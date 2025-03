Bellingham frena a un Sevilla renacido

José Manuel Andrés Madrid Martes, 11 de octubre 2022, 00:41 | Actualizado 23:05h. Comenta Compartir

No hay tregua para Jorge Sampaoli. El entrenador argentino llegó hace apenas cinco días al banquillo del Sevilla y afronta ya la primera final de su segunda etapa en el Pizjuán. El conjunto hispalense visita al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, una auténtica caldera con su temible muro amarillo. Lo hace además con la necesidad imperiosa de lograr una victoria para no decir adiós a la Liga de Campeones a las primeras de cambio.

Mucha presión para un equipo que ofreció leves síntomas de mejoría en el estreno de su nuevo técnico ante el Athletic. El inicio fue arrollador e invitó a soñar a la parroquia de Nervión, pero el conjunto vasco acabó poniendo las cosas en su sitio y siendo superior pese a que el Sevilla tuvo en el tramo final la posibilidad incluso de acabar llevándose el triunfo. Necesitará mucho más si pretende asaltar el feudo 'borussier', del que ni siquiera el poderoso Bayern pudo sacar los tres puntos el pasado sábado en partido de la Bundesliga.

Al menos la situación no tiene nada que ver con la que el Sevilla vivió en el duelo contra el Dortmund en el Pizjuán, con Julen Lopetegui en el banquillo a pesar de que el técnico vasco sabía que tenía las horas contadas en el cargo. En medio del ruido al conjunto andaluz le pesó y mucho el vacío de poder y pagó con la gran pegada del conjunto alemán la falta de kilómetros de un eje de la defensa de circunstancias, formado por los canteranos José Ángel Carmona y Kike Salas. Sampaoli apostó desde el primer momento por el hasta el momento inédito Marcao y también por el joven Nianzou, los dos fichajes del verano llamados a sustituir a los añorados Diego Carlos y Koundé.

Bellingham, al mando

El brasileño puede que todavía no esté en su mejor momento de forma, lastrado por la inactividad derivada de sus últimas lesiones, pero al menos mostró la jerarquía de un central para el nivel Champions. Será fundamental ante un rival con pólvora a raudales. Lo mostró en Nervión con Jude Bellingham al mando de las operaciones. El centrocampista inglés es el centro de gravedad sobre el que gira el equipo dirigido por Edin Terzic, que además cuenta con el peligro de Brandt y Adeyemi por las bandas y la exuberancia y el gol del joven Moukoko, ante la gran oportunidad de dar el salto definitivo a su carrera a la espera del regreso de Haller, que se recupera de un tumor testicular.

Mientras, en el Sevilla Fernando continúa de baja, por lo que las opciones que maneja Sampaoli como mediocentro defensivo pasan por Gudelj o Delaney. Por delante, Joan Jordán y el Papu Gómez apuntan a los perfiles interiores, con muchas posibilidades para Lamela en el costado derecho del ataque hispalense junto a Dolberg e Isco puesto que Óliver Torres, el mejor jugador del duelo contra el Athletic, no está inscrito en la Champions.

Este Sevilla empieza a ser otro. En el segundo partido con Jorge Sampaoli como técnico el conjunto hispalense no pudo conseguir la victoria que prácticamente necesitaba para seguir con plenas opciones en Champions, pero se demostró a sí mismo que en su mejor versión está capacitado para pelear en el máximo nivel continental. Dejó una primera media hora para el optimismo, rubricada con el cabezazo de Nianzou a pase de Rakitic que invitó a soñar con una resurrección inesperada en la Liga de Campeones, cuesta arriba por un comienzo de temporada para el olvido.

La enorme categoría de Jude Bellingham para comandar la sala de máquinas 'borussier' y el proverbial empuje del Signal Iduna Park devolvieron al conjunto de Sampaoli a la realidad, pero fue loable la capacidad hispalense para no perderle la cara al encuentro y sostener el pulso al Dortmund hasta el final. Estuvo por momentos cerca ese segundo gol que le hubiera metido de lleno en la pelea por el segundo puesto del grupo. De hecho Lamela tuvo una ocasión clarísima que no pudo resolver ya con el guardameta Kobel como último obstáculo.

No pudo ser, el empate reduce sus opciones de clasificación a la mínima expresión, pero le rearma moralmente y le mantiene con los mismos puntos que el Copenhague, capaz de frenar al todopoderoso Manchester City con un empate en Dinamarca y rival ahora por una tercera plaza que otorga billete para la Europa League. Puede parecer un segundo plato para los mejores, pero en Nervión siempre hay un hueco para la competición que tantas y tantas alegrías deparó en el pasado.

Dortmund Kobel, Meunier (Schlotterbeck, min. 83), Süle, Hummels, Rothe (Guerreiro, min. 46), Bellingham, Özcan, Adeyemi (Thorgan Hazard, min. 71), Malen (Reyna, min. 71), Brandt y Modeste (Moukoko, min. 64). 1 - 1 Sevilla Bono, Carmona, Nianzou, Marcao (Jordán, min. 91), Acuña (Telles, min. 71), Jesús Navas (Montiel, min. 91), Rakitic, Gudelj, Suso (Januzaj, min. 59), En-Nesyri (Isco, min. 59) y Lamela. Goles: 0-1: min. 18, Nianzou. 1-1: min. 35, Bellingham.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Amonestó a Sampaoli, Gudelj, Bono y Carmona por el Sevilla, y a Özcan por el Dortmund.

Incidencias: Partido de la jornada 4 en el grupo G de la Champions disputado en el Signal Iduna Park.

Sampaoli afrontó la primera final de su segunda etapa en el Sevilla con hasta ocho cambios respecto al duelo liguero frente al Athletic y al igual que en su debut, el conjunto hispalense dio síntomas de mejoría de inicio. Fue activo en la presión, llevó el juego a los dominios germanos y se mostró contundente en defensa, aupado por la jerarquía de Marcao. En la parcela ofensiva, el regreso de Jesús Navas a los dominios del extremo, esos en los que durante tanto tiempo impulsó su carrera, ofreció pingües beneficios con una internada eléctrica, a la vieja usanza, y el pase para que Rakitic rematase alto con todo a favor. El capitán como en sus años mozos, fue un dolor de cabeza para Rothe.

Los méritos del Sevilla eran ya evidentes cuando el fútbol los premió en un saque de falta que Rakitic ejecutó con maestría y Nianzou remató con un testarazo pleno de potencia. Sensaciones inmejorables para un conjunto renacido menos de una semana después de sufrir un varapalo ante el mismo rival en el Pizjuán. Demostró personalidad el equipo de Nervión para manejar el balón y aunque todo pudo torcerse con un error de Marcao por exceso de confianza que Ademeyi no acertó a aprovechar en el pase de la muerte a Modeste, el escenario era casi idílico para un equipo que hace unos días no levantaba cabeza.

Casi inédito Bono, todo invitaba a la tranquilidad, pero el golpe de realidad lo dio el gran peligro de este Dortmund de Terzic: Bellingham. Malen galopó desde la izquierda y la puso al centro para el centrocampista inglés, con visión para encontrar la incorporación por el flanco diestro de Meunier y voracidad para rematar la faena en un golpeo envenenado tras impactar en Nianzou. Fue un jarro de agua fría porque no se esperaba a tenor del juego y porque el Sevilla llegaba a Dortmund obligado a ganar para tener opciones reales de seguir vivo en la Champions.

La igualada activó la caldera del Signal Iduna Park, avivada por el empuje del muro amarillo, y Bellingham también entró en ebullición. Pésimas noticias para el Sevilla. El británico es un jugador diferencial y avisó de empeine total con un disparo alto. El paisaje había cambiado radicalmente y pintaban bastos para el conjunto español, que al menos alcanzó el descanso sin más daños.

Pese a todo no le perdió la cara al partido el conjunto hispalense, más sólido en un escenario de primer nivel. En eso ya ha ganado con la llegada de Sampaoli. Tenía el balón el equipo alemán, aunque sin demasiada sensación de peligro. Pese a todo, el que necesitaba el gol era el Sevilla y para darle un plus entraron en la ecuación Januzaj e Isco, dos talentos tratando de reencontrarse a sí mismos. Los cambios surtieron efecto y el equipo español se volcó hacia la meta de Kobel, sembrando el pánico entre la animosa hinchada local. La tuvo Januzaj en una acción previamente invalidada por fuera de juego, pero especialmente Lamela, que no supo resolver ante el portero adversario. Acarició la victoria el Sevilla, aunque finalmente se tuvo que conformar con un empate que deja muy difícil la clasificación en Champions pero le permite seguir ganando sensaciones.