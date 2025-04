El Oporto no aguanta con diez y Lukaku le golpea

Amador Gómez Madrid Miércoles, 22 de febrero 2023, 01:00 | Actualizado 23:23h. Comenta Compartir

El duelo entre el Inter y el Oporto de este miércoles en San Siro, ida de octavos de final de la Champions, está marcado por el reencuentro de Simone Inzaghi y Sergio Conceiçao, ahora en los respectivos banquillos pero dos viejos conocidos que jugaron y vencieron juntos con la Lazio.

En su primer partido como compañeros, disputado a finales de 1999, levantaron la Supercopa de Europa con los romanos tras imponerse al Manchester United. Y en el año 2000, el italiano y el portugués entraron en la historia lazial al conseguir el doblete con la Serie A y la Copa de italia.

Inzaghi iniciaba una larga historia que duraría 20 años como jugador de la Lazio, hasta que terminó su carrera, y más tarde como entrenador, primero al frente de los jóvenes y luego a cargo del primer equipo entre 2016 y 2021. Conceiçao, que llegó un año antes al club 'biancocelesti' y pudo participar en la final de la Recopa continental ganada en mayo de 1999, se marchó en ese verano de 2000 al Parma, como parte del acuerdo por el fichaje del argentino Hernán Crespo.

Un curso más tarde, Conceiçao llegó al Inter de Milan, el club al que ahora desafía. A pesar de jugar con la camiseta 'nerazzurra' junto a estrellas como Ronaldo, Vieri, Zanetti o Seedorf, el extremo internacional portugués no pudo ampliar su palmarés con el Inter. Volvió a encontrarse con Inzaghi brevemente, durante unos meses en la campaña 2003-2004, antes de regresar a Oporto, su club de siempre.

El técnico de los Dragones reconoce la importancia que la Serie A tuvo en su formación. La manera de transmitir a sus jugadores recuerda al Cholo Simeone, también antiguo compañero en la Lazio y al que superó en la fase de grupos de esta Champions.

Es un azote de los clubes italianos desde que empezó a dirigir al Oporto en 2017, con éxitos en eliminatorias de octavos ante la Roma y la Juventus y acabando por delante del Milan en la pasada liguilla de la Champions, antes de vencer a la Lazio en la ronda previa a los octavos de la Europa League.

Gran reto para Inzaghi, que busca superar por primera vez la barrera de octavos tras caer hace dos años con el Bayern de Múnich y, ya con el Inter de Milán, frente al Liverpool en el ejercicio precedente. «Me reencuentro con Sergio con gusto, compartimos victorias importantes», dijo Inzaghi el martes en rueda de prensa.

A nada menos que 15 puntos del Nápoles en la carrera por la Serie A, Inzaghi confía en el talento de sus jugadores para salvar la temporada en los torneos del KO. En enero ya ganó la Supercopa de Italia ante el Milan y podría hacer lo mismo con la Copa Italia, cuya semifinal jugará contra la Juventus en abril.

Alineaciones probables Inter: Onana, Škriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco, Lautaro Martínez y Lukaku.

Oporto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Grujic, Eustáquio, André Franco, Pepê; Taremi, Toni Martínez.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Hora: 21:00 h. San Siro. Movistar Liga de Campeones.

Cuando el Oporto se defendía encerrado en su área con uno menos y el Inter estaba volcado sobre su portería después de la expulsión de Otávio, apareció Romelu Lukaku para, tras un remate al poste, disponer de una segunda oportunidad y romper las tablas en San Siro, donde André Onana y Diogo Costa impidieron los goles hasta que el delantero belga tiró de pegada.

Lukaku, el temible ariete que fracasó en el Mundial, donde estuvo negado con el gol, fue al final, junto al portero camerunés André Onana, quien acercó al Inter a los cuartos de final de la Champions, a la espera de Do Dragao, donde el Oporto no podrá contar con uno de sus mejores futbolistas tras dos amarillas. La marcha de Otávio resultó decisiva en San Siro, porque el Oporto no aguantó con diez y Lukaku golpeó al campeón de Portugal tras las exhibiciones de los guardametas de ambos equipos.

Solo ocho minutos después de que el ordenado Oporto se quedase con diez, Lukaku, que sustituyó a Dzeko a la hora de partido, se encargó de inclinar la eliminatoria a favor del Inter, que no desaprovechó la expulsión de Otávio para imponer por fin su superioridad, aunque el luso sea un rival muy complicado y estuviese cerca de dar la campanada en San Siro. El Oporto no pudo acabar más frustrado, porque tras estrellarse una y otra vez contra Onana no pudo sobrevivir con uno menos.

Inter Onana, Darmian, Skriniar (Dumfries, min. 81), Acerbi, Bastoni, Di Marco (Gonens, min. 58), Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan (Brozovic, min. 71), Lautaro Martínez y Dzeko (Lukaku, min. 58). 1 - 0 Oporto Diogo Costa, Joao Mário (Borges, min. 92), Pepe, Marcano, Zaidu, Otávio, Uribe, Grujic, Galeno (Evanilson, min. 51), Pepé y Taremi (Wendell, min. 82). Gol: 1-0: min. 86, Lukaku.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Tarjetas amarillas a Di Marco, Pepé, Sergio Conceiçao y Otávio, en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 78.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en San Siro. Lleno.

El Inter acabó así con la racha del Oporto, que llevaba 22 partidos consecutivos sin conocer la derrota y cayó con honor frente a un Inter que refuerza su favoritismo en este cruce, aunque no fuese capaz de imponer su dominio y sufriese tanto ante un rival que, fiel a su estilo, defendió muy bien con once y esperó un momento que nunca llegó para abrir el marcador. Lo impidió Onana, igual que para el Oporto Diogo Costa, que en la última jugada de la primera parte se sacó un brazo izquierdo milagroso de portero de balonmano como respuesta a un cabezazo a bocajarro.

Derrocharon intensidad el Inter y el Oporto, dos conjuntos con mucho oficio y dos estilos muy diferentes, pero hasta que no tiró Lukaku de eficacia no hubo gol. Con diez, le tocó al Oporto multiplicarse defensivamente, pero para el líder del centro de la zaga, Pepe, a punto de cumplir los 40, y sus compañeros, ya hubiese sido una hazaña salir vivo del acoso de Inter, y ante la capacidad resolutiva de Lukaku.

