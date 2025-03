Guardiola: «Soy un entrenador muy bueno, pero no he inventado nada»

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 4 de abril 2022, 15:17 Comenta Compartir

Pep Guardiola, brillante técnico del Manchester City, se mostró muy respetuoso con el Atlético y la fórmula del Cholo, negó que sea un rival tan defensivo, volvió a dejar claro que él no ha inventado nada y trató de escapar del claro papel de favorito que se le concede a su equipo en este duelo de cuartos frente al campeón español.

«Pregúntale a Xavi, no estoy aquí para hablar de la opinión de Xavi o de Simeone», remarcó el preparador del líder de la Premier al cuestionarle por las polémicas manifestaciones del técnico catalán sobre el estilo de los colchoneros. ¿Acostumbrado a jugar este tipo de partidos ante equipos que se encierran?, se le insistió en la previa al preparador 'citizen'. «Igual estoy equivocado, pero el Atlético no se encierra. Si pueden, te van a apretar desde tiempos inmemoriales. Si haces bien el proceso, les hundes. Pero a ellos y a todos. Igual vosotros los veis más y yo estoy equivocado, pero son mis sensaciones», respondió

«¿Fútbol brillante contra fútbol defensivo?», repitieron los periodistas en sus cuestiones. «No voy a hablar ni un segundo de estos debates estúpidos. Todos buscamos una forma de ganar. Si él lo consigue, la suya será la correcta, y si lo logro yo, habré acertado. No sé qué es eso de jugar feo. No juzgo a los oponentes. Hay una concepción incorrecta de cómo juega el Atlético. Son más ofensivos de lo que la gente piensa. No toman muchos riesgos a la hora de sacar la pelota, pero cuando lleguen a nuestro campo mostrarán la calidad que tienen sus jugadores. Tienen muchas maneras, es un equipo muy rico tácticamente. Ahora debemos pensar qué hacer para tocarles un poco las narices», remarcó.

Intentó quitarse importancia el preparador de Santpedor al preguntarle si él es el más importante del City. «Me gustaría darte la razón, pero yo no inventé el fútbol. Lo que hacemos ya lo hacían los prehistóricos. Nunca he hecho un gol ni he parado un penalti. Ojalá fuera tan importante, pero soy un entrenador muy bueno. Lo que hicimos en el Barça, Bayern... ya lo hacían Cruyff y Rexach en el Barça. Yo no he inventado nada, soy un visionario cuando gano y cuando pierdo se dice '¡qué se cree ese tío!' Tengo unas ideas por mis jugadores, pero ojalá pudiera dar un pase como daba hace mil años. El juego pertenece a los jugadores. Aquí estamos para echar una mano».

«La virtud de negarte lo que eres»

En 2016, cuando dirigía al Bayern de Múnich, Guardiola cayó ante el Cholo en las semifinales de la Champions que luego perdería el Atlético ante el Real Madrid, por penaltis, en Milán. Que el Atlético resistiera en Múnich, fue mitad milagro y mitad obra maestra de Oblak. «Han pasado seis años. Hicimos una buena eliminatoria y nos quedamos fuera. No llegamos a la final. Las comparaciones del pasado... He intentado aprender mucho del Atlético, hay que adaptarse lo mejor posible. Tienen la habilidad de negarte lo que eres y es una gran virtud. Tienen mucho nivel en el campo», analizó Guardiola.

¿Favoritos ante el Atlético?. Respuesta tópica a pregunta tópica: «Todos los oponentes son difíciles a estas alturas de la competición. Cada equipo tiene una forma particular de jugar, hay que adaptarse y ajustar piezas». Y volvió Guardiola a referirse al Atlético al insistirle en si el City, vigente subcampeón, es claro favorito en esta Champions.

«Es una alegría estar aquí cada temporada. Llegar en abril y mayo para luchar por los títulos significa que lo hemos hecho muy bien. El Atlético es el campeón de la Liga que más campeones tiene esta competición en los últimos años. Me encanta su consistencia. Son un equipo que ha vencido dos veces en los últimos años a los dominadores de la Liga española, Barcelona y Real Madrid. Han luchado por ello. Es un equipo que tiene la habilidad de negarte lo que eres».