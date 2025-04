Guardiola: «La sensación es que ya está el trabajo hecho»

Amador Gómez Domingo, 11 de junio 2023, 00:28 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

«La sensanción es que ya está. El trabajo está hecho. Ya no nos queda nada por ganar. Bueno, nos queda el Mundial de Clubes, pero ya no nos queda nada por ganar», insistió Pep Guardiola tras la conquista de su tercera Champions como entrenador y la primera con el equipo inglés. «Que el Madrid no se confíe, que solo estamos a 13 de ellos. Que no se confíen, que vamos a por ellos», comentó entre risas el técnico catalán del City, que tras el descanso le pidió a Rodri «que se relajase» y «que cambiase la mentalidad». «Ha sido el mejor mediocentro de Europa, con diferencia», reconoció Guardiola en alusión al futbolista español autor del gol de la victoria en la final ante el Inter, al que felicitó.

«Hace tanto de las otras Champions.... El Barça es el Barca, pero aquí (en Mánchester) me han tratado como a un hijo. Parecía que sin esto no tenía sentido, pero después de las anteriores veces (cinco títulos de la Premier con el City) también tiene mucho sentido lo otro», destacó Guardiola, que calificó la final como «una moneda al aire». «Nos podían haber empatado al final e ir a la prórroga. Ha sido el partido que más o menos me esperaba», aseguró.

Guardiola también admitió que el City no estuvo bien en la final, pero aventuró que les servirá de experiencia para futuros grandes compromisos: «En general no hemos estado a nuestro nivel, pero lo entiendo por la dificultad de la Champions. Si el año que viene llegamos lejos estaremos un pelín más relajados».

El entrenador del City no abroncó a Rodri en los vestuarios tras la primera mitad, pero le sí reclamó que se olvidase de la tensión y jugase como él sabe. «He aprendido del pasado que en las finales de Champions no meto broncas. Le he dicho: 'Relájate, no te aceleres', y ha mejorado de forma notable».

«He estado horrible en la primera parte, impropio de mí, pero el míster me ha dicho que tenía que cambiar la mentalidad y es lo que he hecho», desveló Rodri, que rememoró así su lanzamiento de gol: «Tenía en mente pegarle fuerte y la he colocado y ha ido dentro».

«Mi sueño era jugar al máximo nivel, pero jamás pensé jugar una final de Champions, y encima marcar el gol de la victoria... Con trabajo duro cualquier chaval normal puede llegar a estos momentos. Ha sido muy especial», subrayó Rodrigo Hernández.