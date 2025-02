El Inter deja contra las cuerdas al Barça en Champions

Grupo C | Jornada 3

daniel panero Martes, 4 de octubre 2022, 01:05 | Actualizado 23:32h.

Una eliminatoria a doble partido. Eso es lo que inicia el Barcelona este martes en Italia frente al Inter de Milán. El conjunto que dirige Xavi disputará en una semana dos partidos ante los transalpinos con la necesidad de ser superior y lograr así un billete para los octavos de final, un pasaje que parece que el Bayern de Múnich ya se ha asegurado. El primer paso, el más difícil, será en un escenario para el que ya no valen las excusas porque ha llegado la hora de competir en la máxima competición continental.

«Se están haciendo bien las cosas pero ahora es otra historia. Venimos de perder en Múnich y hay que mostrar personalidad y decirnos que es el momento de rendir en esta competición. No es un partido definitivo, pero si muy importante para lo que pueda pasar en el grupo», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al choque. El técnico de Tarrasa es consciente de lo que tiene por delante, un encuentro marcado en rojo en el calendario desde que el Bayern les infligiera la primera derrota en esta Liga de Campeones.

El Barcelona llega a este momento clave de la temporada con la moral por las nubes. Los de Xavi acumulan seis victorias consecutivas en Liga, han recuperado el liderato después de más de dos años y tienen a un jugador que se está mostrando letal de cara a portería y que sabe como pocos manejarse en este tipo de citas. Es la hora de Robert Lewandowski, el momento de brillar y empezar a terminar con la mala racha que los culés atraviesan en Champions en las últimas temporadas, especialmente lejos del Camp Nou.

Para ello, Xavi tendrá que sobreponerse a una enfermería que sigue llenándose día tras día. El 'virus FIFA' se llevó por delante a Koundé, Araujo y Memphis Depay, después cayó Bellerín y el último en sumarse ha sido Frenkie de Jong, que no ha logrado llegar a tiempo tras sufrir una elongación en el semitendinoso del muslo izquierdo. El neerlandés, que fue duda hasta última hora, no ha entrado en una lista de convocados en la que repite Marc Casadó y de la que el técnico de Tarrasa tendrá que extraer un once de garantías. Sergi Roberto podría entrar en el lateral diestro, Marcos Alonso en el izquierdo y a partir de ahí toda la carne estaría en el asador. Busquets, Gavi, Pedri, Raphinha, Dembélé y Lewandowski, el sextete que más ha convencido a Xavi estaría en el estadio Giuseppe Meazza para lograr un triunfo crucial para estar en octavos.

Un rival tocado

La buena noticia que tiene el Barça es que enfrente no estará el mejor Inter de Milán. El conjunto que dirige Simone Inzaghi ha comenzado la temporada de forma irregular y dista mucho de aquel equipo que conquistó la Serie A hace tan solo dos campañas. En las ocho primeras jornadas del campeonato italiano ha sumado apenas 12 puntos, ha marcado 14 goles y, ahí está el principal problema, ha recibido la friolera de 13 tantos. Esa cifra, que contrasta con los 35 que encajaron la última vez que fueron campeones, es a la que se agarra el equipo de Xavi para asestar el golpe que les permita lograr los tres puntos.

El Inter no llega bien y tendrá que sobreponerse además a la ausencia de uno de sus grandes estandartes. Lautaro Martínez, que fue prácticamente descartado por Simone Inzaghi por «fatiga muscular», no estará y se une a las bajas por lesión de Brozovic, Cordaz, Dalbert y Romelu Lukaku, prácticamente inédito en lo que va de curso por unas molestias en el muslo. Todas estas ausencias obligarán al técnico italiano a improvisar un once en el que la gran esperanza será Edin Dzeko, todo un seguro en las grandes noches europeas.

El Barça se complicó la vida este martes en la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Xavi Hernández cayó en Italia frente al Inter en un partido en el que pecó de falta de profundidad y en el que un solitario tanto de Çalhanoglu fue suficiente para dejar a los culés contra las cuerdas. Los azulgrana solo han sumado tres puntos en las tres primeras jornadas y están obligados a ganar, como mínimo, dos de los siguientes tres encuentros si quieren estar en los octavos de final de la máxima competición continental.

Era una final y como tal salió a disputarla el Barcelona. Xavi puso sobre el césped de San Siro, así se llama en las noches europeas, a un equipo plenamente reconocible con Sergi Roberto y Marcos Alonso en los laterales y con toda la artillería en la punta de lanza. El objetivo no era otro que amilanar, nunca mejor dicho, a un Inter con muchas dudas tras su irregular paso en la Serie A. El plan funcionó, o eso creían los culés, y nada más empezar estaban todas las cartas sobre el tapete. Ellos tendrían la pelota y los 'neroazurros' esperarían agazapados el momento de salir al contragolpe.

El dominio culé gracias a la posesión pronto se iba a demostrar estéril. El Inter tendió una trampa, instaló a lanzadores en la medular como Barella, Çalhanoglu o Mkhitaryan y a velocistas en la línea de ataque con el objetivo de condenar cada pérdida de balón de los azulgranas. Y así fue, los de Inzaghi se sintieron cómodos en ese escenario y cada transición era una auténtica odisea para un Barça que no contaba con la rebelión local. Eric García cometió un penalti claro por mano que el VAR anuló por fuera de juego y Xavi comenzó a negar con la cabeza ante la incapacidad de su equipo para reaccionar. Para entonces Çalhanoglu ya ajustaba la mira de su revólver. El turco avisó con un misil que despejó Ter Stegen y a la segunda se sacó de encima un derechazo pegado a la cepa del poste que desniveló el marcador e hizo saltar todas las alarmas antes del paso por vestuarios.

Inter Onana, Skriniar, De Vrij (Acerbi, min. 77), Bastoni, Darmian (Gosens, min. 77), Barella, Çalhanoglu (Asllani, min. 85), Mkhitaryan, Dimarco (Dumfries, min. 77), Correa (Dzeko, min. 57) y Lautaro Martínez. 1 - 0 Barcelona Ter Stegen, Sergi Roberto, Eric García, Christensen (Piqué, min. 58), Marcos Alonso (Balde, min. 63), Busquets, Gavi (Kessié, min. 84), Pedri, Dembélé, Raphinha (Ansu Fati, min. 63) y Lewandowski. Gol: 1-0: min. 47, Çalhanoglu.

Árbitro: Slavko Vincic (Esloveno). Amonestó a Barella, Busquets, Xavi, Çalhanoglu, Lautaro Martínez, Gavi, Inzaghi, Bastoni y Onana.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, disputado en el estadio de San Siro ante 80.000 espectadores.

Tras la reanudación, la historia se repitió. El Barça seguía sin acelerar la circulación de balón y el Inter, con ventaja, acentuó todavía más su discurso. Dembélé la tuvo en un zurdazo que repelió el poste y Xavi pasó entonces a mover fichas. El técnico de Tarrasa dio entrada a Piqué, que entró por el lesionado Christensen, Ansu Fati y Balde. Los cambios le sentaron bien a los culés, que incluso llegaron a empatar el choque en un balón suelto que cazó Pedri en el área, pero el VAR, ese instrumento diabólico que salvó a los azulgranas en la primera mitad, detectó una mano de Ansu Fati previa al gol.

Fue la gran oportunidad de un Barça que no supo gestionar los tiempos en la recta final. El Inter repobló aún más la medular, generó un tapón que obligó a los culés a mandar el balón a los costados y una vez ahí los centros laterales fueron auténticos regalos para los Skriniar, Bastoni, De Vrij y compañía. Los de Xavi se volcaron y pudieron cambiar el choque hasta en dos ocasiones. Busquets remató desviado y Slavko Vincic no vio penalti en una mano de Dumfries que silenció San Siro. El árbitro esloveno no consideró que existiese pena máxima y ahí murieron las últimas opciones de unos culés que vuelven a estar contra las cuerdas en Champions.