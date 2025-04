El Liverpool desarbola al Atlético

Amador Gómez Madrid Miércoles, 3 de noviembre 2021 | Actualizado 04/11/2021 13:06h. Comenta Compartir

Sin Griezmann, Lemar, Llorente, Savic ni Kondogbia, el Atlético afronta mermado este miércoles la cuarta jornada de la Champions, pero ansía dar otro golpe en Anfield, como ocurrió en marzo de 2020, entonces en la vuelta de octavos, donde el centrocampista madrileño ahora lesionado se erigió en héroe para despedir al Liverpool de la máxima competición. Ahora no es una eliminatoria directa y vital, pero sí «un partido determinante», como reconoce Diego Pablo Simeone, que a pesar de las importantes bajas garantiza que su equipo «va a competir» en el mítico estadio del Liverpool, que no conoce la derrota ni en la Liga de Campeones ni en la Premier y ya se tomó una pequeña venganza hace dos semanas en el Metropolitano (2-3).

En un choque que llega marcado por el enfrentamiento dialéctico y la tensión entre Simeone y Jürgen Klopp, que detesta el estilo de juego de los rojiblancos pero ya se llevó un varapalo la pasada temporada, el Atlético necesita mantenerse en la segunda plaza y para ello pudiera estar obligado a puntuar en Anfield, conociendo ya el resultado del Milan-Oporto. «Valoro el grandísimo entrenador que es Klopp, pero no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, porque tengo códigos y los entrenadores tenemos que respetar esa situación», lanzó este martes el técnico argentino tras las críticas del alemán después del encuentro de la primera vuelta.

Para el Atlético será en todo caso otro reto de altura contra un Liverpool que se adelantó 0-2 en el Wanda pero, tras el doblete de Griezmann, no desaprovechó la expulsión del francés ni el penalti provocado por Hermoso para asaltar, liderado por Mohamed Salah, el Metropolitano. Dado que, salvo en contadas excepciones, como ocurrió el domingo ante el Betis (3-0), se comporta mejor el Atlético fuera de casa que en su campo, pese a que el Liverpool está invicto esta temporada y Anfield impone respeto, los rojiblancos prometen jugar sin miedo en terreno inglés, aunque confían en explotar su contraataque, agarrados a dos jugadores en gran forma como son Joao Félix y Rodrigo de Paul, «que están creciendo muchísimo», como destaca su entrenador.

«Necesitamos ese futbolista que muestra lo que muestra en la selección argentina. Tiene la misma visión de juego que Verón, que pocos futbolistas tienen», apuntó este lunes Simeone en alusión a De Paul. «Genera vértigo por su velocidad de cabeza, tiene margen para mejorar, quiere mejorar y eso es lo que más me gusta de él», añadió el técnico del Atlético sobre el centrocampista campeón de la Copa América, en Anfield indiscutible en el medio campo junto a Koke y Correa, con Joao Félix a priori tirado a la izquierda y Luis Suárez en punta.

El Liverpool desarboló al Atlético de Madrid en Anfield para sellar ya no solo su clasificación para los octavos de final de la Champions, sino hacerlo como líder, para dejar a los rojiblancos en una situación realmente complicada antes de recibir al Milan y cerrar la fase de grupos contra el Oporto en Do Dragao. El empate entre italianos y portugueses antes de que el Liverpool y el Atlético saltasen al terreno de juego era muy buen resultado para el equipo de Diego Pablo Simeone, pero el Atlético fue vapuleado por un Liverpool que a día de hoy está a otro nivel futbolística y físicamente y que desnudó las carencias de una defensa colchonera que volvió a fracasar en una jornada europea trascendental.

A priori amenazaba al contraataque el Atlético a un Liverpool que, aunque cuando ataca es casi imparable, en teoría ahora defiende peor. Sin embargo, los 'reds', salvo en algún momento puntual del tramo final, no permitieron correr al campeón de la Liga y machacaron sin contemplaciones a un rival que hizo aguas atrás, fue también superado en despliegue y poderío en la medular y tampoco metió miedo en ataque.

Y muchísimo menos cuando se quedó con diez por una roja directa a Felipe tras un pisotón con los tacos por detrás al talón de Mané, aunque el luso pretendiese solo frenarle en medio campo con una zancadilla. Ante la intensidad, velocidad y precisión de un Liverpool que impone un ritmo frenético el Atlético se vio impotente y se quedó sin capacidad de competir tras la expulsión de uno de sus centrales.

Liverpool Alisson, Alexander-Arnold (Phillips, min. 94), Matip, Van Dijk, Tsimikas, Henderson, Fabinho (Thiago Alcántara, min. 59), Oxlade-Chamberlain (Minamino, min. 78), Salah, Diogo Jota y Mané (Firmino, min. 46; Origi, min. 78). 2 - 0 Atlético de Madrid Oblak, Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco (Vrsaljko, min. 69), Correa (Javi Serrano, min. 75), Koke (Cunha, min. 69), De Paul, Joao Félix (Lodi, min. 58) y Luis Suárez (Herrera, min. 58). Goles: 1-0: min. 13, Diogo Jota. 2-0: min. 21, Mané.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Tarjetas amarillas a Hermoso, Mané, Luis Suárez, Koke, Joao Félix, Diogo Jota y Matip; y roja directa a Felipe en el minuto 36.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, disputado en Anfield. Lleno.

El Atlético pudo dar las gracias a no salir humillado de Anfield, porque el conjunto de Jürgen Klopp fue una avalancha, contra once durante la primera media hora, y con uno más en el inicio de una segunda mitad en la que, con el campo volcado, quiso exhibir de nuevo su voracidad. Liderado el equipo inglés con una ofensiva demoledora. Con los nombres de Salah, que rompió en varias ocasiones a Hermoso, a quien sacó una amarilla muy pronto; Diogo Jota, un acierto como titular por delante de Firmino que ejerció de delantero y abrió el marcador de cabeza sin oposición; y Mané, desequilibrante de nuevo por la izquierda y también goleador, aunque el verdadero agujero lo tuvo el Atlético ante los ataques llevados por la derecha por Alexander-Arnold y el egipcio.

Por ahí llegó el gol que abrió el marcador de un choque en el que el Atlético soñaba con dar otro golpe en Anfield, como ocurrió en marzo de 2020 en la vuelta de octavos, pero con el equipo rojiblanco tan mermado por lesiones y sanciones y la ambición y potencial de este Liverpool tan vertical que no conoce la derrota esta temporada, el objetivo se convirtió pronto en una quimera. Porque la efectividad del Liverpool con su dos primeras ocasiones fue plena, para irse al descanso con dos goles de ventaja, aunque pudieron ser tres si Oblak no hubiese evitado otro al filo del descanso en otro cabezazo a bocajarro de Diogo Jota. Sin embargo, con el Liverpool dominando siempre con balón y sin él, provocando numerosos errores entre un nervioso Atlético, con De Paul como negativo protagonista, la primera oportunidad del Atlético, un remate de Luis Suárez desde fuera del área que pegó en un defensa y acabó en la red, no llegó hasta casi la hora. Y fue anulado por el VAR por fuera de juego de Giménez antes de dársela al uruguayo, abucheado por el público a quien tanto hizo disfrutar antes de fichar por el Barça.

Diez minutos antes el videoarbitraje también arruinó otro tanto de Diego Jota por posición antirreglamentaria, durante un período inicial de segundo tiempo en el que el Liverpool, al que le gusta atacar y atacar, volvió a ser un torbellino y perdonó para haber ampliado el marcador. Salah fue demasiado individualista ante Oblak y el Atlético se salvó del tercero de milagro y, casi sin respiro, Diogo Jota cruzó demasiado su remate en otra grandísima ocasión del portugués que tantísimo daño hizo a los colchoneros. La debilidad defensiva del equipo rojiblanco que antaño tan poco concedía alrededor de su portero quedó de nuevo reflejada, y en este caso ante un adversario que cuando genera y llega es temible. En el Atlético, sin embargo, si te faltan efectivos tan importantes arriba como Griezmann, Lemar y Llorente, y el talento de Joao Félix y la contundencia de Luis Suárez pasan desapercibidos, es imposible puntuar en Anfield, porque el Liverpool es actualmente muy superior.