Joao Félix guía al Barça en su estreno en Champions

Daniel Panero Martes, 19 de septiembre 2023, 23:21 | Actualizado 23:30h. Comenta Compartir

El Barça no pudo empezar de mejor manera su andadura en la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Xavi Hernández se impuso al Amberes por 5-0 en el Estadio Lluis Companys en una noche plácida en la que el gran protagonista fue Joao Félix. El futbolista luso se destapó con dos goles y una asistencia en una goleada en la que también participaron Lewandowski, Gavi y Bataille en su propia portería.

El partido comenzó, no obstante, con ciertas dudas para el Barcelona. Xavi sorprendió con un once en el que no estaba Oriol Romeu, habitual ancla del equipo, y en el que Frenkie de Jong debía asumir el rol del ex del Girona. El neerlandés debía ser la brújula en una alineación en la que también estaban Gündogan y Gavi en la medular y en la que repitieron los dos Joaos tras la buena imagen mostrada ante el Betis. La fórmula pretendía marcar territorio, salir al ataque y avasallar a un Amberes respondón. Y es que de inicio los belgas también quisieron ser protagonistas con la pelota y cambiarle el paso a un Barça que este año parece tener las cosas mucho más claras en Europa.

La rebelión de los de Van Bommel, que presionaron incluso en campo contrario, duró lo que quiso Joao Félix. El futbolista luso es otro jugador totalmente diferente al que estaba hace un mes en la pretemporada del Atlético de Madrid. Sonríe, se asocia, se divierte y es definitivo cuando pisa el área rival. En un instante cambió el choque con dos chispazos de auténtico crack. En el primero encaró a su par y se sacó de encima un derechazo seco al primer palo ante el que poco pudo hacer Butez y en el segundo le regaló el gol a Lewandowski con un centro medido al segundo palo que el punta polaco no desaprovechó para delirio de Montjuic, que se frotaba los ojos ante la exhibición exprés de su nuevo fichaje.

Barcelona Ter Stegen, Cancelo (Sergi Roberto, min. 76), Koundé, Christensen, Balde, Gündogan, Frenkie de Jong (Oriol Romeu, min. 58), Gavi (Fermín López, min. 58), Raphinha (Ferran Torres, min. 68), Lewandowski y Joao Félix (Yamal, min. 68). 5 - 0 Amberes Butez, Bataille (Kerk, min. 73), Alderweireld, Coulibaly, Wijndal, Keita, Vermereen, Muja (Valencia, min. 82), Ekelenkamp (Yusuf, min. 60), Balikwisha (De Laet, min. 60) y Janseen (Ilenikhena, min. 60). Goles: 1-0: min. 11, Joao Félix. 2-0: min. 19, Lewandowski. 3-0: min. 22, Bataille, en propia puerta. 4-0: min. 54, Gavi. 5-0: min. 66, Joao Félix.

Árbitro: Radu Petrescu (Rumanía). Amonestó a Gavi.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Lluis Companys ante 40.989 espectadores.

La magia de Joao Félix allanó el camino al Barça, que acto seguido encontró el tercer tanto en un centro de Raphinha que tocó en Bataille y despistó a Butez, desesperado ante el vendaval azulgrana. Los de Xavi a partir de ahí levantaron el pie del acelerador, se tomaron un respiro con la pelota ante un Amberes que cedió metros con el objetivo de llegar al descanso aminorando daños. Lo logró y el duelo se fue a vestuarios con la sensación de que el Barça se había llevado un botín muy amplio gracias a su pegada. Tres disparos entre palos y tres goles que dejaban el duelo visto para sentencia de cara a la segunda mitad.

Goleada y dosificación

Tras la reanudación la inercia no cambió en absoluto. El Barça quiso más y lo buscó con ahínco. Joao Cancelo se sumó a la medular como cuarto centrocampista en la creación, un rol que será habitual para el luso y los culés lo agradecieron. Él fue el encargado de generar la jugada que terminó en el cuarto gol después de que una serie de rechaces en el área terminaran con el balón en los pies de Gavi. El canterano definió arriba para aumentar la renta y dar paso a otro momento cumbre en la noche de Joao Félix. El ex del Atlético, que nunca había marcado en tres partidos seguidos desde que llegó a España, está de dulce y firmó el quinto de cabeza tras un centro extraordinario de Raphinha.

Fue su último servicio antes de que Xavi empezara a pensar en el Celta. El técnico de Tarrasa aprovechó la amplia ventaja para dosificar futbolistas de cara a un tramo muy exigente de la temporada. Retiró a Frenkie de Jong, Gavi, Raphinha y Joao Félix y repartió oportunidades con la entrada de Yamal, Ferran Torres, Oriol Romeu y Fermín. Los cambios llegaron en un tramo final de encuentro en el que el Barcelona siguió volcado y en el que pudo ampliar la renta de no ser por Butez, que evitó una goleada aún mayor.