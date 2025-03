Lewandowski lidera la reacción del Barça

Daniel Panero Jueves, 22 de febrero 2024, 09:38 Comenta Compartir

Robert Lewandowski está de vuelta. El punta polaco ha recuperado la pólvora que durante tantos meses le había faltado y lidera la reacción de un Fútbol Club Barcelona que quiere llegar enchufado a la recta final de la temporada. Su gol ante el Nápoles este miércoles confirma su mejoría de cara a gol y sitúa a los de Xavi Hernández en una posición privilegiada para alcanzar los cuartos de final de la Champions League. Es el regreso más esperado de un jugador que los culés necesitan como el comer.

«Ahora juega para el equipo. Ha dado un paso adelante. Gana duelos, se junta con el equipo y está enchufado en la presión alta. Es un líder natural y quiere mejorar. Está ayudando mucho en este tramo. Ha dado un paso adelante tras mi anuncio», afirmó Xavi tras el duelo de su equipo contra el Nápoles al ser preguntado sobre Lewandowski.

El técnico de Tarrasa no quiso individualizar en la mejoría de su equipo, pero reconoció la importancia de un jugador que está siendo fundamental para superar el bache más complicado desde que se hiciera con las riendas del banquillo culé.

Y es que Robert está volviendo a ser Lewandowski y eso es un regalo para un Barcelona que durante meses ha tenido una alarmante falta de puntería. El punta de Varsovia ha anotado cinco goles en los últimos cuatro partidos. Marcó frente al Alavés, repitió contra el Granada, hizo un doblete ante el Celta y apareció de nuevo en Nápoles cuando más le necesitaban los azulgrana. Lo hizo con un gol que resume muchas de las cualidades que siempre ha tenido. Recibió en el pico del área, se hizo un hueco entre los centrales y soltó un zapatazo duro abajo donde muy poco podía hacer Meret. Fue un gol que sirvió para desatascar al Barça y para que Europa vuelva a recordar a uno de los arietes más dominantes de lo que va de siglo.

La mejoría de Lewandowski mucho tiene que ver también con el nuevo sistema que ha ideado Xavi. El técnico de Tarrasa ha retomado el 4-4-2 que ya utilizó la temporada pasada y eso ha servido para que el ex del Bayern encuentre nuevos socios en ataque. La posición de Christensen como doble pivote junto a Frenkie de Jong libera a Gündogan y Pedri, dos jugadores que, con menos cargas defensivas y en la construcción del juego, pueden estar más cerca de 'Lewy'. Sin ir más lejos, el canario fue el que dio el último pase ante el Nápoles apareciendo entre líneas en una posición que hasta hace poco era difícil de explotar para él.

El vaso medio lleno

El Barça mereció más premio frente al Nápoles, pero eso no evitó que Xavi hiciera una lectura positiva del encuentro. «Merecimos más, pero hay que meter las ocasiones y no encajar. Estoy orgulloso de lo que hemos mostrado a Europa. No es un buen resultado pero, jugando así, se ganarán más partidos», aseguró el técnico, sabedor de que los suyos habían dejado pasar una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa.

Pese a ello, las perspectivas son buenas y la «reacción» de la que tanto ha hablado Xavi en las últimas semanas ya no son solo resultados. Contra el Nápoles, los azulgrana experimentaron también una mejoría en cuanto al juego que puede ser importante de cara a lo que viene por delante con duelos clave en el mes de marzo contra rivales directos como el Athletic Club o el Atlético de Madrid y con la vuelta de la Champions.