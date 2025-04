El dominio de España en Europa contrasta con la decepción inglesa

Cerrada la última fase de grupos de la Champions con el formato clásico, el fútbol español presenta un dominio casi insultante. La Liga será el ... torneo más representado en el sorteo de octavos de este lunes en Nyon (Suiza) al haber clasificado a cuatro equipos que, además, jugarán la vuelta en casa al acabar líderes.

No ocurría algo similar desde el curso 2020-2021, cuando el Sevilla acompañó a Real Madrid, Barça y Atlético a las eliminatorias, pero no todos como primeros en sus respectivos grupos. Ahora no está el equipo hispalense, apeado de Europa, pero emerge la Real Sociedad.

El éxito de España contrasta con la gran decepción de la poderosa Premier inglesa, con solo dos representantes entre los 16 mejores del Viejo Continente e incluso el Manchester United y el Newcastle fuera de la Liga Europa. Por su parte, Italia y Alemania mantienen a tres equipos.

Grandes diferencias

No pueden enfrentarse equipos que ya coincidieron en el grupo, tampoco representantes del mismo país o clubes que hayan quedado en la misma posición. A modo de ejemplo, no podrá darse un Madrid-Bayern o City porque los tres ganaron sus grupos.

Hay más de 10.000 combinaciones posibles en el sorteo, donde el gran coco a evitar es el PSG de Mbappé y Luis Enrique, clasificado 'in extremis' tras su empate en Dortmund y la inesperada derrota del Newcastle en St James' Park ante el Milan. Al Inter tampoco le quiere nadie.

Lla diferencia entre haber sido primero o segundo es abismal este curso. Los españoles evitan a rivales temibles como el City de Guardiola, vigente campeón, Arsenal, Bayern o Dortmund, y encuentran potenciales adversarios más modestos como Copenhague, la gran revelación y el enemigo más deseado, PSV, Leipzig, Oporto, Nápoles y Lazio. Hay matices. El Madrid no puede verse con el Nápoles, el Barça con el Oporto, el Atlético con la Lazio y la Real con los interistas.