin embargo, muchos consideran que su rendimiento no ha sido óptimo bajo la dirección de Luis Enrique, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del técnico para motivar y desarrollar el talento individual de sus jugadores.

También se le recrimina la falta de cohesión y liderazgo en el PSG durante el enfrentamiento contra su exequipo. La ausencia de una estrategia clara y la incapacidad para mantener la unidad entre los jugadores han sido objeto de críticas por parte de los aficionados y los medios de comunicación. La incapacidad de Luis Enrique para generar un ambiente de trabajo de unión y compromiso ha generado preocupaciones sobre el futuro del equipo y la capacidad del entrenador para conducirlo hacia el éxito.

La presión sobre Luis Enrique se intensifica aún más después de estos señalamientos. Ahora se enfrenta a un desafío aún mayor para revertir la situación y cumplir con las expectativas tanto del club como de sus seguidores. Las próximas actuaciones bajo su dirección serán cruciales para determinar su futuro y su capacidad para mantenerse al frente del PSG.

Mbappé también recibió una baja calificación del diario L'Équipe: «Al delantero del PSG se le esperaba con impaciencia y decepcionó. A pesar de su actividad y participación en el juego, no logró desequilibrar la defensa rival como se esperaba». El futuro jugador del Real Madrid, salvo nuevo giro inesperado de los acontecimientos, solo intentó tres remates, ninguno de los cuales fue dirigido a la portería de Ter Stegen. En cuanto a los duelos individuales, solo logró ganar tres de los doce enfrentamientos contra los defensores del Barcelona, marcado de cerca por Koundé y Ronald Araujo.