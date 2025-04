Giménez culmina la remontada del Atlético en el 90'

Amador Gómez Madrid Jueves, 19 de septiembre 2024, 23:16 | Actualizado 23:28h. Comenta Compartir

El Atlético de Madrid encontró premio a su fútbol y a su insistencia en el minuto 90, gracias a José María Giménez, cuando el Metropolitano ya lamentaba la pérdida de dos puntos en su reencuentro con la Champions. Este Atlético que no deja de creer hasta el final pagó su descontrol inicial ante el Leipzig y le tocó remar contracorriente en busca de la remontada, pero la culminó con un pase de Antoine Griezmann, goleador y asistente en el estreno europeo, y con un gran cabezazo de Giménez, inesperado ejecutor del primer rival, después de tanto pelear el equipo rojiblanco por la victoria.

Llegó tarde el triunfo del conjunto de Simeone, pero así supo mucho mejor para un Atlético que dio una enorme alegría a su afición tras un partido en el que se vio muy pronto en desventaja y, fiel a su estilo, sufrió durante algunos períodos de la segunda mitad, cuando pegó un bajón. Sin embargo, el Atlético de la fe volvió a exhibir coraje y corazón en el tramo final y, con merecimiento, logró dar la vuelta a un encuentro que se le complicó desde el principio pero arregló Griezmann con un golazo en el primer tiempo y un centro ganador al defensa uruguayo.

El Atlético solo tuvo puntería en dos ocasiones, pero fue suficiente para confirmar su superioridad ante un Leipzig que pegó muy pronto aprovechándose de un desajuste local antes de cumplirse los cinco minutos. Reaccionó sin embargo muy bien el equipo rojiblanco tras el mazazo para asediar la portería alemana y consiguió empatar al filo de la media hora, aunque pudo hacerlo mucho antes si hubiese tenido mayor pegada. De sus 13 remates en el primer tiempo solo uno acabó en la red, la volea de Griezmann a pase del incansable Llorente. El francés le pegó sin parar con la derecha para hacer justicia en el marcador, que ya mereció ser favorable a los colchoneros en una primera mitad en la que después de un peligroso intercambio de golpes frente a un atrevido Leipzig el Atlético pasó a ejercer su dominio y anular a un rival peligroso arriba pero débil atrás.

Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Reinildo, Riquelme (Lino, min. 63), De Paul (Gallagher, min. 63), Koke, Griezmann (Witsel, min. 92), Correa (Nahuel Molina, min. 66) y Julián Álvarez (Sorloth, min. 63). 2 - 1 Leipzig Gulacsi, Henrichs (Poulsen, min. 69), Orbán, Lukeba, Raum, Haidara, Vermeeren (Seiwald, min. 60), Simons (Elmas, min. 83), Nusa (Baumgartner, min. 46), Openda y Sesko (Geertruida, min. 69). Goles: 0-1: min. 4, Sesko. 1-1: min. 28, Griezmann. 2-1: min. 90, Giménez.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Tarjetas amarillas a Le Normand, Lukeba, Baumgartner, De Paul, Giménez, Henrichs y Openda.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Metropolitano.

Correa, el mejor junto a Llorente y Griezmann en esa primera parte, pudo adelantar al Atlético dos minutos antes del empate. Sin embargo, el argentino se estrelló con la madera en los momentos de mayor acoso local, en los que la presión del Atlético y su insistencia ofensiva le dieron recompensa con un gran derechazo de Griezmann. El equipo de Simeone ya había conseguido mucho antes de la igualada aplacar y minimizar al Leigzip y, sobre todo, a Xavi Simons, porque se hizo dueño del balón y tuvo paciencia para abrir el camino hacia la esperada remontada.

No cambió su planteamiento el Atlético en una segunda mitad en la que, pese a ser mejor enérgico, siguió mostrándose autoritario y generando fútbol para llegar y asustar al Leipzig, inferior también en el medio campo, con el cedido Vermeeren hasta que el joven belga fue sustituido. Poco después se marcharía Julián Álvarez, trabajador pero sin punch, dejando su puesto a Alexander Sorloth. El Atlético necesitaba llegada y gol y también salieron Lino y Gallagher, cuando el duelo se había enfriado y los germanos respiraron después de haber sufrido bastante para frenar las acometidas rojiblancas. Sin embargo, el Atlético dio un paso atrás, el Leipzig se estiró, Oblak tuvo que emplearse y comenzó incluso a temerse por el empate durante una fase rara en la que los colchoneros no lograron imponerse. Hasta que en nuevo arreón llegó el éxtasis al Metropolitano, con un triunfo 'in extremis' que anímicamente tiene doble valor.