El Barça resucita en Ucrania

daniel panero Lunes, 1 de noviembre 2021 | Actualizado 02/11/2021 23:09h. Comenta Compartir

Una final. Eso es lo que tiene el Barcelona este martes en Ucrania frente al Dinamo de Kiev. El conjunto que dirige Sergi Barjuan ha llegado a la cuarta jornada de la Liga de Campeones con los deberes sin hacer y necesita tres puntos que le permitan dar portazo a la crisis de resultados y acercarse a los octavos de final. Un triunfo permitiría a los culés llegar a la cita contra el Benfica dependiendo de sí mismos para pasar de ronda, mientras que una derrota les dejaría con pie y medio fuera de la competición.

«La única forma de hacernos respetar es ganando. Hay que dar un golpe sobre la mesa. Un triunfo daría alegría y transformaría en positivismo la actitud del culé», afirmó Sergi en la rueda de prensa previa a su segundo partido como interino del banquillo azulgrana. El técnico catalán sabe de la importancia del choque de cara a la clasificación para la siguiente ronda, pero sabe también que es un momento clave para cambiar la inercia de un equipo instalado en la depresión tras los pinchazos consecutivos ante Real Madrid, Rayo Vallecano y Alavés.

Sergi vivirá un partido diferente. El choque frente al Dinamo será su primer encuentro como técnico en Champions y eso lo hace «especial». El que fuera jugador del Barça llega a la cita con dudas en el juego del equipo pero con la buena noticia de recuperar a varios jugadores que estuvieron ausentes en el compromiso de Liga contra el Alavés. Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong y Ronald Araujo han dejado de una tacada los problemas físicos que arrastraban y están a disposición del técnico catalán.

Los que no estarán serán Gerard Piqué, por una elongación en el sóleo de su pierna derecha, y Sergio Agüero. El argentino deberá estar de baja al menos tres meses, durante los cuales «se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación», según anunció este lunes el Barcelona tras la arritmia que sufrió el Kun ante el Alavés.

Lenglet ocupará el sitio de Piqué junto a Eric García, Frenkie de Jong volverá a la medular y Ansu Fati regresará al once en ataque acompañando a Memphis Depay. Dembélé, todavía inédito esta temporada, tendrá una incorporación al equipo progresiva, similar a la de Ansu Fati, ya que desde el club no se quiere correr riesgos con un jugador que ya tiene un amplio historial de lesiones.

Colista

Pese a medirse al colista del grupo, el duelo ante el Dinamo no invita a la relajación en Can Barça. En la ida, los culés se impusieron por la mínima en el Camp Nou en un partido plagado de dudas y ahora se miden a un equipo que llega en alza tras ampliar su dominio en la liga ucraniana. Este fin de semana se impusó por 2-3 al Mariupol y ya suma 35 puntos sobre 39 posibles. El equipo de Lucescu tiene, además, ante sí una oportunidad para meterse de lleno en la pelea por estar en octavos si logran los tres puntos ante el Barcelona.

Lucescu llega a la cita con la moral por las nubes tras el dominio en su país pero lo hace, eso sí, con varias bajas importantes y casi todas localizadas en el frente de ataque. Artem Besedin, Vladyslav Kulach, Ibrahim Kargbo y Vladyslav Supryaga, todos delanteros, se perdieron el duelo del fin de semana ante el Mariupol y no llegarán a tiempo a la cita de Champions. Tampoco estará el defensa Denis Popov tras una rotura del ligamento cruzado. Con estas ausencias, es probable que el veterano técnico rumano opte por un 4-5-1 para poblar el centro del campo y poner así en dificultades a los de Sergi a la hora de circular el balón.

El Barça superó su segundo 'match-ball' consecutivo en Liga de Campeones. El conjunto que dirige Sergi Barjuan se impuso por 0-1 al Dinamo de Kiev y logró un triunfo balsámico que pone fin a la mala racha de resultados y mete de lleno a los culés en la pelea por estar en los octavos de final. Un triunfo ante el Benfica en el Camp Nou en la próxima jornada certificaría el pase a la siguiente ronda.

Con muchas bajas importantes, como las de Agüero, Piqué y Dest, pero con la idea de ir a por el partido desde el inicio. Así salió el Barça en Ucrania, sabedor de que solo le valían los tres puntos. Sergi Barjuan quiso ganar la batalla en el centro del campo y para eso fijó a Nico junto a Busquets y De Jong e incorporó a Gavi como un comodín para ayudar en todos los frentes. El plan era perfecto y solo faltó que Memphis hubiera puesto la guinda en la ocasión culé más clara en los primeros minutos.

El Barça no concretó su dominio y el Dinamo de Kiev aprovechó para salir de la cueva y emparejar el partido. Los de Lucescu no son un equipo virtuoso pero demostró estar muy lejos de la versión carente de ideas con que piso el Camp Nou. El líder de la liga ucraniana cedió metros ante la falta de profundidad culé y aprovechó para salir al contragolpe. Así llegaron las ocasiones de Carlos de Pena, que paró Ter Stegen, y un disparo de Karavaev que terminó en el lateral de la portería blaugrana. Ansu Fati y Jordi Alba pudieron hacer buena una primera parte floja antes del descanso pero no acertaron a perforar la portería defendida por Bushchan.

Dinamo de Kiev Bushchan, Kedziora (Tymchyk, min. 77), Zabarnyi, Syrota, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko (Shepelev, min. 81), Garmash (Vitinho, min. 71), Buyalskiy (Lednev, min. 81), De Pena (Verbic, min. 77)y Tsygankov. 0 - 1 Barcelona Ter Stegen, Mingueza, Eric García, Lenglet (Araujo, min. 79), Alba, Frenkie de Jong, Busquets, Nico, Gavi (Dembélé, min. 66), Ansu Fati (Balde, min. 87) y Memphis. Gol: 0-1: min. 69, Ansu Fati.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía). Amonestó a Eric García, Garmash, Buyalskiy, Gavi y Lenglet.

Incidencias: Partido disputado en el Olímpico de Kiev ante 31.000 espectadores.

Tras la reanudación, el Barça se lanzó a por el tanto que desequilibrara la balanza. Los de Sergi Barjuan mejoraron en la circulación de balón y Jordi Alba aprovechó el carril izquierdo para ser una amenaza continua y un reclamo para ensanchar la defensa del Dinamo de Kiev. Este escenario desembocó en un sinfín de centros laterales que no encontraron rematador y terminó en un inexistente penalti que Ovidiu Hategan desestimó con ayuda del videoarbitraje.

El partido llegaba a la recta final y el Barça tenía todavía los deberes por hacer, así que Sergi Barjuan se decidió a mover la coctelera. Dembélé reapareció tras más de cinco meses de lesión y su entrada fue un amuleto. Mingueza puso un balón atrás y el esférico quedó suelto para que Ansu Fati fusilara un gol vital para su equipo, una liberación. El tanto de la joven perla culé dio tres puntos cruciales a un Barça que todavía tuvo que ver volar a Ter Stegen en los últimos minutos. Si los de Sergi Barjuan ganan al Benfica, estarán en octavos.